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Dok priroda tokom zime miruje, a dani postaju sve kraći i tmurniji, sobne biljke mogu uneti boju, svežinu i živost u svaki dom. Iako se zima obično ne povezuje sa raskošnim cvetanjem, postoje biljke koje upravo u hladnijem delu godine pokazuju svu svoju lepotu.

Božićni kaktus – raskošni cvetovi usred zime

Foto: Ján Krošlák / TASR / Profimedia

Osim što svojim cvetovima mogu ulepšavati prostor nedeljama, pa čak i mesecima, ove biljke nisu preterano zahtevne za održavanje. Najviše im odgovaraju svetla mesta bez direktnog sunčevog svetla i nešto hladnije prostorije, zbog čega su odličan izbor za ulepšavanje doma tokom zime.

Božićni kaktus jedna je od najpopularnijih sobnih biljaka tokom zimskih meseci. U ovo doba godine lako se može pronaći u cvećarama i vrtnim centrima, a njegovi raskošni cvetovi dolaze u crvenoj, ljubičastoj, ružičastoj i beloj boji.

Iako njegovo ime sugeriše drugačije, božićni kaktus nije tipičan pustinjski kaktus. U prirodi raste na drugim biljkama, uglavnom u tropskim šumama.

Najbolje uspeva u svetlim, ali nešto hladnijim prostorijama. Posebno mu odgovaraju noćne temperature od 13 do 16 stepeni Celzijusa, jer takvi uslovi mogu doprineti dužem trajanju cvetova.

Važno je izbegavati direktnu sunčevu svetlost i držati biljku podalje od radijatora. Zemlja bi trebalo da bude blago vlažna, ali nikako natopljena vodom. Nakon završetka cvetanja biljka ulazi u period mirovanja, pa je tada treba zalivati ređe, tek kada se zemlja prosuši.

Kalanhoja – idealna za one koji nemaju mnogo vremena

Foto: Kurir/T.S.

Kalanhoja je otporna sukulentna biljka koja se ističe cvetovima živopisnih boja. Zahvaljujući jednostavnom održavanju, odličan je izbor i za one koji nemaju mnogo iskustva sa uzgojem sobnog bilja.

Dobro uspeva na svetlom prozoru, uključujući i prozor okrenut prema jugu, mada tokom najjačeg sunca treba voditi računa da listovi ne budu izloženi preteranom zagrevanju.

Posebno je zanimljiva vrsta Kalanchoe pumila, koja ima nežne ružičaste cvetove i sivkaste listove. Zbog svog izgleda veoma je dekorativna, naročito u visećim posudama.

Kalanhoje dobro podnose kraće periode suše, pa im neće naročito naškoditi ako povremeno zaboravite da ih zalijete. Upravo zato predstavljaju praktičan izbor za sve koji žele cvetnu biljku, a ne mogu da joj posvete mnogo vremena.

Najvažnije je da ne preterujete sa vodom. Sačekajte da se zemlja prosuši pre sledećeg zalivanja, jer višak vlage može dovesti do truljenja korena.

Orhideja – elegantni cvetovi koji mogu trajati mesecima

Foto: Mariia Boiko / Alamy / Profimedia

Orhideje su među najomiljenijim sobnim biljkama, a posebno se izdvaja falenopsis, jedna od vrsta koje se relativno lako održavaju. Njegovi elegantni cvetovi podsećaju na leptire u letu, a uz odgovarajuću negu mogu trajati čak tri do četiri meseca.

Falenopsis se ne zaliva po strogo utvrđenom rasporedu, već u zavisnosti od toga koliko se supstrat osušio. U mnogim domovima dovoljno je zalivanje otprilike jednom nedeljno, dok prihrana tokom perioda rasta obično može da se obavlja jednom mesečno, prema uputstvu za preparat koji koristite.

Zanimljivo je da orhideje često stradaju zbog preterane brige, naročito usled prekomernog zalivanja. Zbog toga je važno da koren ne ostaje u vodi i da saksija ima dobru drenažu.

Najviše im odgovaraju temperature koje prijaju i ljudima, uglavnom između 16 i 24 stepena Celzijusa, uz nešto niže noćne temperature. Idealno mesto za orhideju jeste prozor okrenut prema istoku ili zapadu, gde će imati dovoljno svetlosti, ali neće biti izložena jakom direktnom suncu.

Ciklama – cvet koji unosi vedrinu u hladne dane

Foto: Ender BAYINDIR/Shutterstock

Ciklama je još jedna biljka koja svojim cvetovima može uneti živost u dom tokom hladnijih meseci. Uz odgovarajuće uslove može cvetati sve do proleća, pa i do aprila.

Prepoznatljiva je po listovima u obliku srca i elegantnim cvetovima koji rastu na dugim, uspravnim drškama. Mogu biti ružičasti, ljubičasti, crveni ili beli, pa se lako uklapaju u različite stilove uređenja enterijera.

Ciklama raste iz gomolja koji se nalazi neposredno ispod površine zemlje. Najviše joj odgovaraju svetla mesta bez direktnog sunčevog svetla i hladnije prostorije. Za razliku od mnogih drugih sobnih biljaka, ne voli previše toplote, pa je treba držati dalje od radijatora i drugih izvora toplote.

Posebnu pažnju treba posvetiti zalivanju jer višak vode može izazvati truljenje gomolja. Jedna od dobrih metoda jeste zalivanje odozdo: saksiju na nekoliko minuta stavite u tanjirić sa vodom, a zatim je izvadite i pustite da se višak vode ocedi.

Između dva zalivanja zemlja bi trebalo blago da se prosuši.

(Kurir.rs/Večernji.hr)