Slušaj vest

Čišćenje filtera veš-mašine jedan je od onih kućnih poslova koje često odlažemo, posebno zato što njegovo otvaranje neretko završi lokvom vode na podu. Međutim, jednostavan trik koji se proširio društvenim mrežama mogao bi da učini ceo postupak mnogo urednijim.

Filter veš-mašine potrebno je povremeno očistiti kako bi se uklonile dlačice, sitni predmeti i druga prljavština koja se u njemu može nakupiti. Učestalost čišćenja zavisi od modela mašine i načina korišćenja, pa je najbolje proveriti preporuke proizvođača.

Majstori objasnili zašto brzi program šteti veš mašini Foto: Shutterstock, Ilustracija

Problem nastaje kada otvorite filter

Neprijatnost nastaje kada dođe vreme za otvaranje filtera. U njemu i odvodnom sistemu može ostati voda koja će, nakon odvrtanja filtera, početi da ističe. Mnogi zato ispod otvora stavljaju peškire, plitku posudu ili čak pleh za pečenje, ali zbog položaja filtera nije uvek jednostavno uhvatiti svu vodu.

Upravo tu na scenu stupa neobičan trik koji je pokazala TikTokerka Indi, koja objavljuje sadržaj o čišćenju, organizaciji doma i porodičnom životu.

Umesto peškira – otvorena pelena

U videu posvećenom kućnim poslovima koje je dugo odlagala, Indi je odlučila da očisti i filter veš-mašine. Iako je njena mašina bila stara tek dva meseca, primetila je neprijatan miris nakon pranja.

Pre nego što je odvrnula filter, na pod ispod njega stavila je otvorenu dečju pelenu. Zahvaljujući njenom upijajućem sloju, pelena je pokupila vodu koja je iscurila iz mašine, dok je pod ostao potpuno suv.

Iako njen video nije bio posvećen isključivo čišćenju veš-mašine, upravo je trik sa pelenom privukao veliku pažnju gledalaca. U komentarima su se nizale reakcije korisnika kojima nikada nije palo na pamet da pelenu mogu da iskoriste za ovaj deo čišćenja. Trik može biti posebno praktičan ukoliko kod kuće već imate neiskorišćene dečje pelene koje vam više nisu potrebne.

Ipak, pre nego što otvorite filter, dobro je proveriti uputstvo proizvođača. Neke veš-mašine imaju malo odvodno crevo koje je namenjeno upravo ispuštanju preostale vode pre vađenja filtera. Ako vaša mašina nema takvo crevo ili se deo vode ipak zadržava, pelena bi mogla da bude jednostavan način da sledeće čišćenje prođe bez prosipanja vode i brisanja celog poda.