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“Kad se partneri oko nečega u nedogled svađaju, nisu problem neplaćeni računi, prljavo posuđe ili svakodnevne obaveze, nego način na koji partneri međusobno razgovaraju o tim stvarima”, objašnjava američki psiholog Mark Travers za CNBC i dodaje da ton često ima veću težinu od samih reči jer prenosi emocionalnu poruku.

“Dovoljna je i najmanja promena u načinu govora, bio to uzdah, kolutanje očima ili oštrina u glasu pa da pitanje o iznošenju smeća zazvuči kao optužba. Dakle, samo mali deo poruke dolazi iz reči, dok sve ostalo tumačimo neverbalno, kroz izraze lica, govor tela i, najviše, ton glasa”, objašnjava.

Ton glasa kao krivac za najčešće svađe u braku
Upravo je ton dakle ono što nosi emocionalnu težinu: “Oštar prizvuk može delovati kao nabijanje krivice, ravnodušan kao nezainteresovanost, a sarkastičan kao prezir. Ljudi se nakon svađe retko sećaju tačnih reči, ali uvek pamte kako je njihov partner zvučao i kako su se zbog toga osećali. Ton dakle određuje intenzitet povređivanja među partnerima”, ukazuje.

rad od kuće
Stres Foto: Trofimografia / Alamy / Profimedia

Travers priznaje da svi ponekad pogrešimo, pogotovo kad smo umorni ili pod stresom. No smatra da se napetost može sprečiti ako u trenutku prepoznamo kako zvučimo.

“Ako osetite da vam je glas oštriji nego što ste hteli, zaustavite se i izvinite se. To ne mora biti dramatično, ali mora biti iskreno”, savetuje psiholog. Takvi trenuci, kaže, partneru pokazuju da ste spremni da preuzmete odgovornost i prekinete svađu pre nego što se rasplamsa.

Šta učiniti kad partner zvuči preoštro
A šta učiniti kada smo na drugoj strani, kad partnerov ton postane oštar? Stručnjak upozorava da je tada najlakše upasti u zamku uzvraćanja istom merom, čime se sukob samo produbljuje.

“Najbolje je ciklus prekinuti mirno, bez optuživanja. Umesto da reagujete, pokušajte mu reći da želite da ga saslušate, ali da vam njegov ton to otežava i da želite razgovor da vratite na početak”, predlaže. Takav pristup, dodaje, razgovor vraća na srž problema, umesto da ga pretvori u borbu ega.

Muškarac ignoriše ženu, prati poruke na telegonu, rasprava
Svađa Foto: Shutterstock

Ponekad se ipak dogodi da oboje upadnu u takozvanu zamku tona; jedan postane defenzivan, a drugi reaguje još oštrije. “U takvim trenucima neko mora biti dovoljno hrabar da pritisne dugme za resetovanje. To može biti jednostavan poziv da se razgovor ponovi od početka, interna šala ili gesta poput stiska ruke. Mini resetovanja ne brišu neslaganje, ali smiruju atmosferu i otvaraju prostor za konstruktivniji razgovor.

Kako humor može spasiti brak od nepotrebnih svađa
“U mom braku supruga i ja znamo da se nasmejemo jedno drugome i kažemo da zvučimo kao tinejdžeri. Humor u takvim trenucima deluje poput ventila. On problem ne rešava odmah, ali menja ton razgovora. A upravo je ton ono što odlučuje hoće li se sukob završiti kao svađa ili kao razumevanje i konstruktivan dogovor”, kaže psiholog.

(Kurir.rs/Najžena)

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