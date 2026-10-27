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Nensi Malkej, bivša košarkašica iz Teksasa visoka 208 centimetara, navikla je da privlači pažnju gde god se pojavi. O svojoj visini govori otvoreno i na društvenim mrežama deli svakodnevna iskustva, ali priznaje da joj je jedno pitanje stranaca postalo zamorno: „Koliko su ti visoki roditelji?“

Ne smeta joj, kako objašnjava, sama radoznalost. Problem je što se razgovor retko završi na tom odgovoru. Posle roditelja na red dođu ostali članovi porodice, veličina obuće i podaci iz detinjstva, pa se usputno ćaskanje pretvori u čitav niz ličnih pitanja.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/8 Vidi galeriju Nensi Malkej, bivša američka košarkašica visoka 208 centimetara. Foto: instagram/nance__

Od reda na kasi do porodične istorije

Nensi je na Instagramu opisala situaciju koju dobro poznaju mnogi ljudi čiji izgled odstupa od proseka. Nepoznata osoba primeti jednu fizičku osobinu i ubrzo poželi da sazna sve o njoj.

„Volela bih da ljudi prestanu da pitaju visoke žene: ‘Koliko su ti visoki roditelji?’“, napisala je.

„Razumem radoznalost, ali ponekad se osećam kao da me intervjuišu za dokumentarac o genetici. Odmah nakon toga slede pitanja o visini braće i sestara, broju cipela i koliko sam bila visoka u petom razredu.“

Nensi Malkej, bivša američka košarkašica visoka 208 centimetara. Foto: instagram/nance__

Uz dozu humora dodala je da tako dođe u situaciju da potpunim strancima „recituje celu porodičnu istoriju bolesti dok čeka u redu na kasi“. Zatim je pratioce pozvala da otkriju koje se pitanje njima neprestano ponavlja.

Prepoznali su se i visoki i riđokosi

Među komentarima su se javili ljudi kojima je dobro poznato kako izgleda kada jedna fizička osobina postane glavna tema svakog upoznavanja. Jedan korisnik napisao je da slična pitanja dobija zbog boje kose.

„Slično je kada si riđ. Ljudi žele da znaju da li je to od mame ili tate i da li svi u porodici imaju riđu kosu“, objasnio je. Dodao je da takvo ispitivanje ume da zamori, naročito zato što se odnosi na nešto na šta osoba nije mogla da utiče.

Drugi pratilac odgovorio je šalom: „Jedino što bih ja pitao visoku osobu jeste da li može da mi promeni sijalicu na plafonu od tri metra.“

Nensi Malkej, bivša američka košarkašica visoka 208 centimetara. Foto: instagram/nance__

Svoje iskustvo podelio je i muškarac visok 206 centimetara, koji je pokušao da joj ponudi drugačiji pogled na takve susrete.

„Ljudi uvek žele da znaju kako sam toliko porastao, što uključuje i pitanje o visini roditelja. Prelepa si i njihovu radoznalost shvati kao kompliment“, poručio joj je.

Kada bira partnera, centimetri joj nisu presudni

Visina je tema o kojoj Nensi govori i kada su u pitanju ljubavni odnosi. U drugoj objavi stala je u odbranu nižih muškaraca, ističući da samopouzdanje i privlačnost ne zavise od toga koliko je neko visok.

„Visoka sam 208 centimetara i upoznala sam mnogo muškaraca koji su u poređenju sa mnom tehnički ‘niski’, a neki od njih imaju znatno više samopouzdanja od muškaraca visokih 193 centimetra“, navela je.

„Na genetiku ne možete da utičete, ali možete na svoju ličnost, stil oblačenja i držanje.“

Nensi Malkej, bivša američka košarkašica visoka 208 centimetara. Foto: instagram/nance__

Za nju, dakle, razlika u visini nije prepreka ako joj se neko dopadne. Zato je drugim ženama postavila pitanje na koje je odmah dala i svoj odgovor:

„Budite iskrene, može li vas nečija neverovatna ličnost naterati da zaboravite na njegovu visinu? Mene može.“

Posle igračke karijere ostala je uz košarku

Nensi je tokom univerzitetske karijere igrala za Rajs i Vašington, a 2022. bila je deo pripremnog kampa WNBA ekipe Las Vegas Ejks. Potom se pridružila ženskom košarkaškom programu Univerziteta Teksas A&M, gde je 2024. unapređena na poziciju zaduženu za video-analizu i razvoj igračica.

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