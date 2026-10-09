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Ako ste ove godine rešili da napravite nešto malo drugačije od klasičnih džemova, pretvorite bilo koje jabuke u mirišljavu slatku zimnicu s ukusom karamela.

Brzo i lako ćete dobiti fenomenalan namaz, koji je odličan uz hleb, ali i za filovanje kiflica i lisnatog testa, pripremu kolača...

Sastojci:

2 kg jabuka

400 g šećera

2 x po 125 ml vode

2 x po 15 ml soka od limuna

1 kesica vanile

pola kašičice soli

50 ml ruma ili 2 kesice vanil šećera sa ukusom ruma

Priprema

1. Jabuke najpre operite i prepolovite. Ukoliko imate presu ili cediljku za pasirane namirnice, možete ih kuvati i sa korom i semenkama, jer ćete ih kasnije ukloniti ceđenjem. Ako nemate ovaj pribor, jabuke oljuštite, očistite i isecite na kockice.

Džem od jabuka Foto: inxti, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

2. Stavite pripremljene jabuke u šerpu, pa dodajte 15 ml limunovog soka i 125 ml vode. Poklopite i kuvajte oko 20 minuta, odnosno dok voće potpuno ne omekša.

3. Omekšale jabuke zatim propasirajte kroz cediljku ili ih usitnite u multipraktiku dok ne dobijete ujednačen pire. Ostavite ga sa strane dok pripremate karamel.

4. U široku šerpu sa debljim dnom sipajte 300 g šećera i rasporedite ga tako da formira ravnomeran sloj. Dodajte 125 ml vode i preostalih 15 ml limunovog soka, pa zagrevajte na umerenoj temperaturi.

5. Kad šećer dobije lepu zlatnosmeđu, karamel boju, sklonite šerpu sa ringle. Pažljivo dodajte pire od jabuka, jer smesa može da prska, i mešajte dok se karamel potpuno ne istopi i sjedini sa jabukama.

6. Dodajte preostalih 100 g šećera, vanilu i pola kašičice soli, a zatim i 50 ml ruma ili 2 kesice vanil-šećera sa ukusom ruma. Kuvajte još 10 do 15 minuta uz stalno mešanje.

Džem je gotov kada povučete varjačom po dnu šerpe, a za njom ostane jasna, čista linija. Vruć džem sipajte u čiste i sterilisane teglice, zatvorite i ostavite da se ohladi.

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