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Iako nam veš-mašina redovno obezbeđuje čist i mirišljav veš, i samom uređaju je neophodno povremeno održavanje. Tokom čišćenja doma jedna pozicija se ubedljivo najčešće preskače. Upravo na tom mestu dolazi do skupljanja taloga od praška, vlage i prljavštine, što kasnije stvara idealnu podlogu za širenje buđi i neprijatnih mirisa.

Mesto gde se kriju najupornije naslage

Reč je o dozirnoj fioci namenjenoj sipanju praška i omekšivača. Pre nego što pređete na posao, obavezno ugasite uređaj iz struje i u potpunosti izvucite fioku napolje. Mehanizam za njeno skidanje razlikuje se od modela do modela, pa po potrebi pročitajte uputstvo proizvođača.

Dozirna fioka je najprljaviji deo veš mašine Foto: Nadezda Ledyaeva / Alamy / Profimedia

Kada skinete fioku, nakvasite je toplom vodom. Tada u pomoć pritiče običan kuhinjski sunđer - namočenog ga položite direktno preko naslaga i pustite da odstoji par minuta. Zadržavanje vlage na površini omekšaće skoreli deterdžent, pa ćete prljavštinu skinuti bez ikakvog napornog trljanja.

Čišćenje nepristupačnih delova i uglova

Posebno obratite pažnju na sve skrivene uglove, otvore i deo predviđen za omekšivač, pošto se naslage tu najčešće zadržavaju. Na mestima gde sunđer ne uspeva da prođe, obična stara četkica za zube poslužiće kao savršen alat.

Ukoliko fioka dugo nije prana, jednostavnije je da je potopite u posudu sa toplom vodom i par kapi tečnosti za sudove. Posle 15 do 20 minuta natapanja, i najtvrdokornije naslage će oslabiti. Usput obavezno prebrišite i samu šupljinu u mašini gde fioka leži, jer se i na tom mestu zadržavaju vlažnost i prašak.

Dozirna fioka je najprljaviji deo veš mašine Foto: Maryna Koptyeva / Alamy / Profimedia

Oprez pri upotrebi sirćeta

Iako je sirće omiljeni prirodni preparat za održavanje domaćinstva, sa njim treba postupati pažljivo kada je u pitanju veš-mašina. Pojedini proizvođači dopuštaju korišćenje blage mešavine sirćeta i vode za pranje izvađene fioke, dok drugi to strogo zabranjuju jer kiselina može postepeno nagristi gumene delove, zaptivke i unutrašnja creva. Nakon što detaljno operete fioku, dobro je isperite i ostavite da se skroz osuši pre nego što je vratite na njeno mesto. Uz malo truda i običan sunđer, ovaj zaboravljeni deo mašine brzo će ponovo biti besprekorno čist.

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