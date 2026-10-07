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Ako volite domaću zimnicu, barena paprika je jedan od recepata koji se gotovo uvek nađe na spisku za pripremu. Pravi se jednostavno, ne zahteva mnogo sastojaka, a paprike ostaju dovoljno čvrste i sočne da budu odličan prilog uz pečenje, pasulj, krompir ili druga zimska jela.

Tajna dobre barene paprike je u tome da se ne kuva predugo. Dovoljno je kratko je obariti u marinadi, a zatim složiti u tegle i preliti tečnošću u kojoj se kuvala.

Pečene crvene paprike nisu samo ukusna zimnica, već su i vredan izvor vitamina C, beta-karotena i antioksidanasa koji doprinose zaštiti organizma Foto: Shutterstock

Sastojci

4 kg paprika, najbolje somborke ili drugih čvrstih paprika

1 l alkoholnog sirćeta

3 l vode

5 kašika šećera

3 kašike soli

1 kesica bibera u zrnu

1 kesica konzervansa





Pripremite paprike



Paprike dobro operite, uklonite peteljke i očistite ih od semenki. Ostavite ih da se dobro ocede. U veću šerpu sipajte vodu i sirće, pa dodajte šećer i so. Stavite na šporet i sačekajte da smesa provri, odnosno da se so i šećer potpuno istope. Smanjite temperaturu i ubacujte paprike u vrelu marinadu. Barite ih oko jedan minut, tek toliko da malo omekšaju. Nemojte ih prekuvati jer će izgubiti čvrstinu. Paprike vadite rešetkastom kašikom i ostavite ih sa strane.

U čiste i sterilisane tegle ređajte obarene paprike, a između njih dodajte biber u zrnu. Paprike blago pritisnite kako bi zauzele što više prostora, ali pazite da ih ne zgnječite. U preostalu vrelu tečnost dodajte konzervans prema uputstvu sa pakovanja i dobro promešajte. Zatim njome prelijte paprike u teglama tako da budu potpuno prekrivene. Tegle odmah dobro zatvorite metalnim poklopcima i ostavite ih da se ohlade. Kada se potpuno ohlade, odložite ih na tamno i hladno mesto. Barena paprika će tokom stajanja dodatno upiti ukuse iz marinade, a najbolje se služi kao salata ili prilog uz meso, pasulj, krompir i druga domaća jela.

(Kurir.rs/CityMagazin)