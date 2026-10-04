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Iako je pripremazimnicezapočeta još u septembru, spremanje omiljenih proizvoda i pravljenja zaliha za hladne mesece se nastavlja i sa prvim danima oktobra.

Verovatno ste već dosad napravili ajvar, pinđur i stavili turšiju i sada gledate šta biste još mogli da pripremite od zimnice.

Ako volite da eksperimentišete, možete da probate sa kiseljenjem cvekle ili tikvica, ali ako ostaje verni paprikama,a volite pikantniji ukus, onda imamo pravi recept za vas.

Paprike u senfu se odlično slažu uz pečenje i roštilj što ih čini omiljenom salatom u slavskom periodu i oko novogodišnjih i božićnih praznika, a spremaju se lako i bez konzervansa čime dostižu visoko mesto na listi specijaliteta od ovog povrća.

crvena paprika za ajvar, prodaja na gajbe
Paprika Foto: Kurir.rs/D.Š

Sastojci:

2 kg crvenih paprika
1 kg žutih paprika
700 gr senfa
300 ml ulja + 400 ml ulja (za senf)
300 ml vode
300 ml alkoholnog sirćeta
2 kašike šećera
1 kašika soli

Priprema:

Očistite paprike, operite i isecite na deblje trake ili kockice (kako više volite).

Potom u šerpu stavite vodu, ulje, sirće, so i šećer, pa prokuvajte zajedno sa paprikama. Nakon desetak minuta, izvadite paprike i ostavite da se ocede i ohlade.

Umutite dobro senf dodajući postepeno 400 ml ulja. Potom u dobro umućeni senf dodajte ohlađene paprike i sve to dobro promešajte.

Potom sipate u tegle (sterilisane) i dobro zatvorite.

(Kurir.rs/Glossy)

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Kako se najlakše seče paprika Izvor: TikTok/kellyscleankitchen