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Peršun je nezaobilazna aromatična biljka u kuhinji, a koristi se za začinjavanje ribe, mesa, povrća i soseva. Međutim, često se dogodi da sveži peršun nemamo pri ruci baš onda kada nam zatreba. Zamrzavanje je odlično rešenje za očuvanje njegovog ukusa i arome tokom cele godine. Otkrijte najbolji način za zamrzavanje peršina bez gubitka njegove prepoznatljive arome.

Recept:

Način pripreme: nije potrebno kuvanje

Sezona: tokom cele godine

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Sastojci: peršun, voda, soda bikarbona

Potrebni sastojci: 1 činija, ubrus, kesice za zamrzavanje

Peršun dobro operite Foto: Profimedia

Postupak:

1. Uklonite požutele ili oštećene listove.

2. Peršun kratko isperite pod mlazom vode.

3. Potopite ga u činiju s vodom i jednom čajnom kašičicom sode bikarbone kako biste uklonili prljavštinu i ostatke zemlje.

4. Listove nežno protrljajte rukama kako biste ih temeljno očistili.

5. Ponovo isperite peršun pod mlazom vode i dobro ga ocedite.

6. Prosušite ga ubrusom ili čistom kuhinjskom krpom. Ostavite ga da se potpuno osuši na krpi kako biste sprečili stvaranje leda tokom zamrzavanja.

1. način - celi listovi

Odaberite najlepše listove i stavite ih u kesicu za zamrzavanje. Istisnite vazduh iz kesice, dobro je zatvorite i napišite datum zamrzavanja. Čuvajte peršun u zamrzivaču na -18 °C do 12 meseci.

2. način - naseckani peršun

Peršun sitno naseckajte nožem ili usitnite u seckalici. Rasporedite ga u kalupe za led te prelijte s malo vode ili maslinovog ulja. Zamrznite, a zatim zamrznute kockice prebacite u kesicu za zamrzavanje.

Peršun Foto: Profimedia

Kako koristiti zamrznuti peršun?

Celi listovi: Rukama ih izlomite direktno iz zamrzivača i dodajte jelima bez prethodnog odmrzavanja.

Naseckani peršun: Zamrznute kockice koristite za začinjavanje supa, soseva i drugih toplih jela.

Korisni saveti

Peršun zamrznite dok je još svež kako biste što bolje sačuvali njegovu aromu i boju. Ako ne možete odmah da ga zamrznete, stavite ga u čašu s vodom poput buketa cveća. Tako će se održati nekoliko dana. Peršun nemojte odmrzavati pre upotrebe, jer će izgubiti teksturu i deo ukusa.

Varijacije

S maslinovim uljem: Zamrzavanje naseckanog peršuna s maslinovim uljem pomaže očuvanju njegove svežine, a tako pripremljen posebno je praktičan za dinstanje i pripremu toplih jela.

S drugim začinskim biljem: Peršun možete da zamrznete zajedno s bosiljkom, majčinom dušicom ili ruzmarinom i tako napravite gotovu mešavinu aromatičnog bilja.

Začini Foto: Shutterstock

Česta pitanja o zamrzavanju peršuna

- Gubi li zamrznuti peršun ukus?

Ne. Ako je pravilno zamrznut, mesecima može zadržati ukus i svoja svojstva.

- Mogu li da zamrznem peršun sa stabljikama?

Bolje je odvojiti listove od stabljika, ali i stabljike možete da zamrznete te ih kasnije koristite za pripremu bujona.

- Koliko dugo zamrznuti peršun može da stoji?

Do 12 meseci ako se čuva na temperaturi od -18 °C.

(Kurir.rs/Superžena)

VIDEO: Napitak sa peršunom za zamrzavanje