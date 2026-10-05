Slušaj vest

Ko voli ljutu papriku zna da dve gotovo iste papričice mogu potpuno različito da iznenade. Jedna će tek blago zagrejati nepce, dok će druga biti toliko ljuta da ćete odmah posegnuti za čašom vode. Iako se intenzitet ne može sa sigurnošću proceniti samo na osnovu izgleda, nekoliko detalja ipak može da vam nagovesti šta vas čeka.

Za ljutinu paprike odgovoran je kapsaicin, prirodno jedinjenje koje se u najvećoj meri nalazi u unutrašnjim rebrima i beloj opni ploda. Upravo kapsaicin izaziva karakteristično peckanje u ustima, ali i neprijatan osećaj ako nakon seckanja ljute paprike rukama dodirnete oči ili lice.

Pečene crvene paprike za pripremu domaćeg ajvara i zimnice Foto: Dragomir Radovanovic / Alamy / Profimedia

Semenke nisu najljući deo paprike

Jedna od najčešćih zabluda jeste da se sva ljutina krije u semenkama. One zapravo ne proizvode kapsaicin, ali se nalaze neposredno uz unutrašnju opnu u kojoj ga ima najviše. Zbog toga se kapsaicin zadržava na njihovoj površini, pa i semenke mogu da deluju veoma ljuto.

Ako želite da papričicu učinite blažom, nije dovoljno samo ukloniti semenke. Važnije je odstraniti belu opnu i rebra sa unutrašnje strane ploda.

Zašto su neke ljute papričice mnogo jače od drugih

Kod ljutih paprika koje se kod nas najčešće gaje i koriste u kuhinji, intenzitet može znatno da varira čak i kada su plodovi sa iste biljke.

Foto: Kurir/T.S.

Na to pre svega utiču sorta i genetika, ali i uslovi tokom uzgoja.

Ako biljka prolazi kroz period suše, neredovno se zaliva ili raste tokom veoma toplog vremena, može da proizvede više kapsaicina. Zbog toga papričice izložene većem stresu često budu znatno ljuće. Na ukus utiče i stepen zrelosti. Kako paprika sazreva i menja boju iz zelene u crvenu, razvija puniji i slađi ukus, dok ljutina može postati izraženija.

Sitne linije na kori mogu nešto da otkriju

Ako na površini papričice primetite sitne svetle linije ili brazde, i to može biti znak da je plod duže sazrevao. Takve promene na kori nastaju tokom rasta i češće se viđaju kod zrelijih plodova. Papričice sa izraženijim linijama neretko imaju intenzivniji ukus, a mogu biti i ljuće.

Ipak, nijedan spoljašnji znak nije nepogrešiv, pa se samo na osnovu izgleda ne može sa sigurnošću utvrditi koliko će paprika peći.

Foto: Youtube Printscreen

Da li su manje papričice ljuće

Kod sitnijih sorti često postoji utisak da su mnogo ljuće od krupnijih paprika, a u praksi to zaista često može da bude slučaj.

Manji plodovi mogu imati koncentrisaniji ukus, dok krupnije paprike obično sadrže više vode i mogu delovati blaže. Ipak, veličina sama po sebi nije pravilo. Mnogo više zavisi od sorte, uslova uzgoja i zrelosti.

I boja može biti jedan od tragova

Kod mnogih sorti ljutih paprika crvena boja znači da je plod potpuno sazreo. Takve papričice obično imaju razvijeniji ukus i više prirodne slatkoće od zelenih, a mogu biti i intenzivnije ljute. Zato oni koji vole snažniji ukus često biraju potpuno zrele, crvene papričice, dok se zelene češće koriste kada se želi nešto blaža i svežija aroma.

Video: Kakve su cene trenutno na pijacama