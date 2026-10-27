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Sezona je prehlada, ali pre nego što posegnete za sprejevima za otčepljivanje važno je da znate da ne bi trebalo da ih koristite duže od 10 dana u kontinuitetu.

Sprejevi za nos deluju tako što brzo sužavaju krvne sudove u sluzokoži, čime smanjuju otok, šire disajne puteve i omogućavaju trenutan osećaj olakšanja i lakšeg disanja.

Međutim, važno je da znate da prekomerna upotreba ovih preparata nosi određene rizike. Dugotrajnim korišćenjem organizam razvija toleranciju, zbog čega lek gubi delotvornost, a mogu se javiti i neprijatne nuspojave.

Zbog toga se preparati za nos se ne smeju primenjivati nekontrolisano. Rastvori na bazi morske vode hidriraju sluzokožu i olakšavaju izbacivanje sekreta, dok terapije na recept obično uključujuantihistaminike za blokiranje alergijskih reakcija i kortikosteroide za smanjenje upala. Kada se koriste prema preporukama stručnjaka, neželjeni efekti su retki.

Korišćenje sprejeva duže od sedam dana može izazvati takozvanu „ponovnu zapušenost nosa“ Foto: Shutterstock

Štetne posledice

Sprejevi za otčepljivanje mogu pojačati curenje sekreta i prouzrokovati učestalo kijanje i kašalj, što predstavlja normalnu reakciju organizma.

Ipak, mogu se javiti i štetne posledice poput glavobolja, krvarenja, iritacije i privremenog gubitka čula ukusa i mirisa. Pojedini hemijski sastojci mogu trajno oštetiti osetljivu sluznicu i izazvati hronične probleme.

Preporuka lekara

Lekari savetuju da se sprejevi za otčepljivanje koriste oprezno i dozirano. Idealno do tri ili četiri dana, a najviše sedam do deset dana u kontinuitetu.

Ukoliko simptomi prehlade, zapušenosti ili sinusa potraju i nakon ovog perioda, stručnjaci savetuju da obavezno prekinete primenu ovih sprejeva i obratite se lekaru ili otorinolaringologu. Time ćete sprečiti nastanak trajnih oštećenja sluznice, hroničnog rinitisa i takozvanog medikamentoznog rinitisa, stanja u kojem nos više uopšte ne može da diše bez upotrebe kapi.

(Kurir.rs/Inforemer)

VIDEO: Sprej za nos