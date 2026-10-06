Slušaj vest

Hrvatska influenserka Nina Skočak ponovo je uspela da privuče pažnju društvenih mreža, ali ovoga puta glavnu ulogu nije imala ona, već njena pudlica Žuži. Snimak nastao u Briselu za kratko vreme pokrenuo je lavinu komentara, naročito nakon što je Nina čitav događaj u šali predstavila kao "krštenje psa".

Nina Skočak sa kujicom Žuži, za čije je kupanje i češljanje u Parizu platila 240 evra
Nina Skočak sa kujicom Žuži, za čije je kupanje i češljanje u Parizu platila 240 evra Foto: TikTok/ninaskocak

Na snimku se vidi kako Skočak drži Žuži u naručju dok sveštenik pred okupljenim ljudima blagosilja životinju. Kako je ceremonija održana na otvorenom, prizor je privukao brojne prolaznike i vlasnike drugih ljubimaca, a video je ubrzo završio i pred mnogo širom publikom na internetu.

- Napokon dobiješ termin za krštenje psa. Žuži ide u raj - napisala je Nina uz snimak.

Njena duhovita opaska, međutim, nije svima bila smešna. Dok su jedni komentarisali da je prizor simpatičan i da ne vide ništa sporno u blagosiljanju ljubimca, drugi su je kritikovali smatrajući da se na taj način banalizuje ili ismeva verski čin.

Žuži ipak nije bila "krštena"

Uprkos formulaciji koju je Nina upotrebila na društvenim mrežama, pudlica nije prošla kroz obred krštenja. Reč je o blagoslovu životinja, katoličkoj tradiciji koja se u mnogim zemljama posebno vezuje za 4. oktobar, praznik Svetog Franje Asiškog.

Upravo je povodom tog praznika u Briselu organizovano okupljanje za vlasnike i njihove ljubimce, tokom kojeg su životinje dobijale blagoslov. Slične ceremonije održavaju se širom sveta, često ispred crkava ili na otvorenim javnim površinama.

Nina Skočak sa kujicom Žuži, za čije je kupanje i češljanje u Parizu platila 240 evra (2).PNG
Nina Skočak sa kujicom Žuži, za čije je kupanje i češljanje u Parizu platila 240 evra Foto: TikTok/ninaskocak

Sveti Franjo Asiški u katoličkoj tradiciji snažno se povezuje sa brigom o prirodi i životinjama, zbog čega je običaj blagosiljanja kućnih ljubimaca postao naročito rasprostranjen upravo oko njegovog praznika. Vlasnici tada dovode pse, mačke, ptice i druge životinje, a sveštenici izgovaraju molitvu i blagosiljaju ih, često svetom vodom.

Od pasa i mačaka do najneobičnijih ljubimaca

Iako su psi i mačke očekivano najčešći gosti ovakvih događaja, nisu jedini. Na blagoslove životinja vlasnici dovode i ptice, zečeve, kornjače, a u pojedinim sredinama mogu se videti i znatno veće životinje.

Ne propustiteŽenaOdvela psa na kupanje, a račun je ostavio bez teksta: "Najskuplja frizura koju sam platila u životu"
Nina Skočak sa kujicom Žuži, za čije je kupanje i češljanje u Parizu platila 240 evra
NovčanikULAZ U KLUB 130 EVRA, SAMO SLADOLED 30! TikTokerka Nina otišla na popularno letovalište, pa ŠOKIRALA CENAMA: Ako propadnem, nek je sa stilom! Pravi snobizam
Nina Skocak
HrvatskaLEPA NINA NAJVEĆE IZNENAĐENJE IZBORA ZA EP U HRVATSKOJ: Mladoj influenserki GLEDAJU U LEĐA mnogi poznati političari (FOTO)
nina-skocak.jpg
HrvatskaZAVRŠILA 2 FAKULTETA, SMEŠI JOJ SE PLATA OD 7.000€, A OBLAČI SE PO SEKEND-HEND ŠOPOVIMA! Ko je Nina, novo lice hrvatske politike
inst.jpg
ZanimljivostiNINA DOBILA POZIVNICU ZA VENČANJE, PA SE ŠOKIRALA KAD JE VIDELA ŠTA PIŠE NA DNU: "Kažu da je ovde normalno da mladenci to rade!"
untitled3.jpg
ŽenaNINA SKUPILA HRABROST I PRVA PRIŠLA DEČKU U IZLASKU: Njegova reakcija OBIŠLA INTERNET! Pitala ga za broj, a ovako se sve završilo!
nina-skocak-2.jpg

 Video: Rasa pasa koja nije za porodicu

00:59
Rasa psa koja nije za porodicu Izvor: TikTok/iamwillatherton