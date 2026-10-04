Koliko dugo se kuvaju jaja, a da ne puknu

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Kuvanje kuvanih jaja deluje kao najjednostavniji kulinarski zadatak, sve dok ne dođe trenutak za ljuštenje. Sigurno vam se bezbroj puta desilo da se ljuska toliko zalepi za belance da na kraju dobijete "išarano", neugledno jaje i izgubite pola belanceta zajedno sa ljuskom.

Iako mnogi dodaju so ili sirće u vodu, postoji daleko efikasniji trik koji profesionalni kuvari koriste godinama - potrebna vam je samo jedna obična igla ili čioda pre nego što stavite jaja da se kuvaju!

Zašto ovaj trik deluje?

Na širem kraju jaja (u narodu poznatijem kao "dupe" ili špicasti deo sa donje strane) nalazi se mali vazdušni džep. Kako se jaje kuva, vazduh i vlaga unutar tog džepa se šire. Ako vazduh nema gde da izađe, stvara se pritisak koji potiskuje belance direktno uz unutrašnju membranu ljuske - što je glavni krivac za lepljenje.

Kada iglom napravite mikroskopsku rupicu na tom širem delu:

- Pritisak se odmah oslobađa jer vazduh neometano izlazi tokom kuvanja.

- Voda u malim količinama ulazi pod ljusku i odvaja membranu od belanceta.

- Jaje zadržava savršen, gladak oblik i ne puca pod pritiskom.

Kuvana jaja Foto: Profimedia

Korak po korak: Kako pravilno izvesti trik

Postupak je toliko jednostavan da traje doslovno tri sekunde, a rezultati su neverovatni:

Korak 1: Uzmite čistu iglu, čiodu ili ziceru.

Korak 2: Pronađite širi, tupasti deo jaja (donji deo).

Korak 3: Nežno i pažljivo probušite ljusku u samom centru tog šireg dela. Ne treba da gurate iglu duboko — dovoljan je lagani pritisak dok ne osetite da je ljuska pukla na jednoj tački (probićete samo ljusku i vazdušni džep, bez curenja žumanceta ili belanceta).

Korak 4: Ubacite jaja u šerpu i kuvajte ih na uobičajen način.

Dodatni savet za garantovan uspeh

Nakon što se jaja skuvaju, izvadite ih iz ključale vode i odmah ih prebacite u posudu sa ledeno hladnom vodom (možete dodati i nekoliko kockica leda) na 5 minuta.

Šok od hladne vode poguraće tečnost kroz rupicu koju ste napravili iglom, pa će ljuska bukvalno skliznuti sa jaja u samo dva do tri poteza!

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO: Kako se pravilno kuvaju jaja