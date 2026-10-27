Slušaj vest

Za pripremu žita za Svetu Petku najvažniji su dobro skuvana pšenica, kvalitetni orasi i pažljivo odmerena slatkoća. Uz blagu aromu vanile, ovi jednostavni sastojci daju koljivu pun, prepoznatljiv ukus. U nastavku donosimo recept za slavsko žito.

Recept za slavsko žito

Sastojci:

500 g pšenice belije
500 g šećera
300–400 g mlevenih oraha
2 kesice vanilin šećera
prstohvat mlevenog muskatnog oraščića

Savet:

Za pun ukus i lepo povezanu smesu, žito nakon kuvanja dobro ocedite, ali ga nemojte ispirati. Tako ćete sačuvati prirodni skrob koji pomaže da se pšenica, orasi i šećer sjedine.

sveta petka.jpg
Sveta Petka Foto: Wikipedia

Priprema:

1. korak: Potopite pšenicu

Pšenicu očistite, dobro isperite i prelijte hladnom vodom. Ostavite je da odstoji preko noći kako bi zrna omekšala i brže se skuvala.

2. korak: Skuvajte žito

Ujutru ocedite pšenicu, nalijte svežu vodu i kuvajte na tihoj vatri dok zrna ne nabubre i potpuno ne omekšaju. Po potrebi dolivajte toplu vodu, vodeći računa da pšenica sve vreme bude potopljena. Skuvano žito dobro ocedite, ali ga nemojte ispirati.

3. korak: Sameljite pšenicu

Dok je još mlaka, pšenicu sameljite u mašini za meso. Možete je usitniti i štapnim mikserom, kratkim uključivanjem, kako biste dobili ujednačenu smesu koja nije potpuno kašasta.

4. korak: Sjedinite sastojke

U većoj posudi pomešajte pšenicu, šećer, vanilin šećer i mlevene orahe. Po želji dodajte prstohvat muskatnog oraščića, pa sve dobro izmešajte da se sastojci ravnomerno sjedine. Deo mlevenih oraha sačuvajte za posipanje.

5. korak: Ukrasite i ohladite

Žito prebacite u činiju za služenje, oblikujte i poravnajte površinu, pa pospite preostalim mlevenim orasima. Po želji, u sredini složite polutke oraha u obliku krsta.

Ostavite žito da se ohladi i da se ukusi prožmu, pa ga iznesite na slavsku trpezu za Svetu Petku.

(Kurir.rs/Žena)

Ne propustiteŽenaKako se pravi koljivo? Jednostavan recept iskusnih domaćica za slavsko žito
žito, slava, slavski kolač
ZanimljivostiSveštenik Marko Jeftić preneo važnu poruku za Aranđelovdan: "Ako su preci radili pogrešno, naša dužnost je da ispravimo"
Sveštenik Marko Jeftić.jpg
ŽenaDa vas ne bi pljačkali 2000 za slavski kolač, evo proverenog recepta kom ni svekrva neće naći zamerku
Slavski kolač pare novac
ŽenaRecept za slavsko žito sa medom i bademima: Ovako nešto još niste probali, slasno i preukusno
shutterstock-1528438400.jpg

 VIDEO: Na Aranđelovdan se ne sprema žito

02:43
Vernici koji slavi Aranđelovdan najčešće prave ovu grešku! Verovanja kažu da se danas ne sprema slavsko žito - teolog otkrio pravu istinu Izvor: Kurir televizija