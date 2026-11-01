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Zamija jedna je od omiljenih sobnih biljaka na našim prostorima jer je izuzetno otporna, ukrasna i nema mnogo posla oko njenog održavanja.

Ipak, kad njeni tamnozeleni, sjajni listovi počnu da žute, to je znak da biljci nešto ne odgovara, ali zamija često može da se oporavi brzo i lako ukoliko se problem otkrije na vreme.

1. Prvo je uvek da proverite vlažnost zemlje

Najčešći uzrok žutih listova kod zamije nije manjak brige o njoj već, sasvim suprotno, prekomerno zalivanje. Naime, njeni debeli podzemni rizomi čuvaju vodu, pa ovoj biljci nije potrebno često zalivanje. Ako je zemlja stalno mokra, koren može početi da truli, što se uskoro vidi po tome što listovi gube boju.

Zato ako primetite žute listove,

- Gurnite prst nekoliko centimetara u zemlju i proverite da li je vlažna.

- Ako je zemlja mokra, nemojte je dodatno zalivati.

- Proverite da li saksija ima otvore za odvod vode.

- Ispraznite vodu koja se zadržava u ukrasnoj posudi ili tacni.

Zamija Foto: Elena Nazarova / Alamy / Profimedia

Ako je zemlja dugo natopljena, a stabljike su mekše ili se oseća neprijatan miris, moguće je da je došlo do truljenja korena. U tom slučaju biljku treba izvaditi iz saksije, ukloniti trule delove i presaditi je u svež, propustan supstrat.

2. Ostali mogući uzroci žutih listova

- Prirodno starenje listova. Ako žuti samo jedan ili dva najstarija lista pri dnu, a ostatak biljke izgleda zdravo, moguće je da je to prirodan proces, pa nema potrebe za hitnom intervencijom.

- Nedostatak svetlosti. Zamija može da preživi u slabije osvetljenoj prostoriji, ali joj više odgovara svetlo mesto bez jakog direktnog sunca. Zato je, ali postepeno, premestite bliže prozoru.

- Loša drenaža ili truljenje korena. Ako su stabljike mekane, pri dnu tamne ili se biljka naglo pogoršava, pregledajte koren. Zdravi delovi treba da budu čvrsti, a mekane, tamne i trule delove treba ukloniti.

Zamija Foto: Anastasiia Shandra / Alamy / Profimedia

Kako pravilno negovati zamiju nakon prve pomoći?

Zalivajte opet biljku tek kada se zemlja potpuno osuši, a ne po nekom unapred utvrđenom rasporedu.Obavezno joj obezbedite propusnu zemlju i saksiju sa drenažnim otvorima, a trebalo bi da bude na svetlom mestu, ali zaštićena od jakog podnevnog sunca.

Nemojte odmah nakon što ste ukazali zamiji prvu pomoć dodavati đubrivo, već omogućite biljci da se odmori i oporavi.

Naravno, sve požutele listove uklonite čistim makazama da ne bi uzalud trošila energiju na njih. Listovi koji su poprimili žutu boju neće ponovo pozeleneti, već ćete znali je li vaša nega uspela po tome što novi listovi neće žuteti i biljka će rasti zdravo i normalno.

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