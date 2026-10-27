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Danas je Sveta Petka, jedan od najvećih i najpoštovanijih praznika u srpskom narodu. Posvećen je svetiteljki koja se smatra zaštitnicom žena, dece, bolesnih i siromašnih, a veruje se da njene molitve u dom donose zdravlje, blagostanje i mir. Praznik je praćen brojnim narodnim običajima, posebno u seoskim sredinama, gde se vernici okupljaju u crkvama i manastirima da bi zapalili sveće i pomolili se za sreću i zdravlje svojih porodica.

U srpskom narodu, najpoznatiji običaji vezani za ovaj praznik podrazumevaju uzdržavanje od teških kućnih poslova, naročito pranja veša i šivenja, paljenje tamjana i sveće, kao i sečenje slavskog hleba i vina u porodicama kojima je Sveta Petka krsna slava.

Slavski kolač Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Posebno je zanimljivo čuvanje mrvica slavskog kolača, koje domaćice posipaju po kući ili stavljaju pod jastuk, jer se veruje da donose dobar san i dobru vest. Prema narodnom verovanju, devojke koje to učine mogu u snu videti budućeg muža. Takođe, veruje se da bi devojčicama na ovaj dan trebalo obući nove haljinice, kako bi ih cele godine pratila sreća.

Za Svetu Petku vezana je i tradicija lekovitih izvora i vode (najpoznatije na Beogradskoj tvrđavi, Kalemegdanu). Vernici se umivaju i piju tu vodu verujući u njenu moć ozdravljenja, naročito kod bolesti očiju. Zaštitnica žena i doma, čuvarka dece, starijih i bolesnih, u narodu je poštovana kao kućna svetiteljka koja drži porodicu na okupu.

(Kurir.rs/Žena)

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