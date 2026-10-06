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Hrvatska influenserka Nina Skočak ponovo je uspela da privuče pažnju društvenih mreža, ali ovoga puta glavnu ulogu nije imala ona, već njena pudlica Žuži. Snimak nastao u Briselu za kratko vreme pokrenuo je lavinu komentara, naročito nakon što je Nina čitav događaj u šali predstavila kao "krštenje psa".

Nina Skočak sa kujicom Žuži, za čije je kupanje i češljanje u Parizu platila 240 evra Foto: TikTok/ninaskocak

Na snimku se vidi kako Skočak drži Žuži u naručju dok sveštenik pred okupljenim ljudima blagosilja životinju. Kako je ceremonija održana na otvorenom, prizor je privukao brojne prolaznike i vlasnike drugih ljubimaca, a video je ubrzo završio i pred mnogo širom publikom na internetu.

- Napokon dobiješ termin za krštenje psa. Žuži ide u raj - napisala je Nina uz snimak.

Njena duhovita opaska, međutim, nije svima bila smešna. Dok su jedni komentarisali da je prizor simpatičan i da ne vide ništa sporno u blagosiljanju ljubimca, drugi su je kritikovali smatrajući da se na taj način banalizuje ili ismeva verski čin.

Žuži ipak nije bila "krštena"

Uprkos formulaciji koju je Nina upotrebila na društvenim mrežama, pudlica nije prošla kroz obred krštenja. Reč je o blagoslovu životinja, katoličkoj tradiciji koja se u mnogim zemljama posebno vezuje za 4. oktobar, praznik Svetog Franje Asiškog.

Upravo je povodom tog praznika u Briselu organizovano okupljanje za vlasnike i njihove ljubimce, tokom kojeg su životinje dobijale blagoslov. Slične ceremonije održavaju se širom sveta, često ispred crkava ili na otvorenim javnim površinama.

Nina Skočak sa kujicom Žuži, za čije je kupanje i češljanje u Parizu platila 240 evra Foto: TikTok/ninaskocak

Sveti Franjo Asiški u katoličkoj tradiciji snažno se povezuje sa brigom o prirodi i životinjama, zbog čega je običaj blagosiljanja kućnih ljubimaca postao naročito rasprostranjen upravo oko njegovog praznika. Vlasnici tada dovode pse, mačke, ptice i druge životinje, a sveštenici izgovaraju molitvu i blagosiljaju ih, često svetom vodom.

Od pasa i mačaka do najneobičnijih ljubimaca

Iako su psi i mačke očekivano najčešći gosti ovakvih događaja, nisu jedini. Na blagoslove životinja vlasnici dovode i ptice, zečeve, kornjače, a u pojedinim sredinama mogu se videti i znatno veće životinje.

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