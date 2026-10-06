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Kumstvo se oduvek smatralo posebnom čašću, a poziv da budete svedok na venčanju bliske osobe trebalo bi da bude jedan od onih trenutaka koji se pamte čitavog života. Međutim, u vreme kada svadbena slavlja postaju sve raskošnija, a očekivanja od gostiju sve veća, čini se da ni dugogodišnja prijateljstva nisu pošteđena neprijatnih razgovora o novcu.

Upravo u takvoj situaciji našla se jedna žena iz Nemačke, koja je zbog reakcije svoje najbolje prijateljice počela da preispituje ne samo iznos svadbenog poklona već i odnos koji su gradile još od školskih dana.

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Njena ispovest, objavljena na društvenim mrežama, pokrenula je raspravu o tome koliko danas zapravo košta biti kuma i da li se bliskost sa mladencima sve češće meri debljinom koverte. Iako je za venčanje u Hrvatskoj planirala da izdvoji ukupno oko 3.000 evra, od čega čak 1.000 samo za poklon, ispostavilo se da buduća mlada očekuje mnogo više.

„Mislila sam da ćeš dati više, ipak si u Nemačkoj“

Kako je objasnila, njena najbolja prijateljica, koju poznaje još od osnovne škole, sledećeg leta staje na ludi kamen u Hrvatskoj. Poziv da joj bude kuma prihvatila je sa zadovoljstvom, a potom je sa suprugom počela da planira putovanje iz Nemačke, gde žive sa troje dece.

Već pri prvim računanjima postalo je jasno da će odlazak na svadbu predstavljati ozbiljan izdatak za porodični budžet.

– Treba da postanem kuma svojoj najboljoj prijateljici koju poznajem još od osnovne škole. Svadba joj je sledećeg leta u Hrvatskoj, a mi dolazimo iz Nemačke s troje dece. Samo putni troškovi, hotel i odeća izaći će nas gotovo 2.000 evra – napisala je žena.

Uprkos tome, želela je da prijateljici priredi lep poklon, pa je odlučila da u kovertu stavi 1.000 evra. Verovala je da je reč o izdašnoj sumi kojom će, uz sve ostale troškove, na dostojan način obeležiti jedan od najvažnijih dana u životu svoje prijateljice.

Međutim, tokom jednog razgovora mlada ju je, navodno kroz šalu, upitala koliko novca planira da joj pokloni. Kada je čula odgovor, osmeh je nestao.

– Odjednom se uozbiljila i rekla: „Pa ti si u Nemačkoj, mislila sam da će biti barem malo više!“ – prisetila se buduća kuma.

Mreže gore

Foto: theVento / Alamy / Profimedia

Ova objava privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama, a komentari su se samo nizali. Suvišno je reći da nisu bili blagonakloni prema mladi.

Odustani od uloge kum. Verovatno te je izabrala samo zato što živiš u Nemačkoj. Koliko god novca da potrošiš, njoj to neće biti dovoljno, a čim se venčanje završi, verovatno će zaboraviti na tebe - bolje je da taj novac potrošiš na sopstvenu decu.

a čim se venčanje završi, verovatno će zaboraviti na tebe - bolje je da taj novac potrošiš na sopstvenu decu. Kloni se te uloge kume. S vađa je gotovo neizbežna.

Dolaziš čak iz Nemačke da joj budeš kuma, pa me čudi što ti nije obezbedila smeštaj. Kad god smo mi išli na venčanja van našeg mesta, smeštaj nam je uvek bio obezbeđen. I mi smo to isto činili za goste koji su dolazili iz daleka – osim ako oni izričito nisu želeli da odsednu u smeštaju koji smo mi nudili . Jednostavno mi to nije jasno...

– osim ako oni izričito nisu želeli da . Jednostavno mi to nije jasno... Odustani i pusti je da nađe drugu kumu . U tome nema ničeg lošeg. Ako ti je prava prijateljica, jednostavno joj reci da novac ne pada s neba.

. U tome nema ničeg lošeg. Ako ti je prava prijateljica, jednostavno joj reci da novac ne pada s neba. Prijateljstvo se ne može kupiti novcem. Kada je kuma postala i najskuplji gost na svadbi?

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Priča je otvorila pitanje o kojem se sve češće govori pred početak sezone venčanja – koliko novca je pristojno staviti u kovertu i da li za kumove važe posebna, nepisana pravila?

U našim krajevima kumstvo ima posebnu težinu, pa se od kumova tradicionalno očekuje i nešto izdašniji poklon. Ipak, granica između lepog običaja i finansijskog opterećenja postaje sve nejasnija, naročito kada se podrazumeva da će gosti izdvojiti određenu sumu bez obzira na sopstvene mogućnosti.

Za one koji na venčanje dolaze iz drugog grada ili države, troškovi počinju mnogo pre nego što sednu za svadbeni sto. Putovanje, smeštaj, svečana garderoba, frizura, šminka i brojni usputni izdaci lako mogu da dostignu nekoliko stotina, pa i hiljada evra. Ako se na svadbu putuje sa decom, računica je još zahtevnija.

Devojačko veče više nije samo izlazak sa prijateljicama

Foto: Kzenon / Alamy / Profimedia

Novac za svadbeni poklon, međutim, nije jedini izdatak koji poslednjih godina prati venčanja. Posebno mesto u pripremama zauzela su devojačke večeri, koja su se od nekadašnjih intimnih okupljanja pretvorila u događaje za koje se neretko planira čitavo putovanje.

Umesto zajedničkog izlaska, večere ili proslave u kućnoj atmosferi, sve češće se organizuju vikendi u luksuznim apartmanima, odlasci na more ili putovanja u evropske metropole. Uz avionske karte i smeštaj, dolaze i troškovi restorana, dekoracije, posebnih odevnih kombinacija, fotografisanja i različitih aktivnosti koje treba da učine proslavu nezaboravnom.

Društvene mreže promenile su i svadbena očekivanja

Najbizarniji svadbeni običaji na svetu Foto: Andrii Omelnytskyi / Alamy / Profimedia

Veliki uticaj na savremenu kulturu venčanja imaju i društvene mreže, na kojima se svakodnevno smenjuju fotografije raskošnih proslava, skupocenih poklona i pažljivo osmišljenih iznenađenja. Ono što je do pre nekoliko godina predstavljalo luksuz dostupan malom broju ljudi, danas se neretko prikazuje kao nešto što bi svaka buduća mlada trebalo da doživi.

Posebno su popularna iznenađenja kojima se prijateljice pozivaju da budu deveruše ili kume. Personalizovane kutije sa poklonima, skupocena kozmetika, nakit i tematske proslave postali su deo svadbenih priprema, a sa njima su porasla i očekivanja od onih koji u svemu tome učestvuju.

Foto: Andrii Shevchuk / Alamy / Alamy / Profimedia

U želji da venčanje bude savršeno, lako se zaboravlja da gosti imaju različite finansijske mogućnosti, obaveze i prioritete. Ponekad se upravo zbog toga bliskost i spremnost da se nekome izađe u susret pogrešno poistovećuju sa količinom novca koju je osoba spremna da potroši.

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