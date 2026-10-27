Slavsko žito za Svetu Petku po starom crkvenom receptu: Ako želite pun ukus i lepo povezanu smesu, jedan korak je ključan
- Za slavsko žito za Svetu Petku ključni su dobro skuvana pšenica, kvalitetni orasi i odmerena slatkoća, uz blagu aromu vanile.
- Pšenica se potapa preko noći, kuva na tihoj vatri i dobro oceđena melje dok je još mlaka.
- Smesa se meša sa šećerom, vanilin šećerom i orasima, pa se ukrašava i hladi pre služenja.
Za pripremu žita za Svetu Petku najvažniji su dobro skuvana pšenica, kvalitetni orasi i pažljivo odmerena slatkoća. Uz blagu aromu vanile, ovi jednostavni sastojci daju koljivu pun, prepoznatljiv ukus. U nastavku donosimo recept za slavsko žito.
Recept za slavsko žito
Sastojci:
500 g pšenice belije
500 g šećera
300–400 g mlevenih oraha
2 kesice vanilin šećera
prstohvat mlevenog muskatnog oraščića
Savet:
Za pun ukus i lepo povezanu smesu, žito nakon kuvanja dobro ocedite, ali ga nemojte ispirati. Tako ćete sačuvati prirodni skrob koji pomaže da se pšenica, orasi i šećer sjedine.
Priprema:
1. korak: Potopite pšenicu
Pšenicu očistite, dobro isperite i prelijte hladnom vodom. Ostavite je da odstoji preko noći kako bi zrna omekšala i brže se skuvala.
2. korak: Skuvajte žito
Ujutru ocedite pšenicu, nalijte svežu vodu i kuvajte na tihoj vatri dok zrna ne nabubre i potpuno ne omekšaju. Po potrebi dolivajte toplu vodu, vodeći računa da pšenica sve vreme bude potopljena. Skuvano žito dobro ocedite, ali ga nemojte ispirati.
3. korak: Sameljite pšenicu
Dok je još mlaka, pšenicu sameljite u mašini za meso. Možete je usitniti i štapnim mikserom, kratkim uključivanjem, kako biste dobili ujednačenu smesu koja nije potpuno kašasta.
4. korak: Sjedinite sastojke
U većoj posudi pomešajte pšenicu, šećer, vanilin šećer i mlevene orahe. Po želji dodajte prstohvat muskatnog oraščića, pa sve dobro izmešajte da se sastojci ravnomerno sjedine. Deo mlevenih oraha sačuvajte za posipanje.
5. korak: Ukrasite i ohladite
Žito prebacite u činiju za služenje, oblikujte i poravnajte površinu, pa pospite preostalim mlevenim orasima. Po želji, u sredini složite polutke oraha u obliku krsta.
Ostavite žito da se ohladi i da se ukusi prožmu, pa ga iznesite na slavsku trpezu za Svetu Petku.
(Kurir.rs/Žena)
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