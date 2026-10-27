Slušaj vest

Danas je Sveta Petka, jedan od najvećih i najpoštovanijih praznika u srpskom narodu. Posvećen je svetiteljki koja se smatra zaštitnicom žena, dece, bolesnih i siromašnih, a veruje se da njene molitve u dom donose zdravlje, blagostanje i mir. Praznik je praćen brojnim narodnim običajima, posebno u seoskim sredinama, gde se vernici okupljaju u crkvama i manastirima da bi zapalili sveće i pomolili se za sreću i zdravlje svojih porodica.

U srpskom narodu, najpoznatiji običaji vezani za ovaj praznik podrazumevaju uzdržavanje od teških kućnih poslova, naročito pranja veša i šivenja, paljenje tamjana i sveće, kao i sečenje slavskog hleba i vina u porodicama kojima je Sveta Petka krsna slava.

Okrugli slavski kolač ukrašen tradicionalnim simbolima i krstom
Slavski kolač Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Posebno je zanimljivo čuvanje mrvica slavskog kolača, koje domaćice posipaju po kući ili stavljaju pod jastuk, jer se veruje da donose dobar san i dobru vest. Prema narodnom verovanju, devojke koje to učine mogu u snu videti budućeg muža. Takođe, veruje se da bi devojčicama na ovaj dan trebalo obući nove haljinice, kako bi ih cele godine pratila sreća.

Za Svetu Petku vezana je i tradicija lekovitih izvora i vode (najpoznatije na Beogradskoj tvrđavi, Kalemegdanu). Vernici se umivaju i piju tu vodu verujući u njenu moć ozdravljenja, naročito kod bolesti očiju. Zaštitnica žena i doma, čuvarka dece, starijih i bolesnih, u narodu je poštovana kao kućna svetiteljka koja drži porodicu na okupu.

(Kurir.rs/Žena)

Ne propustiteZanimljivostiPostoje četiri Svete Petke: Svi ih mešaju, samo jedna je srpska svetiteljka, a evo ko su ostale tri
Postoje četiri Svete Petke
ZanimljivostiSveta Petka je u ovoj crkvi prikazana obnaženih grudi: Boja za freske bila skuplja od zlata, oko svetinje otkriveno više od 70 grobova (FOTO)
Srpski Notr Dam
ŽenaSveta Petka se odrekla bogatstva i život provela u pustinji: 100 godina počivala u Srbiji, a onda ju je sultan Sulejman odneo, ostao je samo deo šake
Sveta Petka
ŽenaSlavsko žito za Svetu Petku po starom crkvenom receptu: Ako želite pun ukus i lepo povezanu smesu, jedan korak je ključan
Slavski kolač i žito

 VIDEO: Sveta Petka je spasila mog oca

02:21
"SVETA PETKA JE SPASILA MOG OCA!" Teolog za Kurir televiziju otkrio priču koja je obeležila njegov život: Video je ženu u crnom, verovao je da mu pomaže Izvor: Kurir televizija