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Staklo preko trpezarijskog stola mnogima deluje kao sasvim praktično rešenje. Štiti površinu od ogrebotina, fleka i tragova svakodnevne upotrebe, a posebno je korisno u domovima u kojima se za stolom često jede, radi ili okuplja porodica. Ipak, prema jednom feng šui verovanju, upravo ovaj detalj koji služi da sačuva nameštaj povezuje se sa simboličnim odlivom novca iz doma.

U pitanju je tradicionalno tumačenje uređenja prostora, prema kojem predmeti i njihov raspored imaju simbolično značenje. Zagovornici feng šuija veruju da način na koji organizujemo dom može da utiče na protok energije, pa pojedinim detaljima pripisuju značenja povezana sa blagostanjem, napretkom i finansijama.

Foto: Henry Wilson / Avalon / Profimedia

Važno je, međutim, napraviti razliku između verovanja i činjenica. Ne postoje pouzdani dokazi da staklena ploča na stolu može da utiče na nečije prihode ili da izazove finansijske probleme. Ipak, ovo verovanje može da bude zanimljivo svima koji vole da istražuju simboliku predmeta u domu.

Zašto se staklo na stolu povezuje sa novcem?

Prema tumačenju koje se prenosi u feng šui tradiciji, staklo se povezuje sa elementom vode. Voda se u simboličkom smislu dovodi u vezu sa protokom, kretanjem i finansijama, pa se staklena površina preko stola u nekim tumačenjima posmatra kao simboličan put kojim novac može da "otiče" iz kuće.

Zbog toga se savetuje da se staklo preko trpezarijskog stola ili klub-stočića u dnevnoj sobi ukloni. Ipak, ovakvo tumačenje nije univerzalno pravilo koje prihvataju svi praktičari feng šuija, a svakako nije naučno potvrđena veza između uređenja nameštaja i finansijskog stanja domaćinstva.

Staklo preko stola donosi lošu sreću Foto: Tommy Mees / Alamy / Profimedia

Ako vam staklena ploča odgovara zato što štiti sto i olakšava čišćenje, nema razloga da je uklanjate iz straha da će vam doneti finansijske probleme. Odluke o uređenju doma najbolje je donositi prema praktičnim potrebama i ličnom ukusu.

Činija sa svežim voćem kao simbol izobilja

Kao alternativa staklenoj ploči, u feng šui tumačenjima često se pominje činija sa svežim voćem. Ona simbolizuje izobilje, plodnost i blagostanje, a različite boje plodova unose živost u prostor.

Ako želite da isprobate ovaj predlog, izaberite činiju koja se uklapa u ostatak enterijera i napunite je voćem koje volite. Jabuke, kruške, pomorandže i grožđe mogu da budu lep ukras trpezarijskog stola, ali i praktičan podsetnik da češće posegnete za svežom namirnicom.

Najvažnije je da voće bude sveže i da činija ne postane samo još jedan predmet koji zauzima prostor. Ako vam se dopada ideja da trpezarija izgleda toplije i življe, ovo je jednostavan detalj koji ne zahteva velika ulaganja.

Promena u domu ne mora da bude velika

Foto: Marco Secchi / Alamy / Profimedia

Feng šui podstiče ljude da obrate pažnju na raspored nameštaja, količinu predmeta i način na koji koriste prostor. U praksi, sređivanje stola, uklanjanje nepotrebnih stvari ili dodavanje detalja koji vam prijaju može da učini dom urednijim i prijatnijim.

Ne morate da menjate nameštaj niti da kupujete nove ukrase kako biste osvežili trpezariju. Ponekad je dovoljno da oslobodite površinu stola, promenite raspored nekoliko predmeta ili dodate činiju sa sezonskim voćem.

Ako vam je staklo važno zbog zaštite nameštaja, slobodno ga zadržite. Finansijsku sigurnost mnogo više određuju prihodi, troškovi, štednja i odluke koje donosite nego predmeti na trpezarijskom stolu. Simbolika može da bude zanimljiv deo uređenja doma, ali ne treba je mešati sa stvarnim uzrocima finansijskih teškoća

(Kurir.rs/Ona.rs)

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