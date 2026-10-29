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Miris ustajalosti u vešu i zimskim džemperima najčešće nastaje zbog sporiijeg sušenja i jedne loše navike nakon pranja. Kako biste to sprečili, pratite ove jednostavne korake:

Pravilo od 30 minuta: Izvadite mokar veš iz mašine najkasnije pola sata nakon završetka programa kako se ne bi razvili neprijatni mirisi i buđ.

Provetravanje mašine: Držite vrata mašine odškrinuta između dva pranja i povremeno obrišite gumu oko vrata da se u njoj ne zadržava vlaga.

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Foto: Sofya Bolotina / Alamy / Alamy / Profimedia

Sušenje džempera: Pletenu odeću nemojte kačiti na vešalice da se ne bi rastegla, već je sušite položenu ravno na suvom peškiru. U ormar je vraćajte tek kada je potpuno suva.

Osvežavanje iz ormara: Garderobu koja je dugo stajala provetrite na svežem vazduhu, a po potrebi je ponovo operite pre nošenja.

(Kurir.rs/Najžena)

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 VIDEO: Pranje veša

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Pranje veša Izvor: TikTok/zapatas_cleaningservices