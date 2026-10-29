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Zaboravite na klasično uvaljivanje u brašno – tajna sočnog mesa sa neverovatno hrskavom koricom krije se u samo jednom jednostavnom koraku koji većina ljudi preskače.

Umesto klasičnog trostrukog pohovanja (brašno, jaja, prezle), Italijanke meso pre pohovanja mariniraju u bogatoj smesi od jaja, sveže rendanog parmezana, belog luka, peršuna, maslinovog ulja i rendane limunove kore. Parmezan je upravo ta ključna namirnica koja korici daje intenzivan, bogat ukus i posebnu hrskavost.

Nakon što odstoji u ovoj aromatičnoj marinadi, meso se direktno uvalja u prezle – bez imalo brašna i bez ponovnog umakanja u jaja. Ova mala promena čini da piletina upije sve fine arome i ostane sočna iznutra, dok spolja dobija savršeno zlatnu i krckavu koricu.

Pohovana piletina na italijanski način

Potrebno je:

600 g pilećih prsa

3 jaja

80 g sveže rendanog parmezana

3 čena belog luka

2 kašike sitno seckanog svežeg peršuna

1 kašičica maslinovog ulja

Rendana korica od pola limuna

150–200 g prezli

So i biber po ukusu (pažljivo sa solju jer je parmezan već slan)

Ulje za prženje i limun za posluživanje

Pohovana piletina Foto: Shutterstock

Priprema:

Pileća prsa isecite na tanje odreske i lagano ih izlupajte čekićem za meso kako biste dobili komade jednake debljine (oko 5 do 7 milimetara). U većoj činiji razmutite jaja, pa im dodajte sveže rendani parmezan, sitno seckani ili izgnječeni beli luk, peršun, maslinovo ulje i rendanu limunovu koricu. Začinite biberom i manjom količinom soli. Ubacite pileće šnicle u smesu i dobro promešajte tako da svaki komad bude potpuno prekriven. Pokrijte činiju i ostavite u frižideru najmanje 2 sata (idealno 3 do 4 sata) kako bi meso upilo sve okuse. Izvadite piletinu iz smese i pustite da se višak marinade lagano ocedi. Svaku šniclu zatim uvaljajte direktno u prezle i blago pritisnite da se dobro zalepe za meso. U širokom tiganju zagrejte dovoljno ulja za plitko prženje i pržite piletinu na umerenoj vatri 2 do 4 minuta sa svake strane, dok korica ne poprimi lepu zlatnosmeđu boju. Gotovu piletinu nakratko odložite na kuhinjski papir kako bi se uklonio višak masnoće, pa poslužite toplu uz kriške svežeg limuna.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Pohovane tikvice