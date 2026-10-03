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Venčanje u palati Zahran u Amanu bez sumnje je bilo jedno od najglamuroznijih kraljevskih venčanja ove godine. Mlada, princeza Sara bint Fejsal, bratanica je kralja Abdulaha i kraljice Ranije, a ćerka princa Fejsala, kraljevog brata i jednog od istorijski najuticajnijih članova hašemitske dinastije.

Koliko je ova grana kraljevske porodice važna, najbolje govori činjenica da je upravo kraljica Ranija lično objavila veridbu i podelila prve fotografije sa ceremonije.

„Danas, zajedno sa Njegovim Veličanstvom u palati Zahran, tokom ceremonije venčanja princeze Sare bint Fejsal bin Al Husein i gospodina Alija Murabita al Savafa“, napisala je kraljica Ranija u opisu fotografija, i na arapskom i na engleskom jeziku.

Kraljica Ranija, koja se upravo vratila sa poslovnog putovanja tokom kojeg je posetila Francusku i Češku, a potom otputovala u Njujork gde je govorila pred Ujedinjenim nacijama, podelila je i nekoliko veoma intimnih porodičnih fotografija sa kraljem i njihovim najmlađim sinom, princem Hašimom.

Kraljica Ranija zablistala je u prelepoj crvenoj haljini Roksande Ilinčić koja već godinama sarađuje sa uglednim damama širom sveta, te je više puta njene modele nosila i princeza Kejt Midlton

Ko je Roksanda Ilinčić?

. Roksanda Ilinčić, Beograđanka koja poslednjih godina živi i stvara u Londonu, najuticajnije je srpsko ime u svetu mode, a poverenje su joj poklonile mnoge slavne dame, od Kejt Midlton do Kejt Blanšet. Od princeza do holivudskih diva, spisak je dugačak.

"Kreiram za savremenu ženu. Za onu što bira isključivo garderobu koja će se njoj dopasti i kojom će zadovoljiti sebe, a ne druge", svojevremeno je istakla Srpkinja u koju se London zaljubio posle jedne Nedelje mode pre dvadesetak godina, kada je struje koje su dominirale scenom britanske prestonice "presekla" ženstvenim izrazom u maniru stare škole.

Roksanda Ilinčić na dodeli Britanskih modnih nagrada Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Nije to bio nimalo lak posao, posebno kad u obzir uzmemo zahtevnu i specifičnu britansku modnu publiku. Još im je teže bilo da izgovore njeno prezime. Ipak, uspela je da zauzme visoku poziciju, i da u industriji u kojoj je sve relativno postane konstanta i klasik.

Danas možemo da zaključimo da su sofisticirani modeli na čijim etiketama piše "Roksanda" prava mala umetnička dela koja može da ponese svaka žena i da se, pri tom, u njima oseća kao nikad pre. A u svetu slavnih, prva koja je ponela njenu haljinu bila je Mišel Obama. "To je bilo pravo iznenađenje, poseban trenutak", prisetila se kasnije.