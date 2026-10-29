Potpuno suprotan efekat: Evo zašto meso, jaja i ribu nikada ne smete prati pod vodom
- FDA upozorava da pranje sirovog mesa, ribe i jaja ne uništava patogene, već širi bakterije po kuhinji i povećava rizik od unakrsne kontaminacije.
- Piletinu treba termički obraditi do najmanje 74 °C, a ribu čuvati odvojeno i dobro ispeći ili skuvati; jaja se ne peru, već se ruke peru nakon razbijanja.
Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) upozorava da ispiranje svežeg mesa, rivbe i jaja ne uništava patogene, već stvara unakrsnu kontaminaciju — proces u kojem se opasne bakterije raspršuju po celoj kuhinji.
- Kada je reč o jajima, njihova ljuska je porozna i pranjem se mikroorganizmi lakše prenose na ruke
- Daleko je važnije ribu čuvati na hladnom, izolovano od ostalih namirnica, i dobro je ispeći ili skuvati
Najveća greška pravi se pri pranju sirovog mesa, a posebno piletine, koja često nosi bakterije poput salmonele i kampilobaktera.
Kada mlaz vode udari o površinu mesa, mikroskopske kapljice se odbijaju i prenose bakterije na sudoperu, slavinu, radne ploče, posuđe i hranu koja se ne kuva (poput salata). Voda sa česme ne može da ubije ove mikroorganizme - oni nestaju tek na visokim temperaturama. Za živinsko meso preporučuje se da unutrašnja temperatura tokom termičke obrade dostigne najmanje 74 °C, što je najsigurnije proveriti kuhinjskim termometrom.
Riba i jaja
Isti princip važi i za svežu ribu: ukoliko je očišćena, nema nikakve potrebe za pranjem pod vodom, jer se time samo kontaminira sudopera. Daleko je važnije ribu čuvati na hladnom, izolovano od ostalih namirnica, i dobro je ispeći ili skuvati.
Kada je reč o jajima, njihova ljuska je porozna i pranjem se mikroorganizmi lakše prenose na ruke, kuhinjske elemente ili unutrašnjost jajeta pri razbijanju. Umesto pranja jaja, dovoljno je temeljno oprati ruke sapunom odmah nakon njihovog razbijanja.
Zašto voće morate prati čak i kada gulite koru
Nasuprot mesu, voće i povrće se obavezno pere pod tekućom vodom, ali isključivo bez sapuna, deterdženata ili hemijskih rastvora čiji ostaci mogu biti štetni.
Zanimljivo je pravilo koje mnogi krše: plodove poput lubenice, dinje ili avokada treba oprati pre sečenja, iako im se kora ne jede. Razlog leži u oštrici noža - pri presecanju prljave kore, sečivo direktno unosi bakterije i nečistoće sa spoljašnjosti u sočni, jestivi deo ploda.
Četiri ključna pravila bezbedne kuhinje
Kako biste sprečili širenje zaraze tokom pripreme obroka, držite se osnovnih preporuka stručnjaka:
- Odvojene daske za sečenje: Koristite jednu dasku isključivo za sirovo meso i ribu, a drugu za povrće, hleb i gotova jela.
- Čuvanje na dnu frižidera: Sirovo meso držite u dobro zatvorenim posudama na najnižoj polici, kako sokovi ne bi kapali na drugu hranu.
- Pranje ruku i pribora: Nakon svakog kontakta sa sirovim mesom ili jajima, operite ruke, noževe i radnu površinu toplom vodom i deterdžentom.
- Dovoljna termička obrada: Samo dobro kuvano, pečeno ili prženo meso garantuje uništavanje svih štetnih mikroorganizama.
(Kurir.rs/Blic)
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