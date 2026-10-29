Italijanke ne pohuju piletinu sa brašnom: Umesto njega koriste ovu namirnicu - ukus je puniji, a korica savršena
Zaboravite na klasično uvaljivanje u brašno – tajna sočnog mesa sa neverovatno hrskavom koricom krije se u samo jednom jednostavnom koraku koji većina ljudi preskače.
Umesto klasičnog trostrukog pohovanja (brašno, jaja, prezle), Italijanke meso pre pohovanja mariniraju u bogatoj smesi od jaja, sveže rendanog parmezana, belog luka, peršuna, maslinovog ulja i rendane limunove kore. Parmezan je upravo ta ključna namirnica koja korici daje intenzivan, bogat ukus i posebnu hrskavost.
Nakon što odstoji u ovoj aromatičnoj marinadi, meso se direktno uvalja u prezle – bez imalo brašna i bez ponovnog umakanja u jaja. Ova mala promena čini da piletina upije sve fine arome i ostane sočna iznutra, dok spolja dobija savršeno zlatnu i krckavu koricu.
Pohovana piletina na italijanski način
Potrebno je:
- 600 g pilećih prsa
- 3 jaja
- 80 g sveže rendanog parmezana
- 3 čena belog luka
- 2 kašike sitno seckanog svežeg peršuna
- 1 kašičica maslinovog ulja
- Rendana korica od pola limuna
- 150–200 g prezli
- So i biber po ukusu (pažljivo sa solju jer je parmezan već slan)
- Ulje za prženje i limun za posluživanje
Priprema:
- Pileća prsa isecite na tanje odreske i lagano ih izlupajte čekićem za meso kako biste dobili komade jednake debljine (oko 5 do 7 milimetara). U većoj činiji razmutite jaja, pa im dodajte sveže rendani parmezan, sitno seckani ili izgnječeni beli luk, peršun, maslinovo ulje i rendanu limunovu koricu. Začinite biberom i manjom količinom soli.
- Ubacite pileće šnicle u smesu i dobro promešajte tako da svaki komad bude potpuno prekriven. Pokrijte činiju i ostavite u frižideru najmanje 2 sata (idealno 3 do 4 sata) kako bi meso upilo sve okuse.
- Izvadite piletinu iz smese i pustite da se višak marinade lagano ocedi. Svaku šniclu zatim uvaljajte direktno u prezle i blago pritisnite da se dobro zalepe za meso.
- U širokom tiganju zagrejte dovoljno ulja za plitko prženje i pržite piletinu na umerenoj vatri 2 do 4 minuta sa svake strane, dok korica ne poprimi lepu zlatnosmeđu boju.
- Gotovu piletinu nakratko odložite na kuhinjski papir kako bi se uklonio višak masnoće, pa poslužite toplu uz kriške svežeg limuna.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Pohovane tikvice