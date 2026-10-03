Ako volite sarmu, hercegovački japrak je jelo koje vredi da probate. Nadev od mlevenog mesa i pirinča uvija se u listove raštana, pa se male sarmice polako kuvaju dok listovi ne omekšaju, a ukusi se sjedine. Za razliku od sarme s kiselim kupusom , japrak ima drugačiji, blaži ukus , posebno kada se priprema od mladog raštana.

Postoji i verzija s listovima vinove loze, koja se često pravi kada su listovi mladi i nežni. Ipak, japrak od raštana zauzima posebno mesto u hercegovačkoj kuhinji. Recepti se razlikuju od kuće do kuće: neko u nadev stavlja samo meso, pirinač i začine, dok drugi dodaju luk, šargarepu ili beli luk. U šerpu se po želji stavljaju i suva rebra ili slanina, a ova verzija kuva se s paradajzom i malo safta.