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Starinska boranija, onako kako su je nekada spremale naše bake, kuva se polako, sa lukom, šargarepom, paradajzom i blagom zaprškom. Može da se pravi sa mesom ili bez njega, a najlepša je kada se ukusi dobro sjedine i kada se služi uz domaći hleb.

Donosimo vam recept za ovo domaće jelo koje ćete obožavati.

boranija
Domaća boranija Foto: Oksana Bratanova / Alamy / Profimedia

Sastojci:
- 500–600 g boranije, sveže ili zamrznute
- 1 glavica crnog luka
- 2 šargarepe
- 2 srednja krompira
- 2 čena belog luka
- 2 zrela paradajza ili 200 ml kuvanog paradajza
- 2,3 kašike ulja
- 1 ravna kašika brašna za zapršku
- 1 kašičica slatke mlevene paprike
- So i biber po ukusu
- Malo peršuna
- Oko 700–900 ml vode, po potrebi
Za bogatiju, tradicionalnu verziju možete dodati 300–400 g svinjskog ili junećeg mesa isečenog na kockice.

Priprema:

Sitno iseckajte crni luk, a šargarepu narežite na kolutiće. Zagrejte ulje u šerpi i dinstajte povrće na tihoj vatri oko 7–10 minuta, dok luk ne omekša. Ako koristite meso, prvo ga propržite sa lukom, pa dolijte malo vode i dinstajte dok ne počne da omekšava. Ubacite boraniju, krompir isečen na kockice i sitno seckani beli luk. Dodajte oljušten i iseckan paradajz ili kuvani paradajz. Začinite solju i biberom, pa nalijte vodom da povrće bude gotovo pokriveno. Poklopite šerpu i kuvajte na tihoj do srednjoj vatri oko 30–45 minuta, uz povremeno mešanje. Vreme zavisi od vrste boranije. Gotova je kada omekša, a krompir počne blago da zgušnjava tečnost. U maloj šerpici zagrejte kašiku ulja, dodajte ravnu kašiku brašna i kratko mešajte. Sklonite sa vatre, umešajte mlevenu papriku, pa dodajte malo hladne vode i razmutite da nema grudvica. Sipajte u boraniju uz mešanje i kuvajte još 5–10 minuta. Na kraju dodajte seckani peršun i po potrebi još malo soli i bibera. Ostavite boraniju da odstoji desetak minuta pre služenja. Tako će se ukusi lepo povezati.

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Foto: Preen Scren Youtube

Poslužite je toplu, uz domaći hleb, kiselo mleko ili salatu od kupusa. Ako želite baš starinsku boraniju kakva se nekada kuvala u srpskim kućama, nemojte preterivati sa začinima. Luk, šargarepa, paradajz i dobra zaprška sasvim su dovoljni da jelo bude ukusno i domaće.

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