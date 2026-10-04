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Moljci u ormaru mogu da budu prava noćna mora. Ovi sitni insekti nisu samo dosadni već mogu ozbiljno da oštete omiljenu garderobu, ostavljajući za sobom male rupice i neprijatan miris. Dobra vest je da postoji veliki broj prirodnih načina da ih se rešite, bez upotrebe jakih hemijskih sredstava.

Pre nego što krenete u borbu protiv moljaca, važno je da prepoznate znakove njihove prisutnosti.

moljac Foto: John Richmond / Alamy / Profimedia

Odrasli tekstilni moljci su mali, žućkastosmeđi leptirići dugi oko jednog do 1,5 centimetara. Ipak, najveću štetu ne prave odrasli insekti, već njihove larve, koje se hrane prirodnim vlaknima poput vune, svile, krzna i pamuka.

Među najčešćim znacima najezde su nepravilne rupice na odeći, naročito vunenim džemperima i odelima, svilene cevi ili tuneli koje larve prave tokom hranjenja, kao i sitni ostaci nalik pesku.

moljci garderoba Foto: Julie / Alamy / Profimedia

Lavanda je stari trik koji i dalje funkcioniše

Lavanda je jedan od najpoznatijih prirodnih načina za odbijanje moljaca.

Napunite male vrećice osušenom lavandom ili natopite pamučnu blazinicu sa nekoliko kapi ulja lavande, pa ih stavite u ormar, fioke, kutije i vreće u kojima čuvate garderobu van sezone.

Dok je nama miris lavande prijatan, moljcima, kao i brojnim drugim insektima, veoma je odbojan.

Ipak, vodite računa da eterično ulje ne dođe direktno u kontakt sa odećom jer može da ostavi fleke.

Hidrolat od lavande je prirodni tonik koji osvežava, hidrira i umiruje kožu, a jednostavno se može napraviti kod kuće Foto: Shutterstock

Probajte i kedrovo drvo

Kedrovo drvo odavno je poznato kao efikasan prirodni repelent protiv moljaca.

Komadiće, pločice ili kockice kedra možete rasporediti po ormarima i fiokama, kao i na druga mesta na kojima ste primetili insekte.

Pošto kedar vremenom gubi intenzivan miris, možete koristiti ulje kedra kako biste ponovo premazali kockice ili poprskali komadiće drveta.

Zaštitne kesice možete napraviti sami

Postoji mnogo biljaka od kojih možete napraviti prirodne „kesice protiv moljaca“.

Osušite i usitnite, na primer, ruzmarin, lovorov list, karanfilić, majčinu dušicu ili cimet, pa ih stavite u prozračne platnene vrećice.

Postavite ih na mesta gde se moljci najčešće pojavljuju, poput polica, fioka i uglova ormara.

Nana tera moljce iz garderobera

I pepermint, odnosno nana, može biti efikasan prirodni repelent.

Šaku osušenih listova stavite u vrećicu ili jednostavno rasporedite nekoliko listića među odeću.

Možete koristiti i ulje peperminta. Nekoliko kapi stavite na pamučnu blazinicu, a zatim je ostavite u uglu ormara.

Foto: Shutterstock

Cimet i kesteni kao neobična zaštita

Cimet ima snažan miris koji moljcima ne prija. Štapiće cimeta stavite u probušene vrećice i ubacite među garderobu, ili nekoliko kapi eteričnog ulja nakapajte na komadić vate.

Jedan od zanimljivijih prirodnih načina jeste i korišćenje kestena.

Moljcima navodno smeta njihov miris, pa tokom jesenje šetnje možete sakupiti nekoliko plodova i staviti ih na dno ormara i komoda.

Narandža i karanfilić mogu biti moćna kombinacija

Još jedno jednostavno rešenje jeste narandža sa karanfilićem.

U koru narandže zabodite karanfiliće i stavite je na policu ormara.

Druga mogućnost je da osušite koru narandže, iseckate je na male komadiće i pomešate sa nekoliko karanfilića, pa sve stavite u malu platnenu vrećicu.

Eterična ulja mogu pomoći

Moljcima ne prijaju ni brojna eterična ulja. Možete koristiti, između ostalih, ulje kedra, pačulija ili nima.

U bocu sa raspršivačem sipajte vodu i dodajte nekoliko kapi odabranog eteričnog ulja, pa poprskajte kritična mesta.

Ako imate difuzer, možete pustiti da se miris kedrovine širi prostorijom.

Napravite sami sprej protiv moljaca

Za jednostavan prirodni sprej potrebni su:

jedna kašika alkohola

30 kapi eteričnog ulja lavande, kedra, pačulija ili citronele

1 decilitar destilovane vode

Sastojke sipajte navedenim redosledom u bočicu i dobro promućkajte pre svake upotrebe.

Nakon čišćenja poprskajte površine polica i unutrašnjost ormarića.

Najbolja zaštita je prevencija

Najbolji način da dugoročno zaštitite garderobu jeste da sprečite pojavu moljaca.

Redovno provetravajte ormare jer moljci ne vole protok vazduha i svetlost. Odeću operite pre nego što je odložite, naročito ako je nećete nositi duže vreme.

Održavajte prostor čistim, jer prašina može pogodovati njihovom razmnožavanju. Moljce privlače i znoj, mrlje od hrane i telesne tečnosti, pa odeću pre odlaganja obavezno operite ili odnesite na hemijsko čišćenje.

Ekstremne temperature mogu uništiti larve moljaca. Ako primetite da je neki komad garderobe zaražen, stavite ga u plastičnu kesu, dobro zatvorite i ostavite u zamrzivaču oko dva dana. Nakon toga izvadite odeću, ostavite je da se vrati na sobnu temperaturu i operite je. Sunce može pomoći u borbi protiv jaja i larvi Jaka sunčeva svetlost može pomoći u uklanjanju jaja i larvi moljaca.

Zaražene predmete možete iščetkati četkom za tkaninu dok ste napolju, kako biste uklonili jaja i larve, a zatim ih ostaviti na direktnom suncu. Kombinacija metoda daje najbolje rezultate.

(Kurir.rs/Večernji)