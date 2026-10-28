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Čist glicerin ima široku primenu u domaćinstvu, a neki ga dodaju i u vodu za brisanje podova kako bi površina nakon čišćenja bila prijatnija na dodir.

Ukoliko želite da isprobate ovaj trik, dovoljno je da u kofu mlake vode dodate svega nekoliko kapi glicerina. Nema potrebe za većom količinom, jer više sredstva ne znači nužno i bolje očišćen parket.

Ipak, važno je imati u vidu da nisu svi podovi zaštićeni na isti način, pa je preporučljivo da rastvor najpre isprobate na manjoj, manje uočljivoj površini. Ako je vaš parket premazan uljem ili voskom, najbolje je koristiti sredstvo koje je posebno namenjeno takvoj vrsti završne obrade.

Brisanje podova glicerinom Foto: Shutterstock

Najpre je potrebno ukloniti prašinu i sitne čestice peska pomoću usisivača ili meke metle. Ukoliko ostanu na podu, tokom brisanja mogu da se pomeraju po površini i izazovu sitne ogrebotine.

Nakon toga pripremite mlaku vodu i dobro iscedite krpu pre nego što počnete sa čišćenjem. Parket ne bi trebalo previše kvasiti, jer voda može da prodre između dasaka i vremenom dovede do oštećenja drveta.

Pod brišite u smeru pružanja dasaka, izbegavajući višestruko prelazak mokrom krpom preko istog mesta. Kada primetite da se voda u kofi zaprljala, zamenite je čistom kako biste sprečili da se nečistoće ponovo prenose na podnu površinu.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Savet za brisanje prašine