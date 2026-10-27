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Za pripremu žita za Svetu Petku najvažniji su dobro skuvana pšenica, kvalitetni orasi i pažljivo odmerena slatkoća. Uz blagu aromu vanile, ovi jednostavni sastojci daju koljivu pun, prepoznatljiv ukus. U nastavku donosimo recept za slavsko žito.

Recept za slavsko žito

Sastojci:

500 g pšenice belije

500 g šećera

300–400 g mlevenih oraha

2 kesice vanilin šećera

prstohvat mlevenog muskatnog oraščića

Savet:

Za pun ukus i lepo povezanu smesu, žito nakon kuvanja dobro ocedite, ali ga nemojte ispirati. Tako ćete sačuvati prirodni skrob koji pomaže da se pšenica, orasi i šećer sjedine.

Sveta Petka Foto: Wikipedia

Priprema:

1. korak: Potopite pšenicu

Pšenicu očistite, dobro isperite i prelijte hladnom vodom. Ostavite je da odstoji preko noći kako bi zrna omekšala i brže se skuvala.

2. korak: Skuvajte žito

Ujutru ocedite pšenicu, nalijte svežu vodu i kuvajte na tihoj vatri dok zrna ne nabubre i potpuno ne omekšaju. Po potrebi dolivajte toplu vodu, vodeći računa da pšenica sve vreme bude potopljena. Skuvano žito dobro ocedite, ali ga nemojte ispirati.

3. korak: Sameljite pšenicu

Dok je još mlaka, pšenicu sameljite u mašini za meso. Možete je usitniti i štapnim mikserom, kratkim uključivanjem, kako biste dobili ujednačenu smesu koja nije potpuno kašasta.

4. korak: Sjedinite sastojke

U većoj posudi pomešajte pšenicu, šećer, vanilin šećer i mlevene orahe. Po želji dodajte prstohvat muskatnog oraščića, pa sve dobro izmešajte da se sastojci ravnomerno sjedine. Deo mlevenih oraha sačuvajte za posipanje.

5. korak: Ukrasite i ohladite

Žito prebacite u činiju za služenje, oblikujte i poravnajte površinu, pa pospite preostalim mlevenim orasima. Po želji, u sredini složite polutke oraha u obliku krsta.

Ostavite žito da se ohladi i da se ukusi prožmu, pa ga iznesite na slavsku trpezu za Svetu Petku.

(Kurir.rs/Žena)

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