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Slavska sveća jedan je od najvažnijih simbola krsne slave i predstavlja vezu čoveka sa Bogom. Njena svetlost podseća vernike na potrebu da svoj um prosvetle istinom, dušu zagreju božanskom ljubavlju i udalje se od greha i tame.

Za slavu se obično nabavlja velika sveća, često ukrašena, koja se postavlja na sredinu svečanog stola. Pali se na dan slave, najčešće pre rezanja slavskog kolača, a domaćin se prethodno prekrsti, pomoli i poljubi sveću u znak poštovanja.

Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Zašto se preporučuje sveća od pravog voska?

Prema narodnom i crkvenom običaju, najbolje je da slavska sveća bude napravljena od pravog voska, jer se on sporije i ravnomernije topi.

Uobičajeno je da sveća gori tokom celog dana slave. Kada dođe vreme da je ugasi, domaćin bi, prema opisanom običaju, trebalo da se prekrsti, uzme čašu sa vinom i kašičicom sipa malo vina uz fitilj, kako bi se plamen postepeno ugasio.

Postoji i drugi način – gašenje komadićem slavskog kolača natopljenim vinom.

Komad kolača kojim je sveća ugašena, kao i preostali deo sveće, čuvaju se na posebnom mestu u kući do naredne slave.

Slavski kolač najbitniji na slavskoj trpezi Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Šta se radi sa ostatkom slavske sveće?

Ostatak slavske sveće ne mora da se baci nakon završetka proslave. Prema običaju, može se sačuvati i koristiti prilikom porodične molitve ili kada sveštenik dolazi da osvešta vodicu pred Vaskrs.

Ukoliko do sledeće slave ostane neiskorišćena, prema ovom običaju, sveća se može odneti u crkvu i zapaliti pre liturgije.

Mnoge domaćice, međutim, ostatak sveće čuvaju u fioci i pale ga tokom zajedničkih porodičnih molitvi u toku godine. Oba načina čuvanja i korišćenja deo su običaja koji se prenose s generacije na generaciju.

Šta, prema narodnom verovanju, znači dim ugašene sveće?

Za slavsku sveću vezana su i stara narodna verovanja. Prema jednom od njih, po načinu na koji se dim podiže nakon gašenja sveće mogu se tumačiti prilike koje očekuju domaćinstvo.

Ako dim ide pravo uvis, to se smatra dobrim znakom. Ukoliko krivuda, prema ovom verovanju, može da nagovesti bolest u kući ili među stokom.

Važno je naglasiti da je reč o tradicionalnom narodnom tumačenju, a ne o crkvenom pravilu niti pouzdanom predskazanju budućnosti.

Slavska sveća, pre svega, simbolizuje veru, molitvu i svetlost, a običaji povezani s njom svedoče o bogatoj tradiciji koja se u srpskim porodicama čuva vekovima.