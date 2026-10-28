Starinska boranija , onako kako su je nekada spremale naše bake, kuva se polako, sa lukom, šargarepom, paradajzom i blagom zaprškom. Može da se pravi sa mesom ili bez njega, a najlepša je kada se ukusi dobro sjedine i kada se služi uz domaći hleb.

Sitno iseckajte crni luk, a šargarepu narežite na kolutiće. Zagrejte ulje u šerpi i dinstajte povrće na tihoj vatri oko 7–10 minuta, dok luk ne omekša. Ako koristite meso, prvo ga propržite sa lukom, pa dolijte malo vode i dinstajte dok ne počne da omekšava. Ubacite boraniju, krompir isečen na kockice i sitno seckani beli luk. Dodajte oljušten i iseckan paradajz ili kuvani paradajz. Začinite solju i biberom, pa nalijte vodom da povrće bude gotovo pokriveno. Poklopite šerpu i kuvajte na tihoj do srednjoj vatri oko 30–45 minuta, uz povremeno mešanje. Vreme zavisi od vrste boranije. Gotova je kada omekša, a krompir počne blago da zgušnjava tečnost. U maloj šerpici zagrejte kašiku ulja, dodajte ravnu kašiku brašna i kratko mešajte. Sklonite sa vatre, umešajte mlevenu papriku, pa dodajte malo hladne vode i razmutite da nema grudvica. Sipajte u boraniju uz mešanje i kuvajte još 5–10 minuta. Na kraju dodajte seckani peršun i po potrebi još malo soli i bibera. Ostavite boraniju da odstoji desetak minuta pre služenja. Tako će se ukusi lepo povezati.