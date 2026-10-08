Najlepša kisela salata puna vitamina: Marinirani crveni luk se sprema za 2 minuta i ide uz sva jela od meso
- Recept za kiseli crveni luk traži malo vremena, a pravi se od luka, soli, šećera, jabukovog sirćeta, vode i bibera.
- Luk se seče na kolutove, slaže u tegle i preliva nalivkom od sirćeta i vode.
- Posle noći u frižideru spreman je za jelo, uz meso, tortilje ili kao salata.
Sezona zimnice je tu, na meniju su paprike, kuvani i običan paradajz, karfiol i slično povrće, a crni i crveni luk su često nepravedno zapostavljeni. Upravo zbog toga vam donosimo recept koji će učiniti da se ova nepravda ispravi.
Za njegovu pripremu je potrebno malo vremena, a ukus je savršen, prepun je vitamina i uvek ćete imati spremnu salatu koja ide savršeno naročito kada su u pitanju jela od mesa.
Ukusna zimnica je pred vama, samo je potrebno malo vremena i dobre volje da se nađe na vašoj trpezi.
Potrebno je:
2-3 glavice crvenog luka
1 ravna kašičica soli
2 ravne kašičice šećera
75 ml jabukovog sirćeta
150 ml vode
nekoliko zrna bibera
Priprema:
Luk oljuštite i iseckajte na kolutove, pa svaki od njih razdvojite. Ređajte šnitice luka u tegle. Zatim u posudu stavite so, šećere, sirće i vodu. Dobro izmešajte dok se sve ne rastopi, pa tim nalivkom punite tegle. Biber dodajte na kraju.
Zatvorite dobro poklopcem i ostavite u frižideru da prenoći. Već sutradan je luk spreman za konzumaciju. Odličan je ukoliko pravite tortilje ili burgere, ali i kao salata će dati potpun i kompletan užitak naročito kad su u pitanju jela od mesa.
(Kurir.rs/Glossy)
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