Zaboravite kiseli kupus: Hercegovke meso za sarmu motaju u ovo, a ukus je bolji od klasičnog recepta
- Hercegovački japrak pravi se od mlevenog mesa i pirinča uvijenih u mlade listove raštana, a po ukusu je blaži od sarme s kiselim kupusom.
- Listovi se kratko blanširaju, rolnice se slažu u šerpu sa paradajzom i po želji slaninom ili suvim rebrima.
- Jelo se kuva poklopljeno na tihoj vatri oko sat i po, dok listovi ne omekšaju, a meso i pirinač ne budu gotovi.
Ako volite sarmu,hercegovački japrak je jelo koje vredi da probate. Nadev od mlevenog mesa i pirinča uvija se u listove raštana, pa se male sarmice polako kuvaju dok listovi ne omekšaju, a ukusi se sjedine. Za razliku od sarme s kiselim kupusom, japrak ima drugačiji, blaži ukus, posebno kada se priprema od mladog raštana.
Postoji i verzija s listovima vinove loze, koja se često pravi kada su listovi mladi i nežni. Ipak, japrak od raštana zauzima posebno mesto u hercegovačkoj kuhinji. Recepti se razlikuju od kuće do kuće: neko u nadev stavlja samo meso, pirinač i začine, dok drugi dodaju luk, šargarepu ili beli luk. U šerpu se po želji stavljaju i suva rebra ili slanina, a ova verzija kuva se s paradajzom i malo safta.
Sastojci za japrak od raštana
Za oko četiri do šest porcija:
- oko 1 kg mladih listova raštana
- 600 g mlevene junetine ili mešanog mlevenog mesa
- 100 g pirinča
- 1 veća glavica crnog luka
- 1 manja šargarepa
- 2 čena belog luka
- 300 ml pasiranog paradajza
- 2 sveža paradajza
- 100–150 g slanine ili nekoliko komada suvih rebara, po želji
- 2 kašike ulja
- so i biber po ukusu
- voda za kuvanje
Za gušći saft, po želji:
- 1 kašika koncentrata paradajza
- 1 ravna kašičica brašna
- malo hladne vode
Za posluživanje: kisela pavlaka ili kiselo mleko.
Priprema
- Pripremite listove. Raštan operite i odvojte listove. Debelu srednju žilu na svakom listu pažljivo istanjite nožem kako bi list mogao lako da se savije. Spuštajte listove u ključalu vodu u nekoliko tura i blanširajte ih dva do tri minuta, tek toliko da omekšaju. Izvadite ih, kratko prebacite u hladnu vodu i ostavite da se ocede. Sačuvajte nekoliko listova za dno i vrh šerpe.
- Napravite nadev. Crni luk sitno iseckajte, šargarepu izrendajte, a beli luk usitnite. Pomešajte ih s mlevenim mesom i opranim pirinčem. Dodajte ulje, so i biber, pa rukom dobro sjedinite smesu. Ako vam deluje previše čvrsto, umešajte nekoliko kašika vode. Sirov pirinač će se skuvati zajedno s mesom, zato nemojte prepunjavati listove.
- Uvijte japrak. Na svaki pripremljeni list stavite malu kašiku nadeva, preklopite bočne strane i čvrsto uvijte rolnicu. Japračići su obično manji od klasičnih sarmi, pa će se i urednije složiti u šerpu.
- Složite i kuvajte. Na dno šire šerpe stavite sačuvane listove raštana, a preko njih poređajte japrak, jedan uz drugi. Između redova rasporedite slaninu ili suva rebra, ako ih koristite. Prelijte pasiranim paradajzom, dodajte svež paradajz isečen na sitne komade i pokrijte preostalim listovima. Nalijte toliko vode da japrak bude gotovo prekriven, pa preko listova stavite tanjir koji može da stane u šerpu i pritisne rolnice da se ne otvore.
- Kuvajte poklopljeno na tihoj vatri oko sat i po vremena. Tečnost treba blago da struji, a ne da snažno vri. Povremeno proverite ima li dovoljno safta i, ako je potrebno, dolijte malo tople vode. Japrak je gotov kada listovi omekšaju, a meso i pirinač u sredini budu potpuno kuvani.
- Po želji zgusnite saft. Koncentrat paradajza i brašno razmutite u malo hladne vode, tako da nema grudvica. Sipajte u šerpu pred kraj kuvanja i ostavite da se japrak krčka još desetak minuta. Ako koristite slaninu ili suva rebra, probajte saft pre nego što dodate još soli.
Video: Recept za sarme od kupusa