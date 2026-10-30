Slušaj vest

Glumica Miljana Gavrilović, najveću popularnost stekla je u seriji "Folk", a u međuvremenu je postala i veoma aktivna na društvenim mrežama gde objavljuje porodične trenutke iz svakodnevnog života. Kako je veliki ljubitelj kulinarstva, ona na svom profilu neretko podeli i koji recept, što je i sada bio slučaj.

Miljana se pohvalila domaćim hlebom koji je umesila za ukućane, a nakon što je dobila mnoštvo upita za recept ona je ceo proces podelila sa ostalim domaćicama.

Miljana Gavrilović Foto: printscreen/Instagram/miljanagavrilović

- Rustični domaći hleb: U 350ml toplog mleka dodati pola pakovanja svežeg kvasca(23gr) i kašiku braon šećera. Razmutiti, pustiti da odstoji 15tak min, a zatom dodati ravnu kašiku himalajske soli i 450 gr brašna T-400. Drvenom kaikom mešati( razmesiti) smesu par minuta i ostaviti da odstoji 30min - ona je potom objasnila kako je bitno odizati testo da bi ispalo mekano:

Miljana Gavrilović Foto: printscreen/Instagram/miljanagavrilović

- Nakon toga uliti pola šolje maslinovog ulja i rukama nakvašenim vodom odizati testo spreda ka unazad( ili od sebe ka sebi) odižući ga u isto vreme i pomalo u visinu. Ponovljati postupak sve dok testo ne upije ulje i ruke bas krenu da se lepe. Odstaviti testo da odstoji jos pola sata i prebaciti ga na pobrašnjenu površinu( stavite slobodno brašno preko radne površine, jer ćete mesiti brašno 10tak min sigurno) kad je hleb upio svo brašno, prebacite ga na pleh, ostavite ga da naraste 20tak min na sobnoj trmp.,pa u zagrejanu rernu na 180’C i pecite 30-40min dok ne počne blago da hvata koricu, pojačate rernu na 220’C i pecite još 15-20min. Izvucite iz rerne i uvijte u pamučnu krpu( ukoliko bude moguće ostavite ga da se ohladi nekih pola sata). Prijatno.

Miljana Gavrilović Foto: printscreen/Instagram/miljanagavrilović

Muž se retko pojavljuje

Miljana uživa u braku sa Milošem sa kojim ima troje dece, a o njihovoj ljubavi je govorila.

- Upoznali smo se posredno, posle smo se našli na kafi. Brzo sam shvatila da čim ja sa nekim mogu četiri, pet sati da sedim i pričam, da je to na nekom višem nivou. Našli smo zajednički jezik, imali smo mnogo zajedničkih tema. Nije došla odmah zaljubljenost, prvo smo se kao ljudi upoznali. Nađeš nekoga u kome je veliki potencijal da može sebe da nadogradi i napravi nešto što bi mogao.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Poznata glumica o detaljima zlostavljanja