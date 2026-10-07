Skrivena opcija na radijatoru pomoći će vam da uštedite struju

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Dve slične sobe, isti radijator i približno ista spoljašnja temperatura, ali potpuno drugačiji osećaj toplote. Razlika nije bila u jačini grejanja, već u tome šta se nalazilo oko radijatora i kako je toplota mogla da se širi prostorijom.

Kada zahladi, prva reakcija mnogih je da pojačaju grejanje. Međutim, viša temperatura na termostatu ne znači automatski i efikasnije zagrevanje prostorije. Ako je radijator zaklonjen, deo toplote može ostati zarobljen tamo gde nam najmanje koristi.

Jednostavno poređenje dve prostorije pokazuje zbog čega raspored nameštaja tokom zime može da bude važniji nego što se čini.

U prvoj sobi radijator je bio zaklonjen



U jednoj prostoriji ispred radijatora nalazila se velika sofa, postavljena veoma blizu njega. Preko radijatora su delom padale i zavese. Radijator je normalno radio i bio vruć na dodir, ali se soba sporije zagrevala. Razlog je jednostavan – sofa i zavese otežavale su slobodno strujanje toplog vazduha.

Važnu ulogu u grejanjuu ima i strujanje vazduha Foto: Shutterstock

Radijatori ne zagrevaju prostor samo direktnim zračenjem toplote. Važnu ulogu ima i strujanje vazduha: hladniji vazduh dolazi do radijatora, zagreva se i podiže, dok njegovo mesto zauzima hladniji vazduh. Tako se postepeno zagreva cela prostorija.

Kada se ispred radijatora nalazi veliki komad nameštaja, taj proces je otežan.

U drugoj sobi napravio je samo jednu promenu

U drugoj prostoriji radijator je bio potpuno slobodan. Nameštaj je odmaknut, a zavese nisu prekrivale grejno telo.

Iako grejanje nije bilo podešeno na višu temperaturu, toplota se ravnomernije širila prostorijom. Zbog toga je željena temperatura mogla da se dostigne brže, pa sistem grejanja nije morao nepotrebno dugo da radi da bi nadoknadio lošu raspodelu toplote.

To ne znači da će samo pomeranje sofe dramatično smanjiti račun za grejanje. Ušteda zavisi od izolacije, vrste grejanja, spoljašnje temperature, veličine prostorije i načina regulacije. Ipak, oslobađanje prostora oko radijatora može pomoći da se postojeća toplota efikasnije iskoristi.

Zavese mogu da naprave još jedan problem

Posebno treba obratiti pažnju na duge zavese koje padaju preko radijatora, naročito ako se termostatski ventil nalazi iza njih.

Radijator Foto: Thinkstock

Topao vazduh može da ostane zarobljen između radijatora, zavese i prozora. Ako se na tom mestu nalazi termostatska glava, ona može da registruje višu temperaturu nego što je zapravo u ostatku sobe i prerano smanji protok tople vode kroz radijator.

Rezultat je paradoksalan: radijator radi, ali je tamo gde ljudi sede i dalje hladnije nego što bi trebalo.

Ne sušite veš direktno preko radijatora

Sličan efekat može da nastane kada se radijator potpuno prekrije mokrim peškirima ili odećom. Tkanina ograničava normalno širenje toplote, a sušenje velike količine veša u zatvorenoj prostoriji dodatno povećava vlagu u vazduhu.

Bolje je omogućiti da vazduh slobodno cirkuliše oko grejnog tela, a veš sušiti na stalku postavljenom na odgovarajućoj udaljenosti.

Najjednostavniji trik ne košta ništa

Pre nego što povećate temperaturu grejanja, pogledajte šta se nalazi oko radijatora. Sofa, fotelja, komoda, debele zavese ili gomila stvari neposredno ispred njega mogu da smanje efikasnost raspodele toplote.

Radijator ne proizvodi više energije samo zato što je prostor oko njega slobodan, ali tu energiju prostorija može bolje da iskoristi. Upravo zbog toga dve gotovo iste sobe, sa istim grejanjem, mogu da ostave potpuno različit utisak – u jednoj će biti prijatno, dok ćete u drugoj imati potrebu da dodatno pojačavate termostat.

(Kurir.rs/Blic)

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