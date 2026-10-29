Slušaj vest

Amerikanka Mikela Rufineli obezbedila je mesto u Ginisovoj knjizi rekorda zahvaljujući kukovima nesvakidašnjih proporcija, čiji raspon dostiže neverovatna tri metra. Mada bi većina pretpostavila da joj ovakva građa predstavlja nepodnošljiv teret, ona odlučno odbija bilo kakve dijete, ne pristaje na odricanja i na sopstveno telo ne gleda kao na manu, već ga ponosno ističe kao svoj najjači adut.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Mikela Rufineli:

1/5 Vidi galeriju Mikela Rufineli ima najveće kukove na svetu Foto: XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia

Do ulaska u četvrtu deceniju života Mikel je imala vitku i sasvim prosečnu liniju, ali se nakon tridesetog rođendana njena silueta naglo promenila, dok su joj bokovi i zadnjica počeli nekontrolisano da rastu. Kada je napunila trideset devet godina, stručnjaci iz Ginisove komisije sproveli su zvanična merenja i ustanovili da joj po dimenzijama niko na planeti ne može parirati.

Svoju nesvakidašnju figuru Mikel pripisuje isključivo nasleđu i naglašava da su identičnu građu imale njene bake, dok sve insinuacije o estetskim operacijama i implantima hladno odbacuje kao najobičnije izmišljotine. Potpuno je zadovoljna sobom i sopstvenim zdravstvenim stanjem, a svoje gabarite nosi sa neskrivenim samopouzdanjem.

Podrška supruga

Kada je reč o porodičnim odnosima, Mikel više od decenije uživa u stabilnom braku sa čovekom koji je od prvog susreta podržavao njen izgled, čak i kada su joj se dimenzije drastično uvećavale posle svakog novog porođaja. Supružnici zajedno odgajaju četvoro dece, a familija joj pruža bezrezervnu podršku u svakom životnom koraku.

Mikela Rufineli ima najveće kukove na svetu Foto: XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia

Njen životni saputnik ne samo da je prihvatio njene proporcije, već im se otvoreno divi i redovno učestvuje u premeravanju njenih kukova. Te trenutke Mikel doživljava bez trunke cinizma, tumačeći ih kao najlepši izraz privrženosti i bezuslovne bračne ljubavi.

Ipak, ovako izražene mere iziskuju i niz prilagođavanja u praktičnom životu, zbog čega joj garderobu izrađuju isključivo po narudžbini jer odgovarajući konfekcijski brojevi u radnjama ne postoje. Prilikom avionskih letova primorana je da rezerviše celo sedište u nizu samo za sebe, dok u saobraćaju koristi kabinu masivnog kamiona umesto standardnog putničkog vozila. Sve ove okolnosti Mikel ne doživljava kao problem, već ih sa osmehom prihvata kao uobičajene delove svoje svakodnevice.

Kalorijski meni

Njena svakodnevna ishrana dostiže približno pet hiljada kalorija, pošto uživa u namirnicama po sopstvenom izboru i ne opterećuje se preispitivanjem unetih obroka. Ne vodi računa o dijetetskim zabranama, o gubitku težine uopšte ne razmišlja, a ranije je čak isticala da bi se iskreno radovala ukoliko bi joj eventualna nova trudnoća donela još krupnije obline.

Mikela Rufineli ima najveće kukove na svetu Foto: XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia

Mikel sopstvenu figuru doživljava kao kraljevsku i sebe bez ustezanja vidi kao uzor istinske ženstvenosti. Često se osvrće na prošlost i napominje da su drevna društva i afrička plemena izrazite obline i naglašene kukove smatrali simbolima zdravlja, plodnosti i poželjnosti, zbog čega su takve dame bile izuzetno cenjene.

Upečatljiv izgled otvorio joj je vrata i u svetu modelinga, pa je modne kuće rado angažuju za slikanje u magazinima posvećenim punijim damama. Za nju je to savršena prilika da bude u centru pažnje, što joj u potpunosti prija.

Sa druge strane, istorija beleži i tragične primere žena koje su zbog sličnih telesnih osobina trpele neviđeni progon. Sudbina Sare Bartman, poznate kao "Crna Venera", ostala je upamćena kao jezivo svedočanstvo o okrutnosti i poniženjima koja su je koštala života u njenoj 27. godini, samo zato što su njene nesvakidašnje obline tada služile za javno izrugivanje.

Pogledajte video: Darija iz Vrnjačke banje potencijal za Ginisa po dužini kose