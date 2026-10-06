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Kada u kuhinji nema dovoljno prostora, rerna lako dobije još jednu funkciju – postane mesto za odlaganje plehova, kalupa, tiganja i svega što ne staje u ormariće. Mnogi to rade godinama bez ikakvih problema, ali dovoljno je samo jednom uključiti rernu zaboravljajući šta je ostalo unutra da praktično rešenje postane ozbiljan bezbednosni rizik.

Posebno je opasno ako se među metalnim posuđem nađu kuhinjska krpa, papir, ambalaža ili posuda sa plastičnim delovima. Nacionalno udruženje za zaštitu od požara u SAD (NFPA) upravo zbog toga savetuje da se rerna ne koristi kao prostor za odlaganje predmeta koji mogu da se zapale.

Plehovi i tiganji odloženi u rerni pre njenog uključivanja Foto: towfiqu Barbhuiya / Alamy / Profimedia

Zato jedna kratka navika može da napravi veliku razliku: pre nego što okrenete dugme i počnete da zagrevate rernu, otvorite vrata i proverite šta se nalazi unutra.

Nije problem samo ono što može da se zapali

Metalni pleh ili tiganj verovatno se neće istopiti niti zapaliti kada uključite rernu. Ipak, to ne znači da je dobro ostaviti ih unutra dok se priprema drugo jelo.

Problem nastaje kada nepotrebno posuđe zauzme prostor kroz koji bi toplota trebalo ravnomerno da se raspoređuje. Veliki pleh postavljen na pogrešnu visinu može da zakloni deo unutrašnjosti i utiče na način na koji se hrana zagreva.

Rezultat može da bude kolač koji je na jednom mestu već dobio boju, dok je na drugom još nedovoljno pečen, ili ručak kojem je potrebno više vremena nego što recept predviđa.

To posebno može da bude važno kod rerni sa ventilatorom, čiji se rad oslanja na kruženje zagrejanog vazduha. Zbog toga proizvođači u uputstvima uglavnom navode preporučene položaje rešetki i plehova za različite programe pečenja.

Najveći problem nastaje kada nešto zaboravite

Plehovi i tiganji odloženi u rerni pre njenog uključivanja Foto: Jens Danny Schneider / Alamy / Profimedia

Pravi rizik ne predstavlja pleh koji ste svesno ostavili unutra, već predmet za koji ste potpuno zaboravili da se nalazi u rerni.

Plastična posuda može da se deformiše ili istopi, gumene ručke mogu da se oštete, dok papir, karton, kuhinjske krpe i drugi zapaljivi materijali u blizini izvora toplote predstavljaju mnogo ozbiljniji problem.

NFPA izričito preporučuje da se predmeti koji mogu da gore drže dalje od izvora toplote i navodi da korišćenje rerne kao prostora za skladištenje može da dovede do požara.

Posebno treba biti oprezan ako više članova domaćinstva koristi kuhinju. Osoba koja uključuje rernu možda uopšte ne zna da je neko prethodno u nju sklonio krpu, plastičnu činiju ili pakovanje hrane.

Da li dodatni pleh povećava račun za struju?

Na internetu se mogu pronaći tvrdnje da nekoliko plehova ostavljenih u rerni značajno povećava potrošnju električne energije, ali takvu tvrdnju nije moguće pretvoriti u jedan procenat koji bi važio za sve uređaje.

Koliko će rerna trošiti zavisi od njene snage i konstrukcije, izabrane temperature, programa, trajanja rada, količine hrane, pa čak i od toga koliko često otvarate vrata.

Foto: Shutterstock

Zbog toga nema smisla tvrditi da će jedan dodatni tiganj automatski povećati račun za struju za određeni iznos.

Mnogo je jednostavniji razlog da ga izvadite: rerna je konstruisana da radi sa određenim rasporedom rešetki, plehova i hrane, pa nema potrebe da joj tokom pečenja ostavljate dodatne prepreke.

Ne stavljajte pleh na dno rerne na svoju ruku

Još jedna česta navika jeste ostavljanje starog pleha na samom dnu rerne kako bi skupljao masnoću, sir koji iscuri iz pice ili ostatke hrane.

I ovo može da deluje kao odličan trik za lakše čišćenje, ali nije pogodan za svaki uređaj.

Kod pojedinih modela dno rerne ima važnu ulogu u raspodeli toplote, pa prekrivanje velikom površinom može da promeni način zagrevanja. Isto važi i za aluminijumsku foliju i različite podloge koje se prodaju kao zaštita od prljanja.

Čišćenje rerne Foto: Profimedia

Najsigurnije je pratiti uputstvo proizvođača i koristiti samo položaje i dodatke koji su predviđeni za konkretan model.

A ako se hrana prospe, mnogo je bolje sačekati da se uređaj potpuno ohladi i zatim ukloniti ostatke nego pokušavati da unutrašnjost rerne trajno zaštitite dodatnim plehom.

Šta uraditi ako se nešto ipak zapali?

Ako primetite plamen unutar rerne, prvi instinkt može da bude da odmah otvorite vrata i proverite šta se događa. Upravo to nije preporučljivo.

NFPA savetuje da se u slučaju požara u rerni uređaj isključi, a vrata ostave zatvorena. Zatvorena vrata pomažu da se vatra zadrži unutar uređaja, dok bi njihovo otvaranje moglo da dovede dodatni kiseonik do plamena.

Vrata ne treba otvarati dok ne budete sigurni da je vatra ugašena i da se rerna ohladila. Ako postoji bilo kakva sumnja da požar ne možete bezbedno da kontrolišete, treba napustiti prostor i pozvati vatrogasce.

NFPA takođe preporučuje da se rerna nakon požara ne koristi ponovo dok je ne pregleda stručna osoba.