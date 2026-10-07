Kako se pravi barena paprika? Zimnica kojoj niko nije odoleo
- Barena paprika je jednostavan recept za zimnicu, a paprike ostaju čvrste i sočne uz pečenje, pasulj ili krompir.
- Paprike se kratko obare u marinadi od vode, sirćeta, šećera i soli, pa slože u sterilisane tegle.
- U tegle se dodaju biber u zrnu i konzervans, a zatim se sve prelije vrelim rastvorom i odloži na hladno.
Ako volite domaću zimnicu, barena paprika je jedan od recepata koji se gotovo uvek nađe na spisku za pripremu. Pravi se jednostavno, ne zahteva mnogo sastojaka, a paprike ostaju dovoljno čvrste i sočne da budu odličan prilog uz pečenje, pasulj, krompir ili druga zimska jela.
Tajna dobre barene paprike je u tome da se ne kuva predugo. Dovoljno je kratko je obariti u marinadi, a zatim složiti u tegle i preliti tečnošću u kojoj se kuvala.
Sastojci
4 kg paprika, najbolje somborke ili drugih čvrstih paprika
1 l alkoholnog sirćeta
3 l vode
5 kašika šećera
3 kašike soli
1 kesica bibera u zrnu
1 kesica konzervansa
Pripremite paprike
Paprike dobro operite, uklonite peteljke i očistite ih od semenki. Ostavite ih da se dobro ocede. U veću šerpu sipajte vodu i sirće, pa dodajte šećer i so. Stavite na šporet i sačekajte da smesa provri, odnosno da se so i šećer potpuno istope. Smanjite temperaturu i ubacujte paprike u vrelu marinadu. Barite ih oko jedan minut, tek toliko da malo omekšaju. Nemojte ih prekuvati jer će izgubiti čvrstinu. Paprike vadite rešetkastom kašikom i ostavite ih sa strane.
U čiste i sterilisane tegle ređajte obarene paprike, a između njih dodajte biber u zrnu. Paprike blago pritisnite kako bi zauzele što više prostora, ali pazite da ih ne zgnječite. U preostalu vrelu tečnost dodajte konzervans prema uputstvu sa pakovanja i dobro promešajte. Zatim njome prelijte paprike u teglama tako da budu potpuno prekrivene. Tegle odmah dobro zatvorite metalnim poklopcima i ostavite ih da se ohlade. Kada se potpuno ohlade, odložite ih na tamno i hladno mesto. Barena paprika će tokom stajanja dodatno upiti ukuse iz marinade, a najbolje se služi kao salata ili prilog uz meso, pasulj, krompir i druga domaća jela.
(Kurir.rs/CityMagazin)