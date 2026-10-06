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Bivša glumica u filmovima za odrasleLindzi Bruk nakon 17 godina u industriji odlučila je da javno govori o onome što se događa iza kamera. Na Threadsima je pozvala pratioce da joj postave pitanja o poslu koji je napustila 2024. godine, a njeni odgovori su otvorili temu zarade, uslova rada, droge i posledica dugogodišnjeg rada u industriji.

"Najbolji deo? To što je gotovo"

Bruk je objasnila da joj je nakon toliko godina teško izdvojiti nešto pozitivno iz samog snimanja. "Najbolji deo? Hm. To što je gotovo. Najgori deo: seks s potpunim strancem."

U galeriji pogledajte fotografije Lindzi Bruk, bivše glumice filmova za odrasle:

1/5 Vidi galeriju Lindzi Bruk, bivša glumica filmova za odrasle Foto: Printscreen/ Instagram/ lindsay13rooke

Otkrila je da je u jednom periodu zarađivala oko 1500 dolara po sceni, ali smatra da to nije bilo dovoljno s obzirom na posao kojim se bavila. Tokom prvih deset godina snimala je gotovo svakodnevno, dok je kasnije posao znatno proredila.

Na pitanje da li je cela industrija toksična, nije dala jednostavan odgovor. "U svakom poslu ima dobrog i lošeg. Postoje sjajne kompanije za koje sam volela da radim, ali i one s čijih sam setova jednostavno otišla."

Foto: Printscreen/ Threads

Govorila i o drogama

Najozbiljniji deo njenih odgovora odnosio se na način na koji se nosila s poslom. Bruk je rekla da je tokom karijere koristila droge kako bi se emocionalno odvojila od onoga što se događalo na setu. "Ne, ja sam u stanju disocijacije. Uzimam narkotike. Ostavljam sebe po strani i ulazim u ulogu."

"Drugs made it easier" odnosno, kako je objasnila, droga joj je olakšavala posao. Koristila je kako ne bi osećala ništa tokom snimanja, dok je kod kuće koristila kako bi uopšte mogla nešto da oseti.

Bruk, koja je majka troje dece, pokušavala je da napusti industriju nakon rođenja svakog deteta. Ipak, finansijski pritisak i stigma povezani s njenim pređašnjim poslom svaki put su je vraćali nazad.

"Trebalo je da budem mrtva"

Prekretnica je došla 2024, kada je, neposredno pre potpisivanja novog ugovora, popila smrtonosnu dozu tableta. Preživela je pokušaj samoubistva, a kasnije je odlučila da potpuno prekine s drogom i industrijom.

"Trebalo je da budem mrtva. To nije drama, to je farmakologija." Na svom Substacku navodi da je 1. novembra 2024. bio prvi dan kada nije uzela ni tabletu ni alkohol, te da je tada odlučila da ostavi drogu, posao i dotadašnji način života.

O tome zašto je konačno odlučila da ode rekla je: "Htela sam da izađem od trenutka kad sam počela. Nisam znala kako. Izašla sam jer više nisam mogla dovoljno da se drogiram da bih potpisala još jedan ugovor."

"Pornografija je izgrađena na iluzijama"

Nakon odlaska iz industrije Bruk je počela da se bavi pisanjem i javnim govorom o svojim iskustvima. Na svojoj stranici opisuje se kao bivša radnica u industriji za odrasle koja danas pokušava da govori o tome šta joj je takav život doneo.

Posebno se obraća muškarcima koji pornografiju doživljavaju kao prikaz stvarnog seksualnog života. "Cela industrija izgrađena je na iluzijama. Žene zapravo ne žele da muškarci rade sve ono što prikazujemo u filmovima. Žene ne žele da imaju seks s majstorom koji je došao da popravi sudoperu, a kamoli da ima orgije s maćehom ili prijateljicama."

Bruk tvrdi da pornografija može da stvori iskrivljenu sliku o seksu i odnosima i upozorava muškarce da ono što gledaju na ekranu ne bi trebalo da automatski shvataju kao prikaz stvarnih ženskih želja.

Govoreći o svom iskustvu, zaključila je: "Što je vaš sistem više poremećen, to vas mašinerija jače drži. Ja sam izašla... zašto ste vi još uvek unutra?"

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