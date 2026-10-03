Slušaj vest

Ako volite sarmu,hercegovački japrak je jelo koje vredi da probate. Nadev od mlevenog mesa i pirinča uvija se u listove raštana, pa se male sarmice polako kuvaju dok listovi ne omekšaju, a ukusi se sjedine. Za razliku od sarme s kiselim kupusom, japrak ima drugačiji, blaži ukus, posebno kada se priprema od mladog raštana.

Raštika
Raštika Foto: LindaHughesPhotography / Alamy / Profimedia

Postoji i verzija s listovima vinove loze, koja se često pravi kada su listovi mladi i nežni. Ipak, japrak od raštana zauzima posebno mesto u hercegovačkoj kuhinji. Recepti se razlikuju od kuće do kuće: neko u nadev stavlja samo meso, pirinač i začine, dok drugi dodaju luk, šargarepu ili beli luk. U šerpu se po želji stavljaju i suva rebra ili slanina, a ova verzija kuva se s paradajzom i malo safta. 

Sastojci za japrak od raštana

Za oko četiri do šest porcija:

posna-sarma-2.jpg
Foto: Pritnscreen

  • oko 1 kg mladih listova raštana
  • 600 g mlevene junetine ili mešanog mlevenog mesa
  • 100 g pirinča
  • 1 veća glavica crnog luka
  • 1 manja šargarepa
  • 2 čena belog luka
  • 300 ml pasiranog paradajza
  • 2 sveža paradajza
  • 100–150 g slanine ili nekoliko komada suvih rebara, po želji
  • 2 kašike ulja
  • so i biber po ukusu
  • voda za kuvanje

Za gušći saft, po želji:

  • 1 kašika koncentrata paradajza
  • 1 ravna kašičica brašna
  • malo hladne vode

Za posluživanje: kisela pavlaka ili kiselo mleko.

Priprema

hercegovački japrak od raštana u posudi
hercegovački japrak od raštana u posudi Foto: Aleksandar Tomic / Alamy / Profimedia

  1. Pripremite listove. Raštan operite i odvojte listove. Debelu srednju žilu na svakom listu pažljivo istanjite nožem kako bi list mogao lako da se savije. Spuštajte listove u ključalu vodu u nekoliko tura i blanširajte ih dva do tri minuta, tek toliko da omekšaju. Izvadite ih, kratko prebacite u hladnu vodu i ostavite da se ocede. Sačuvajte nekoliko listova za dno i vrh šerpe. 
  2. Napravite nadev. Crni luk sitno iseckajte, šargarepu izrendajte, a beli luk usitnite. Pomešajte ih s mlevenim mesom i opranim pirinčem. Dodajte ulje, so i biber, pa rukom dobro sjedinite smesu. Ako vam deluje previše čvrsto, umešajte nekoliko kašika vode. Sirov pirinač će se skuvati zajedno s mesom, zato nemojte prepunjavati listove.
  3. Uvijte japrak. Na svaki pripremljeni list stavite malu kašiku nadeva, preklopite bočne strane i čvrsto uvijte rolnicu. Japračići su obično manji od klasičnih sarmi, pa će se i urednije složiti u šerpu.
  4. Složite i kuvajte. Na dno šire šerpe stavite sačuvane listove raštana, a preko njih poređajte japrak, jedan uz drugi. Između redova rasporedite slaninu ili suva rebra, ako ih koristite. Prelijte pasiranim paradajzom, dodajte svež paradajz isečen na sitne komade i pokrijte preostalim listovima. Nalijte toliko vode da japrak bude gotovo prekriven, pa preko listova stavite tanjir koji može da stane u šerpu i pritisne rolnice da se ne otvore.
  5. Kuvajte poklopljeno na tihoj vatri oko sat i po vremena. Tečnost treba blago da struji, a ne da snažno vri. Povremeno proverite ima li dovoljno safta i, ako je potrebno, dolijte malo tople vode. Japrak je gotov kada listovi omekšaju, a meso i pirinač u sredini budu potpuno kuvani.
  6. Po želji zgusnite saft. Koncentrat paradajza i brašno razmutite u malo hladne vode, tako da nema grudvica. Sipajte u šerpu pred kraj kuvanja i ostavite da se japrak krčka još desetak minuta. Ako koristite slaninu ili suva rebra, probajte saft pre nego što dodate još soli.
Ne propustiteŽenaIskusne domaćice našle su rešenje: Evo kako napraviti sarmu kad nestane kiselog kupusa
Servirane sarme na drvenoj dasci
ŽenaNikada nećete prepoznati da li je sa mesom ili ne: Tajni sastojci za posnu sarmu koji daju isti ukus i miris!
Tri sarme u zemljanoj posudi
ŽenaKuvar Milan otkrio da li se meso za sarmu dinsta: Ne kvarite joj ukus, evo kako se pravi
Sarme
ŽenaBrza metoda kiseljenja kupusa bez bureta: Biće spreman za sarmu za 48 sati, a ukus je vrhunski
Sarme od kiselog kupusa na tanjiru probodene viljuškom
ŽenaZaprška za sarmu po receptu naših baka: Kada ih prelijete ovim sosom, osetićete ozbiljnu razliku
Servirane sarme na drvenoj dasci
ŽenaRecept za najsočniju sarmu koju ste ikada probali: Ako je pripremite na ovaj način, zavideće vam i svekrva!
Servirane sarme u braon posudi

 Video: Recept za sarme od kupusa

00:19
Recept za sarme Izvor: Instagram/healthfitnessguide_