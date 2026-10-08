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Sezona zimnice je tu, na meniju su paprike, kuvani i običan paradajz, karfiol i slično povrće, a crni i crveni luk su često nepravedno zapostavljeni. Upravo zbog toga vam donosimo recept koji će učiniti da se ova nepravda ispravi.

Za njegovu pripremu je potrebno malo vremena, a ukus je savršen, prepun je vitamina i uvek ćete imati spremnu salatu koja ide savršeno naročito kada su u pitanju jela od mesa.

Ukusna zimnica je pred vama, samo je potrebno malo vremena i dobre volje da se nađe na vašoj trpezi.

Crveni luk Foto: Profimedia

Potrebno je:

2-3 glavice crvenog luka

1 ravna kašičica soli

2 ravne kašičice šećera

75 ml jabukovog sirćeta

150 ml vode

nekoliko zrna bibera

Priprema:

Luk oljuštite i iseckajte na kolutove, pa svaki od njih razdvojite. Ređajte šnitice luka u tegle. Zatim u posudu stavite so, šećere, sirće i vodu. Dobro izmešajte dok se sve ne rastopi, pa tim nalivkom punite tegle. Biber dodajte na kraju.

Zatvorite dobro poklopcem i ostavite u frižideru da prenoći. Već sutradan je luk spreman za konzumaciju. Odličan je ukoliko pravite tortilje ili burgere, ali i kao salata će dati potpun i kompletan užitak naročito kad su u pitanju jela od mesa.

VIDEO: Kako da vam zimnica traje i do tri godine: