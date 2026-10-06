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U mnogim slučajevima problem može da se reši bez majstora, ali je prvo potrebno utvrditi šta izaziva vibracije.

Najčešći uzroci su nepravilna instalacija, neravan pod, neuklonjeni transportni vijci ili neravnomerno raspoređen veš u bubnju. Tek kada se ove mogućnosti isključe, ima smisla posumnjati na kvar nekog od unutrašnjih delova.

Prvo proverite transportne vijke

Ako je mašina nova, ovo bi trebalo da bude prva stvar koju ćete proveriti.

Transportni vijci služe da tokom prevoza drže bubanj stabilnim i spreče njegovo pomeranje. Međutim, pre prvog korišćenja moraju da se uklone prema uputstvu proizvođača.

Ako ostanu na svom mestu, bubanj neće moći da se pomera onako kako je predviđeno, pa tokom rada mogu nastati veoma jake vibracije i buka.

Vijci se najčešće nalaze na zadnjoj strani uređaja, ali njihov broj i način uklanjanja razlikuju se od modela do modela. Zato je najbolje da ne pokušavate da ih skidate napamet, već da pogledate uputstvo za konkretan uređaj.

Skinute vijke sačuvajte, mogu vam ponovo zatrebati ako budete selili ili transportovali mašinu.

Veš mašina Foto: Profimedia

Ako se mašina ljulja, proverite da li je ravno postavljena

Čak i kada su transportni vijci pravilno uklonjeni, mašina može da vibrira ako nije dobro nivelisana.

Na malim brzinama možda nećete ni primetiti da kućište nije potpuno ravno. Međutim, kada bubanj počne da se okreće velikom brzinom, i najmanji nagib može postati veoma izražen.

Za proveru koristite običnu libelu. Postavite je na gornju površinu mašine, prvo uzdužno, a zatim popreko.

Ako nije ravna, podesite nožice prema uputstvu proizvođača. Važno je da sve četiri budu čvrsto oslonjene na pod i da nijedna ne "visi".

Postoji još jedan jednostavan test. Kada je mašina isključena, blago pritisnite rukom svaki od gornjih uglova. Ako se uređaj ljulja ili prebacuje težinu sa jedne nožice na drugu, najverovatnije nije dobro nivelisan.

Antivibracione podloge mogu pomoći, ali nisu čarobno rešenje

Ako je mašina pravilno postavljena, ali zbog veoma glatkog poda ipak ima tendenciju da se blago pomera, mogu pomoći posebne antivibracione ili protivklizne podloge namenjene kućnim aparatima.

One mogu smanjiti pomeranje i prenošenje vibracija na pod, ali ne bi trebalo da budu prvo rešenje.

Ako mašina nije pravilno nivelisana, ako su transportni vijci ostali na mestu ili postoji mehanički kvar, podloga neće rešiti uzrok problema.

Zato izbegavajte improvizacije poput kartona, krpa, sunđera ili nasumično isečenih komada gume. Takav materijal može vremenom da promeni položaj i dodatno destabilizuje uređaj.

Veš mašina Foto: Profimedia

Ponekad problem pravi samo veš

Nije uvek kriva sama mašina. Nekada je uzrok jednostavno način na koji je veš raspoređen u bubnju.

Veliki i teški komadi, poput ćebadi, prekrivača ili glomazne odeće, mogu da se tokom centrifuge skupe na jednu stranu. Tada bubanj gubi ravnotežu i počinje snažno da vibrira.

Zato nemojte prepunjavati mašinu i pridržavajte se maksimalne količine veša predviđene za konkretan model. Kapacitet nije isti za svaki program, pa nije dovoljno oslanjati se na opšte pravilo poput "5 ili 7 kilograma".

Mnoge moderne mašine pokušavaju same da rasporede veš ili smanjuju brzinu centrifuge kada detektuju neravnotežu. Ako uređaj ipak počne snažno da se trese, bezbednije je prekinuti ciklus i prerasporediti veš.

Kada više nije vreme za kućni trik?

Ako je mašina godinama radila normalno, a odjednom je počela snažno da vibrira, naročito ako se uz to čuju neobični zvuci, problem bi mogao biti tehničke prirode.

Posebno obratite pažnju na:

- jako metalno lupanje ili zveckanje

- škripanje koje se ranije nije čulo

- udaranje bubnja

- neobično pomeranje bubnja

- iznenadnu pojavu veoma jakih vibracija

- vibracije koje se nastavljaju bez obzira na količinu i raspored veša

Uzrok mogu biti istrošeni amortizeri, problem sa protivtegom, delovima koji drže kadu ili ležajevima.

U tom slučaju nije dobra ideja samostalno rastavljati uređaj ako nemate potrebno znanje. Popravka veš mašine podrazumeva rad sa teškim delovima i električnim komponentama, pa je sigurnije pozvati servisera.

Uzrok mogu biti istrošeni amortizeri, problem sa protivtegom, delovima koji drže kadu ili ležajevima. Foto: Shutterstock

Prvo proverite ono što možete sami

Ako veš mašina "šeta" po kupatilu, nemojte odmah pretpostaviti da je pokvarena.

Redosled provere je jednostavan: kod nove mašine najpre proverite transportne vijke, zatim nivelaciju i položaj nožica, potom podlogu i način na koji je veš raspoređen u bubnju.

Tek kada su sve ove stvari u redu, a mašina i dalje snažno vibrira ili proizvodi neuobičajene zvuke, treba posumnjati na unutrašnji kvar.

Ponekad je dovoljno samo nekoliko minuta provere da uređaj prestane da "skače" po kupatilu i ponovo počne da radi mirno.

VIDEO: Pranje veša