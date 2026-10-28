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"Možeš sve da vidiš", meta-dokumentarac o Elizabet Holms, mogao bi da uđe u istoriju, piše People, jer se spekuliše da bi mogao da postane prvi dokumentarni film koji je nominovan za Oskara za najbolji film. Takođe, Amanda Sejfrid, koja glumi Holmsovu u igranim delovima, mogla bi da bude nominovana za najbolju sporednu glumicu.

On, inače, prati Holmsovu i njenog muža nekoliko nedelja pre njenog odlaska na izdržavanje kazne.

Veliki uspeh ovog filma vratio je u fokus biografiju poslovne žene Elizabet Holms, koja trenutno služi zatvorsku kaznu u Teksasu, gde boravi od 2023. Iako je najpre osuđena na 11 godina zatvora, kazna joj je potom skraćena na 10 godina i tri meseca.

Nekada su je predstavljali kao novu veliku zvezdu Silicijumske doline i naslednicu uspeha legendarnog Stiva Džobsa, a zahvaljujući kompaniji koju je osnovala postala je jedna od najpoznatijih mladih preduzetnica na svetu. Međutim, priča o Elizabet Holms je ubrzo dobila sasvim neočekivan epilog...

Od ambiciozne studentkinje do poslovne zvezde

Elizabet Holms je odrasla u Vašingtonu, u porodici koja je imala mnogo iskustva u poslovnom svetu i državnim institucijama. Njen otac Kristijan Rasmus Holms Četvrti bio je potpredsednik kompanije Enron, koja je propala nakon velikog računovodstvenog skandala, dok je njena majka Noel radila u Kongresu.

Još u srednjoškolskim danima je pokazala interesovanje za tehnologiju, kada je počela da se bavi programiranjem, a navodno je već tada zarađivala prodajom softvera univerzitetima u Kini. Zbog toga su joj roditelji obezbedili i časove mandarinskog jezika kako bi lakše razvijala poslovne ideje.

Nakon što je na Univerzitetu Stenford upisala hemijski inženjering, Holmsova je počela da radi u laboratoriji, a 2003. godine je podnela zahtev za svoj prvi patent. Tolikoje obećavala da je već naredne godine napustila studije kako bi se u potpunosti posvetila preduzetništvu.

Elizabet Holms Foto: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Najavljivala je revoluciju u medicini

Elizabet Holms je potom 2003. osnovala kompaniju Theranos, s ambicioznim ciljem da promeni način na koji se obavljaju medicinske analize.

Ideja je bila jednostavna i vrlo privlačna: umesto da se pacijentu uzme veća količina krvi iz vene, trebalo je da bude dovoljno svega nekoliko kapi iz prsta. Elizabet je tvrdila da bi takva tehnologija omogućila brže, jednostavnije i pristupačnije zdravstvene usluge.

Theranos je uskoro privukao pažnju moćnih investitora i uticajnih ljudi iz sveta politike i biznisa, a među onima koji su podržali njenu kompaniju su bili bivši američki državni sekretar Džordž Šulc, medijski magnat Rupert Merdok i porodica Volton.

Kad su u priču ušla ovako poznata imena, to je dodatno učvrstilo ugled Elizabet Holms, iako su postojale nedoumice u vezi s tehnologijom koju je njena kompanija razvijala.

– Shvatio sam da ima briljantnu ideju, uspela je da ubedi sve te investitore i naučnike – izjavio je bivši dekan Medicinske škole Harvarda dr Džefri Flajer. – Bila je vrlo samouverena, ali kad sam joj postavio nekoliko pitanja o njenoj tehnologiji nije delovalo kao da me razume. To mi je izgledalo čudno, ali nisam ni pomislio da je prevarantkinja.

Kako je počeo pad kompanije Theranos?

Problemi su izbili u javnost 2015. godine, kad su se pojavile ozbiljne sumnje u pouzdanost uređaja za testiranje krvi nazvanog Edison. Uzbunjivači iz kompanije su bili zabrinuti zbog načina na koji se koristi ova tehnologija, a potom su poslovno carstvo Elizabet Holms uzdrmali istraživački tekstovi u listu Wallstreet Journal.

