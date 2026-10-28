Ovako su naše bake spremale boraniju: Ukus koji se pamti!
Starinska boranija, onako kako su je nekada spremale naše bake, kuva se polako, sa lukom, šargarepom, paradajzom i blagom zaprškom. Može da se pravi sa mesom ili bez njega, a najlepša je kada se ukusi dobro sjedine i kada se služi uz domaći hleb.
Donosimo vam recept za ovo domaće jelo koje ćete obožavati.
Sastojci:
- 500–600 g boranije, sveže ili zamrznute
- 1 glavica crnog luka
- 2 šargarepe
- 2 srednja krompira
- 2 čena belog luka
- 2 zrela paradajza ili 200 ml kuvanog paradajza
- 2,3 kašike ulja
- 1 ravna kašika brašna za zapršku
- 1 kašičica slatke mlevene paprike
- So i biber po ukusu
- Malo peršuna
- Oko 700–900 ml vode, po potrebi
Za bogatiju, tradicionalnu verziju možete dodati 300–400 g svinjskog ili junećeg mesa isečenog na kockice.
Priprema:
Sitno iseckajte crni luk, a šargarepu narežite na kolutiće. Zagrejte ulje u šerpi i dinstajte povrće na tihoj vatri oko 7–10 minuta, dok luk ne omekša. Ako koristite meso, prvo ga propržite sa lukom, pa dolijte malo vode i dinstajte dok ne počne da omekšava. Ubacite boraniju, krompir isečen na kockice i sitno seckani beli luk. Dodajte oljušten i iseckan paradajz ili kuvani paradajz. Začinite solju i biberom, pa nalijte vodom da povrće bude gotovo pokriveno. Poklopite šerpu i kuvajte na tihoj do srednjoj vatri oko 30–45 minuta, uz povremeno mešanje. Vreme zavisi od vrste boranije. Gotova je kada omekša, a krompir počne blago da zgušnjava tečnost. U maloj šerpici zagrejte kašiku ulja, dodajte ravnu kašiku brašna i kratko mešajte. Sklonite sa vatre, umešajte mlevenu papriku, pa dodajte malo hladne vode i razmutite da nema grudvica. Sipajte u boraniju uz mešanje i kuvajte još 5–10 minuta. Na kraju dodajte seckani peršun i po potrebi još malo soli i bibera. Ostavite boraniju da odstoji desetak minuta pre služenja. Tako će se ukusi lepo povezati.
Poslužite je toplu, uz domaći hleb, kiselo mleko ili salatu od kupusa. Ako želite baš starinsku boraniju kakva se nekada kuvala u srpskim kućama, nemojte preterivati sa začinima. Luk, šargarepa, paradajz i dobra zaprška sasvim su dovoljni da jelo bude ukusno i domaće.