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Kada temperature počnu da padaju, ljudi nisu jedini koji traže toplije mesto. Miševi tokom jeseni pokušavaju da pronađu zaklon u kojem imaju lak pristup hrani, pa su podrumi, ostave, garaže i vešernice posebno privlačni.

Problem je što je miševima dovoljan veoma mali otvor da uđu u kuću. Pukotine pored vrata i prozora, prostor oko cevi, ventilacioni otvori ili pukotine u temeljima mogu da im posluže kao prolaz.

Jednostavan trik sa aluminijumskom folijom

Pre nego što postavite zamke ili pozovete stručnjake, postoji jednostavan način da proverite kuda se miševi kreću. Potrebno je samo nekoliko komada aluminijumske folije.

Aluminijumska folija Foto: Profimedia

Isecite ili otkinite manje komade folije i postavite ih uz zidove, iza nameštaja, pored vrata ili u blizini cevi, odnosno na mestima na kojima sumnjate da prolaze miševi.

Princip je veoma jednostavan. Folija je lagana, pa ćete lako primetiti ako je pomerena, zgužvana ili promeni položaj. Uz to, proizvodi karakterističan zvuk kada životinja pređe preko nje.

Ako ujutru primetite da je neki komad folije pomeren ili zgužvan, to može da bude znak da je miš tokom noći prošao tim putem. Tada treba detaljno pregledati neposrednu okolinu i pokušati da pronađete otvor kroz koji ulazi.

Folija neće rešiti problem sa miševima

Važno je znati da aluminijumska folija nije pouzdano sredstvo za rasterivanje miševa. Njena glavna svrha u ovom slučaju jeste da pomogne u praćenju njihovog kretanja.

Često se kao prirodno sredstvo za odbijanje miševa pominje i miris lavande, sveže ili osušene, ali ni intenzivan miris nije dovoljan da trajno reši problem.

Miš Foto: Profimedia

Pravo rešenje je pronalaženje i zatvaranje mesta kroz koja miševi ulaze. Posebno treba pregledati prostor oko vrata, prozora, cevi, ventilacionih otvora i temelja.

Hranu držite u dobro zatvorenim posudama

Brašno, šećer, žitarice i druge namirnice koje mogu da privuku glodare najbolje je držati u čvrstim, hermetički zatvorenim posudama. Ostaci hrane i lako dostupne namirnice dodatno povećavaju šansu da se miševi zadrže u kući.

Ako primetite izmet, tragove grickanja ili tokom noći čujete grebanje iza zidova i nameštaja, trik sa folijom više nije dovoljan. Takvi znaci mogu da ukazuju na ozbiljniji problem, kada je potrebno pronaći sva mesta ulaska i, po potrebi, obratiti se stručnjacima za suzbijanje štetočina.

(Kurir.rs/Blic)

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