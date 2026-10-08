Kako da vam peršun traje mesecima: Ovaj jednostavan trik isprobajte odmah
- Peršun se može zamrznuti kao celi listovi ili sitno naseckan u kalupima za led, uz malo vode ili maslinovog ulja.
- Pre zamrzavanja treba ukloniti oštećene listove, dobro oprati i osušiti peršun da ne bi stvarao led.
- Pravilno zamrznut peršun čuva ukus, boju i aromu do 12 meseci na -18 °C.
Peršun je nezaobilazna aromatična biljka u kuhinji, a koristi se za začinjavanje ribe, mesa, povrća i soseva. Međutim, često se dogodi da sveži peršun nemamo pri ruci baš onda kada nam zatreba. Zamrzavanje je odlično rešenje za očuvanje njegovog ukusa i arome tokom cele godine. Otkrijte najbolji način za zamrzavanje peršina bez gubitka njegove prepoznatljive arome.
Recept:
Način pripreme: nije potrebno kuvanje
Sezona: tokom cele godine
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Sastojci: peršun, voda, soda bikarbona
Potrebni sastojci: 1 činija, ubrus, kesice za zamrzavanje
Postupak:
1. Uklonite požutele ili oštećene listove.
2. Peršun kratko isperite pod mlazom vode.
3. Potopite ga u činiju s vodom i jednom čajnom kašičicom sode bikarbone kako biste uklonili prljavštinu i ostatke zemlje.
4. Listove nežno protrljajte rukama kako biste ih temeljno očistili.
5. Ponovo isperite peršun pod mlazom vode i dobro ga ocedite.
6. Prosušite ga ubrusom ili čistom kuhinjskom krpom. Ostavite ga da se potpuno osuši na krpi kako biste sprečili stvaranje leda tokom zamrzavanja.
1. način - celi listovi
Odaberite najlepše listove i stavite ih u kesicu za zamrzavanje. Istisnite vazduh iz kesice, dobro je zatvorite i napišite datum zamrzavanja. Čuvajte peršun u zamrzivaču na -18 °C do 12 meseci.
2. način - naseckani peršun
Peršun sitno naseckajte nožem ili usitnite u seckalici. Rasporedite ga u kalupe za led te prelijte s malo vode ili maslinovog ulja. Zamrznite, a zatim zamrznute kockice prebacite u kesicu za zamrzavanje.
Kako koristiti zamrznuti peršun?
Celi listovi: Rukama ih izlomite direktno iz zamrzivača i dodajte jelima bez prethodnog odmrzavanja.
Naseckani peršun: Zamrznute kockice koristite za začinjavanje supa, soseva i drugih toplih jela.
Korisni saveti
Peršun zamrznite dok je još svež kako biste što bolje sačuvali njegovu aromu i boju. Ako ne možete odmah da ga zamrznete, stavite ga u čašu s vodom poput buketa cveća. Tako će se održati nekoliko dana. Peršun nemojte odmrzavati pre upotrebe, jer će izgubiti teksturu i deo ukusa.
Varijacije
S maslinovim uljem: Zamrzavanje naseckanog peršuna s maslinovim uljem pomaže očuvanju njegove svežine, a tako pripremljen posebno je praktičan za dinstanje i pripremu toplih jela.
S drugim začinskim biljem: Peršun možete da zamrznete zajedno s bosiljkom, majčinom dušicom ili ruzmarinom i tako napravite gotovu mešavinu aromatičnog bilja.
Česta pitanja o zamrzavanju peršuna
- Gubi li zamrznuti peršun ukus?
Ne. Ako je pravilno zamrznut, mesecima može zadržati ukus i svoja svojstva.
- Mogu li da zamrznem peršun sa stabljikama?
Bolje je odvojiti listove od stabljika, ali i stabljike možete da zamrznete te ih kasnije koristite za pripremu bujona.
- Koliko dugo zamrznuti peršun može da stoji?
Do 12 meseci ako se čuva na temperaturi od -18 °C.
(Kurir.rs/Superžena)
VIDEO: Napitak sa peršunom za zamrzavanje