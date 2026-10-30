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Zima ne mora da znači da se opraštamo od raskošnog cveća i zelenila. Dok bašte miruju, a terase ostaju prazne do prvih toplijih dana, pojedine sobne biljke upravo tokom najhladnijeg dela godine pokazuju svoju najlepšu stranu. Njihovi živopisni cvetovi mogu da pretvore i najobičniji kutak dnevne sobe u malu cvetnu oazu, unoseći toplinu i vedrinu u dom kada nam to najviše nedostaje.

Još bolja vest je da za ovakav prizor nisu potrebni ni veliko iskustvo ni svakodnevna briga o biljkama. Postoje vrste koje zimi cvetaju nedeljama, pa čak i mesecima, a dovoljno je da im obezbedite odgovarajuće mesto, malo svetlosti i pravilno zalivanje.

Foto: Alla Rudenko / Panthermedia / Profimedia

Kako navodi čuveni američki vrtlarski časopis „The Old Farmer's Almanac“, među najboljim izborima za zimske mesece izdvajaju se četiri biljke koje su poznate po dugotrajnom cvetanju i relativno jednostavnom održavanju.

Ipak, postoji jedna važna stvar koju mnogi ljubitelji cveća zaboravljaju: biljkama koje cvetaju zimi često više smeta preterano zagrejana prostorija nego nešto niža sobna temperatura. Zbog toga njihovo mesto nije tik uz radijator, već u svetlom kutku zaštićenom od hladne promaje.

Božićni kaktus - raskošni cvetovi koji najavljuju praznike

Božićni kaktus jedna je od omiljenih zimskih sobnih biljaka, a razlog je jednostavan - dok većina drugog cveća miruje, njegove grane prekrivaju prelepi cvetovi u crvenoj, ružičastoj, ljubičastoj ili beloj boji.

Iako u nazivu ima reč kaktus, ova biljka se znatno razlikuje od pustinjskih vrsta. U prirodi raste u tropskim šumama, često na stablima drugih biljaka, pa joj ne odgovaraju ni jako sunce ni dugotrajna suša.

Najlepše će napredovati u svetloj prostoriji u kojoj nema direktnog podnevnog sunca. Posebno joj prijaju nešto svežije noći, sa temperaturama između 13 i 16 stepeni, jer takvi uslovi mogu da podstaknu formiranje pupoljaka i produže cvetanje.

Tokom cvetanja zemlja treba da bude umereno vlažna, ali nikada natopljena vodom. Najbolje je zaliti biljku kada se površinski sloj supstrata prosuši, a višak vode iz podmetača obavezno prosuti.

Kada poslednji cvetovi otpadnu, božićnom kaktusu treba omogućiti kraći odmor uz ređe zalivanje.

Još jedna važna sitnica: kada se pojave pupoljci, izbegavajte često premeštanje saksije i nagle promene temperature. U suprotnom, biljka može da odbaci pupoljke pre nego što se otvore.

Kalanhoja - mala biljka sa mnoštvom šarenih cvetova

Kalanhoja u saksiji Foto: MNStudio / Alamy / Profimedia

Ako želite biljku koja izgleda raskošno, a ne zahteva mnogo vremena, kalanhoja bi mogla da bude pravi izbor.

Ova zanimljiva sukulentna biljka prepoznatljiva je po mesnatim, sjajnim listovima i mnoštvu sitnih cvetova koji se pojavljuju u gustim, šarenim buketima. U zavisnosti od sorte, mogu biti crveni, narandžasti, žuti, ružičasti ili beli.

Za razliku od mnogih drugih cvetnica, kalanhoja odlično podnosi povremeno preskakanje zalivanja. Njeni debeli listovi čuvaju vodu, pa joj znatno više može naškoditi stalno mokra zemlja nego nekoliko dana suše.

Najviše joj odgovara veoma svetlo mesto, poput prozorske daske okrenute prema jugu, uz zaštitu od prejakog sunca kada je potrebno.

Zalivajte je tek kada se zemlja dovoljno prosuši, a obavezno koristite saksiju sa otvorima za oticanje vode.

Posebno dekorativna je vrsta Kalanchoe pumila, koja ima srebrnkaste listove i nežne ružičaste cvetove. Zbog svojih povijenih izdanaka lepo izgleda u visećim saksijama i na policama.

Kalanhoja je odlična i za početnike, ali ako želite da ponovo procveta naredne godine, potrebno je da tokom jeseni ima dovoljno dug period mraka. Upravo kraći dani podstiču stvaranje novih cvetnih pupoljaka.

