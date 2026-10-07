Madi Veb i Hana Ingland u videu kojim su objavile raskid na društvenim mrežama

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Raskidi su nekada bili rezervisani za četiri zida, razgovore koji se ponavljaju do duboko u noć i dane u kojima se čovek trudi da sakrije natečene oči. U eri društvenih mreža, međutim, čak i kraj jedne ljubavne priče može da dobije kadar, montažu, muziku i publiku od gotovo milion ljudi.

Upravo to dogodilo se influenserkama Madi Veb i Hani Ingland, koje su objavile da se rastaju nakon veze koja je od početka živela pred očima njihovih pratilaca. Međutim, umesto samog razloga za raskid, internet je mnogo više zainteresovalo nešto drugo – činjenica da su zabeležile i trenutke u kojima zajedno plaču, grle se i pokušavaju da uteše jedna drugu.

Snimak je vrlo brzo pokrenuo raspravu o granici između iskrenog deljenja života na mrežama i trenutka kada čak i najintimnije iskustvo postane sadržaj.

Od poljubaca i putovanja do suza pred kamerom

Madi i Hana počele su da se zabavljaju u martu 2025. godine, a svoju vezu su redovno prikazivale na Instagramu i TikToku. Putovanja, svakodnevni trenuci, poljupci, zagrljaji i zajedničke fotografije postali su deo sadržaja zbog kojeg ih danas zajedno prati više od 948.000 ljudi.

Kada je došao kraj, odlučile su da ni taj deo priče ne ostane van mreža.

Madi je objavila videomontažu koja počinje snimcima iz srećnijih dana. U prvim kadrovima njih dve se smeju, ljube i grle, da bi se potom atmosfera potpuno promenila.

U sledećoj sceni sede za kuhinjskim stolom i plaču jedna drugoj u naručju. Kamera ostaje uključena i dok sede na podu, dok Hana naslanja glavu na Madino rame, a ona je nežno dodiruje po licu. Pred kraj snimka ponovo se približavaju i dodiruju nosevima.

– Poslednje dve godine neprestano mi prolaze pred očima. Ponekad voleti nekoga znači i znati kada vaši putevi moraju da se razdvoje – poručila je Madi uz video.

„Čudno mi je što ovo objavljujem“

Ni sama Madi nije pokušala da predstavi objavljivanje raskida kao sasvim običnu stvar.

U opisu je priznala da joj je neobično što takav trenutak iznosi pred publiku, ali je objasnila da joj je logično da, nakon što su sa pratiocima delile veliki deo svoje ljubavi, pokažu i njen završetak.

Dodala je i da ne zna šta ih čeka posle svega, ali da je sigurna da iz te veze neće izaći ista osoba.

Ipak, upravo su kadrovi na kojima obe plaču postali glavni razlog zbog kojeg se video proširio daleko izvan njihove publike.

„Samo trenutak, da prvo namestim kameru“

Komentari su ubrzo počeli da se nižu, a veliki broj ljudi imao je isto pitanje – kako izgleda trenutak u kojem dve osobe prolaze kroz bolan raskid, ali pre toga odluče gde će stajati telefon?

„Čekaj, dušo, nemoj još da plačeš, samo da namestim kameru“, glasila je jedna od podrugljivih reakcija.

Drugi su pisali da im je sama pomisao na postavljanje kamere pre suza neprijatna, dok su pojedini ceo snimak opisali kao trenutak u kojem je privatni raskid pretvoren u sadržaj za društvene mreže.

„Postavljanje kamere zbog suza... Ne mogu“, „Od raskida prave sadržaj“ i „Snimci na kojima zajedno plaču su toliko bizarni“, samo su neke od reakcija koje su se širile ispod objave.

Video: Poklon za raskid