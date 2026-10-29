Slušaj vest

Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) upozorava da ispiranje svežeg mesa, rivbe i jaja ne uništava patogene, već stvara unakrsnu kontaminaciju — proces u kojem se opasne bakterije raspršuju po celoj kuhinji.

- Kada je reč o jajima, njihova ljuska je porozna i pranjem se mikroorganizmi lakše prenose na ruke

- Daleko je važnije ribu čuvati na hladnom, izolovano od ostalih namirnica, i dobro je ispeći ili skuvati

Najveća greška pravi se pri pranju sirovog mesa, a posebno piletine, koja često nosi bakterije poput salmonele i kampilobaktera.

Kada mlaz vode udari o površinu mesa, mikroskopske kapljice se odbijaju i prenose bakterije na sudoperu, slavinu, radne ploče, posuđe i hranu koja se ne kuva (poput salata). Voda sa česme ne može da ubije ove mikroorganizme - oni nestaju tek na visokim temperaturama. Za živinsko meso preporučuje se da unutrašnja temperatura tokom termičke obrade dostigne najmanje 74 °C, što je najsigurnije proveriti kuhinjskim termometrom.

Riba i jaja

Isti princip važi i za svežu ribu: ukoliko je očišćena, nema nikakve potrebe za pranjem pod vodom, jer se time samo kontaminira sudopera. Daleko je važnije ribu čuvati na hladnom, izolovano od ostalih namirnica, i dobro je ispeći ili skuvati.

Kada je reč o jajima, njihova ljuska je porozna i pranjem se mikroorganizmi lakše prenose na ruke, kuhinjske elemente ili unutrašnjost jajeta pri razbijanju. Umesto pranja jaja, dovoljno je temeljno oprati ruke sapunom odmah nakon njihovog razbijanja.

Pranje riba Foto: Dijana Šćekić

Zašto voće morate prati čak i kada gulite koru

Nasuprot mesu, voće i povrće se obavezno pere pod tekućom vodom, ali isključivo bez sapuna, deterdženata ili hemijskih rastvora čiji ostaci mogu biti štetni.

Zanimljivo je pravilo koje mnogi krše: plodove poput lubenice, dinje ili avokada treba oprati pre sečenja, iako im se kora ne jede. Razlog leži u oštrici noža - pri presecanju prljave kore, sečivo direktno unosi bakterije i nečistoće sa spoljašnjosti u sočni, jestivi deo ploda.

Četiri ključna pravila bezbedne kuhinje

Kako biste sprečili širenje zaraze tokom pripreme obroka, držite se osnovnih preporuka stručnjaka:

- Odvojene daske za sečenje: Koristite jednu dasku isključivo za sirovo meso i ribu, a drugu za povrće, hleb i gotova jela.

- Čuvanje na dnu frižidera: Sirovo meso držite u dobro zatvorenim posudama na najnižoj polici, kako sokovi ne bi kapali na drugu hranu.

- Pranje ruku i pribora: Nakon svakog kontakta sa sirovim mesom ili jajima, operite ruke, noževe i radnu površinu toplom vodom i deterdžentom.

- Dovoljna termička obrada: Samo dobro kuvano, pečeno ili prženo meso garantuje uništavanje svih štetnih mikroorganizama.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Najbolji način da napravite piletinu