Orhideja - elegantna lepotica čiji cvetovi mogu da traju mesecima

Foto: Mariia Boiko / Alamy / Profimedia

Malo koja sobna biljka može da unese toliko elegancije u prostor kao orhideja. Njeni nežni cvetovi, koji podsećaju na leptire, čine je jednim od najlepših ukrasa za dnevne sobe, spavaće sobe i svetle hodnike.

Posebno je popularna orhideja falenopsis, koja važi za jednu od najjednostavnijih vrsta za održavanje u kućnim uslovima.

Uz odgovarajuću negu, njeni cvetovi mogu da ostanu lepi čak tri do četiri meseca, što je čini odličnim izborom za zimski period.

Ipak, upravo kod orhideja mnogi prave istu grešku - zalivaju ih previše često.

Umesto da se pridržavate strogog rasporeda, proveravajte stanje korena i supstrata. Kada se supstrat približi suvom stanju, a koren koji se vidi kroz providnu saksiju postane srebrnkast, obično je vreme za zalivanje.

Orhideji najviše odgovaraju temperature između 16 i 24 stepena tokom dana, dok noću mogu biti nešto niže. Najbolje uspeva na istočnom ili zapadnom prozoru, gde dobija dovoljno prirodne svetlosti bez dugotrajnog izlaganja jakom suncu.

Međutim, tokom zime treba obratiti posebnu pažnju na hladne prozore. Orhideju nikako ne treba držati uz otvoren prozor kroz koji ulazi leden vazduh, jer nagli pad temperature može da ošteti listove, cvetove i koren.

Takođe, nije dobro postavljati je neposredno iznad radijatora, gde je vazduh često previše suv.

Za dugotrajno cvetanje najvažnije je pronaći ravnotežu između svetlosti, temperature i zalivanja. Kada joj odgovara mesto na kojem stoji, orhideja može godinama da bude jedan od najlepših ukrasa u domu.

Ciklama - zimska kraljica koja obožava svežije prostorije

Ciklama u saksiji Foto: Tristano Tempia Calvino / Panthermedia / Profimedia

Dok mnoge sobne biljke tokom zime usporavaju rast, ciklama tada dolazi do punog izražaja. Njeni elegantni cvetovi, koji se uzdižu iznad listova u obliku srca, mogu da ukrašavaju dom tokom čitave zime, a u odgovarajućim uslovima i do ranog proleća.

Cvetovi ciklame dolaze u brojnim nijansama ružičaste, crvene, bele i ljubičaste boje, pa se lako uklapaju u gotovo svaki enterijer.

Ipak, za razliku od mnogih drugih sobnih biljaka, ciklama ne voli preterano zagrejane prostorije. Najlepše napreduje tamo gde je temperatura nešto niža, uz dovoljno prirodne svetlosti.

Zbog toga joj često više odgovara svetao, hladniji hodnik ili prostorija koja se ne zagreva previše nego dnevna soba u kojoj radijatori rade punom snagom.

Najvažnije pravilo u njenom održavanju odnosi se na zalivanje. Ciklama raste iz gomolja, koji može da istruli ako je stalno izložen prevelikoj količini vlage.

Zato je najbolje zalivati je odozdo. Saksiju postavite u podmetač sa vodom i ostavite je približno pet do deset minuta, kako bi zemlja upila potrebnu vlagu. Nakon toga uklonite višak vode i pustite da se površinski sloj zemlje blago prosuši pre narednog zalivanja.

Kada se sezona cvetanja završi, ciklama prirodno može da počne da odbacuje listove i ulazi u period mirovanja. To ne znači nužno da je propala, već da se priprema za naredni ciklus rasta.

Jedna greška može da uništi sve četiri biljke

Foto: Tatiana Torgonskaya / Alamy / Profimedia

Bez obzira na to koju od ovih zimskih lepotica odaberete, stručnjaci upozoravaju da postoji nekoliko stvari koje im posebno smetaju.

Preterano zalivanje, nedostatak prirodne svetlosti i izlaganje naglim temperaturnim promenama među najčešćim su razlozima zbog kojih sobne biljke gube cvetove ili počinju da propadaju.

Iako neke od njih vole svežije prostorije, to nikako ne znači da podnose mraz ili hladan vazduh koji direktno ulazi kroz otvoren prozor.

Takođe, tokom zime većini sobnih biljaka treba manje vode nego leti, jer se zbog slabijeg osvetljenja i nižih temperatura supstrat sporije suši.

Zato pre svakog zalivanja proverite stanje zemlje, a saksije postavite tako da imaju dovoljno svetlosti, ali da nisu izložene direktnom uticaju radijatora ili hladnoj promaji.

Uz nekoliko jednostavnih pravila, božićni kaktus, kalanhoja, orhideja i ciklama mogu da pretvore vaš dom u pravu malu cvetnu baštu, čak i usred najhladnije zime.

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