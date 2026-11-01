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Sigurno vam se bar jednom dogodilo da u prodavnici obujete prelepe cipele sa štiklom, napravite dva-tri koraka po tepihu i pomislite: „To je to, savršene su!“ A onda, nakon samo pola sata nošenja u gradu, shvatite da ste kupile napravu za mučenje.

Srećom, društvene mreže su prepune korisnih saveta, a jedan trik za proveru udobnosti cipela sa štiklom postao je apsolutni hit na Instagramu i TikToku. Videosnimci u kojima devojke testiraju štikle prikupili su milione pregleda, a metoda je toliko jednostavna da je možete primeniti direktno u radnji, i to pre nego što uopšte obujete cipelu.

Kako funkcioniše „test udarca“?

Sve što treba da uradite jeste da stavite cipelu na ravnu, čvrstu površinu (sto, policu ili tvrd pod) i uradite sledeće:

- Čvrsto postavite cipelu na podlogu tako da stoji sama od sebe.

- Lagano je udarite (ili gurnite) prstom po vrhu pete ili zadnjem delu štikle.

Posmatrajte kako cipela reaguje:

Ako se cipela nakrivi, klate ili odmah padne na stranu: To je jasan znak da štikla nema dobru statiku i da težište nije pravilno raspoređeno. U ovakvim cipelama zglobovi preuzimaju sav pritisak, stopalo neprekidno klizi, a hodanje u njima brzo postaje naporno i bolno.

Ako se cipela zatrese i odmah vrati u početni, stabilan položaj: Čestitamo, pronašli ste pobednika! Ova reakcija pokazuje da je štikla postavljen pod pravilnim uglom, da pruža dobru potporu i da balansira težinu tela na pravi način.

Zašto je ovaj trik zaludeo internet?

Razlog zašto je ovaj test postao viralan leži u tome što ne laže. Kada cipelu probamo u radnji na mekanom tepihu, često ne osetimo koliko je štikla zapravo nestabilna. Međutim, ako cipela ne može da zadrži ravnotežu pri blagom dodiru prsta dok je prazna, zamislite koliko će teže održavati stabilnost kada na nju oslonite celokupnu težinu tela dok hodate po asfaltu ili parketu.

Sledeći put kada krenete u šoping, pre nego što uopšte obujete štikle, primenite ovaj brzi test od dve sekunde - vaša stopala i leđa biće vam zahvalni!

(Kurir.rs/Ona.rs)

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