Elizabet Holms Foto: Reuters

Otkriveno je, naime, da rezultati testiranja nisu bili pouzdani u meri u kojoj je kompanija tvrdila, kao i da se za veliki broj analiza koriste standardni laboratorijski uređaji drugih proizvođača, umesto revolucionarne tehnologije koju je promovisala Elizabet Holms.

Posledice su, razume se, bile ogromne. Investitori su počeli da preispituju svoja ulaganja, a regulatorne institucije su pokrenule postupke zbog sumnji da je kompanija obmanjivala one koji su u nju uložili novac.

Holmsova je u jednom od građanskih postupaka postigla nagodbu s finansijskim regulatorima, a protiv nje je potom podignuta i krivična optužnica za prevaru i zaveru radi prevare. Tužilaštvo je tvrdilo da je svesno dovodila investitore i pacijente u zabludu u vezi sa mogućnostima tehnologije kompanije Theranos.

I pacijenti su snosili posledice

Slučaj je, međutim, postao još ozbiljniji kad su tokom sudskog postupka izneti iskazi o mogućim posledicama nepouzdanih rezultata testiranja.

Među svedocima je tako bila Britani Gold iz Arizone, koja je ispričala da je nakon analize u laboratoriji Theranos dobila informaciju da je izgubila trudnoću. Ta vest ju je, zbog prethodnih spontanih pobačaja, posebno uznemirila.

Ipak, odlučila je da da krv i ponovi analize u drugoj laboratoriji, gde se ispostavilo da je trudnoća uredna, a kasnije je rodila zdravu devojčicu.

Elizabetin brat Kristijan Holms je tvrdio da ova greška nije bila posledica same tehnologije, već ljudskog faktora. Ipak, pitanje odgovornosti kompanije je već otvoreno...

Komplikovan odnos s Ramešom Balvanijem

Dok je njena poslovna imperija rasla, pažnju javnosti je privlačio i privatni život Holmsove, posebno odnos s Ramešom Sanijem Balvanijem, pakistanskim biznismenom koji je od nje stariji 19 godina.

Ušli su emotivnu vezu dok je Elizabet bila veoma mlada, a potom su postali i poslovni saradnici, pa je Balvani imao je važnu ulogu u kompaniji Theranos i bio uz Holmsovu tokom njenog uspona i kasnijeg pada.

Međutim, uskoro se priča promenila i Holmsova je na suđenju tvrdila da ju je Balvani kontrolisao i seksualno zlostavljao, kao i da je silovana dok je studirala na Stenfordu.

Rameš Balvani Foto: David Odisho / Getty images / Profimedia

Kako je izjavila, Balvani joj je pružao utehu u teškom periodu, ali je njihov odnos imao i mračnu stranu. On je, međutim, sve optužbe svoje nekadašnje ljubavnice odbacio.

Elizabet je tada istakla i da bi volela da se promeni i udalji od osobe kakva je nekada bila, odnosno da želi da "ubije osobu koja ona jeste" i da "stvori novu Elizabet".

Gde je danas Elizabet Holms?

Elizabet Holms se 2019. godine udala za Vilijama Bilija Evansa, naslednika hotelskog lanca Evans Hotel Group. U julu 2021. godine je donela na svet sina, njihovo prvo dete, a potom još jedno.

Za njenu drugu trudnoću je javnost saznala u susret njenom saslušanju 2022, zbog čega su mnogi smatrali da je začela kako bi izazvala sažaljenje i odložila zatvorsku kaznu, što je negirala.

Elizabet Holms služi kaznu od 10 godina zatvora Foto: TC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Elizabet Holms se trenutno nalazi u saveznom zatvoru u Teksasu, a očekuje se da bi na slobodu mogla da izađe 22. februara 2030. godine. Ipak, pre toga bi trebalo da bude premeštena u ustanovu sa blažim režimom, što bi joj omogućilo više slobode dok i dalje izdržava kaznu

Prošle godine je dala intervju za People, u kom je istakla da pati jer gleda kako "ljudi koje najviše voli moraju da odu dok ona ostaje u zatvoru, kao zatvorenik". O svom životu u zatvoru kaže da je "pakao".

– Postoje stvari koje bih uradila drugačije – priznala je. – Ljudska bića nisu stvorena da budu u ćelijama.

VIDEO: Noletov dokumntarac