Koliko dugo sme da se koristi sprej za nos? Sezona je prehlada, ovo morate da znate
- Sprejevi za otčepljivanje nosa ne bi trebalo da se koriste duže od 10 dana u kontinuitetu, a idealno je tri do četiri dana.
- Prekomerna upotreba može da izazove toleranciju, glavobolju, krvarenje, iritaciju i privremeni gubitak ukusa i mirisa.
- Ako zapušenost i simptomi potraju, treba prekinuti primenu i javiti se lekaru ili otorinolaringologu.
Sezona je prehlada, ali pre nego što posegnete za sprejevima za otčepljivanje važno je da znate da ne bi trebalo da ih koristite duže od 10 dana u kontinuitetu.
Sprejevi za nos deluju tako što brzo sužavaju krvne sudove u sluzokoži, čime smanjuju otok, šire disajne puteve i omogućavaju trenutan osećaj olakšanja i lakšeg disanja.
Međutim, važno je da znate da prekomerna upotreba ovih preparata nosi određene rizike. Dugotrajnim korišćenjem organizam razvija toleranciju, zbog čega lek gubi delotvornost, a mogu se javiti i neprijatne nuspojave.
Zbog toga se preparati za nos se ne smeju primenjivati nekontrolisano. Rastvori na bazi morske vode hidriraju sluzokožu i olakšavaju izbacivanje sekreta, dok terapije na recept obično uključujuantihistaminike za blokiranje alergijskih reakcija i kortikosteroide za smanjenje upala. Kada se koriste prema preporukama stručnjaka, neželjeni efekti su retki.
Štetne posledice
Sprejevi za otčepljivanje mogu pojačati curenje sekreta i prouzrokovati učestalo kijanje i kašalj, što predstavlja normalnu reakciju organizma.
Ipak, mogu se javiti i štetne posledice poput glavobolja, krvarenja, iritacije i privremenog gubitka čula ukusa i mirisa. Pojedini hemijski sastojci mogu trajno oštetiti osetljivu sluznicu i izazvati hronične probleme.
Preporuka lekara
Lekari savetuju da se sprejevi za otčepljivanje koriste oprezno i dozirano. Idealno do tri ili četiri dana, a najviše sedam do deset dana u kontinuitetu.
Ukoliko simptomi prehlade, zapušenosti ili sinusa potraju i nakon ovog perioda, stručnjaci savetuju da obavezno prekinete primenu ovih sprejeva i obratite se lekaru ili otorinolaringologu. Time ćete sprečiti nastanak trajnih oštećenja sluznice, hroničnog rinitisa i takozvanog medikamentoznog rinitisa, stanja u kojem nos više uopšte ne može da diše bez upotrebe kapi.
(Kurir.rs/Inforemer)
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