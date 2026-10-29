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Amerikanka Samanta Milton (30), majka troje dece iz američke savezne države Virdžinije, godinama se borila sa viškom kilograma, emocionalnim prejedanjem i zdravstvenim problemima. Prekretnica je nastupila kada se suočila sa mogućnošću da će sama odgajati decu.

Danas je uspešna influenserka čiju priču o gubitku čak 118 kilograma prate milioni ljudi na društvenim mrežama. Tamo deli recepte, savete o ishrani i fotografije svoje neverovatne transformacije. Ipak, iza gubitka desetina kilograma krije se teška priča.

Samanta se sa kilogramima borila još kao devojčica. Na prvoj dijeti bila je već u prvom razredu osnovne škole, a sa 12 godina dijagnostikovan joj je sindrom policističnih jajnika, hormonalni poremećaj koji može otežati regulaciju telesne težine.

"Bilo je prilično ekstremno. Da ste me videli jednog leta, a zatim sledećeg, primetili biste velike razlike", ispričala je u januaru za američki časopis People, prisećajući se velikih oscilacija u težini.

"Jela sam kako bih se utešila"

Njeni problemi dodatno su se pogoršali nakon rođenja prve ćerke. Borila se sa postporođajnom depresijom i anksioznošću, dok je njen suprug Zek imao problema sa alkoholom. Bili su mladi roditelji, bez dovoljno podrške okoline, a Samanta je utehu sve češće pronalazila u hrani.

"Ne želim da krivim njegove probleme, ali definitivno sam jela zbog svojih osećanja. Jela sam kako bih se utešila", priznala je u razgovoru za People.

Tokom pet godina ugojila se približno 90 kilograma,a u najtežem periodu imala je oko 181 kilogram. Naime, pre otprilike pet godina njihov brak našao se na ozbiljnoj prekretnici. Suprugu je rekla da mora da se odseli zbog problema sa alkoholom. U to vreme je studirala i brinula o dvoje dece mlađe od dve godine.

Pogledajte u galeriji kako Samanta izgleda danas:

1/5 Vidi galeriju Samanta Milton zbog problema u braku ugojila se do 181kg Foto: Printscreen/Instagram

"Nisam mogla da stavim svoj život na čekanje"

Par je proveo oko mesec dana razdvojeno, a mogućnost da će morati sama da odgaja decu naterala ju je da razmisli o sopstvenom zdravlju i budućnosti.

"Nešto je moralo da se promeni", rekla je za People, prisećajući se trenutka kada je shvatila da više ne može da nastavi da živi na isti način.

Suprug je u međuvremenu prestao da pije, a Samanta je odlučila da počne da menja svoje navike. Ipak, nije imala novca za privatnog trenera niti dovoljno vremena za redovne odlaske u teretanu.

"Nisam mogla da stavim svoj život na čekanje kako bih postala zdravija. Imala sam ljude koji su zavisili od mene. Imala sam svoju decu", objasnila je za People.

Zato je krenula malim koracima, nastojeći da promene prilagodi svakodnevici umesto da potpuno preokrene svoj život.

Nije se odrekla ni brze hrane

Jedna od najzanimljivijih stvari u njenoj transformaciji jeste činjenica da nije potpuno izbacila brzu hranu.

Samanta Milton posle razvoda smršala 118 kg Foto: Printscreen/Instagram

Samanta je često vozila najstariju ćerku, koja ima autizam, na terapije. Zbog brojnih obaveza i vremena provedenog u automobilu redovno je kupovala gotove obroke, pa je umesto da se odrekne takve ishrane počela da bira manje kalorične obroke sa više proteina. Istovremeno je pazila na unos kalorija i nastojala da se više kreće.

"Naučila sam da prilagodim svoj stari način života", objasnila je za People.

Svoj put počela je da deli na TikToku i Instagramu 2022. godine, a posebnu pažnju privukli su njeni predlozi kako naručiti manje kalorične obroke u poznatim lancima brze hrane. Tako je jedna od njenih kombinacija, koja uključuje salatu od kelja, piletinu i sos iz restorana Chick-fil-A, postala viralna.

Samanta je isticala da nema ličnog kuvara i da ne živi život u kom može sate da posveti pripremi svakog obroka. Upravo zato je želela da pokaže kako se promene mogu uklopiti u svakodnevicu zaposlene majke.

Veliki deo težine Samanta je izgubila promenom navika u ishrani i fizičkom aktivnošću. Prema sopstvenim objavama, prvih približno 91 kilogram izgubila je pre nego što je počela da koristi lekove za regulaciju telesne težine. Uz ishranu, hodanje na traci i terapiju, danas održava težinu od približno 63.5 kilograma. Ukupno je tokom pet godina izgubila oko 118 kilograma, pri čemu je u konačan rezultat uračunata i težina kože uklonjene operacijama.

Samanta Milton posle razvoda smršala 118 kg Foto: Printscreen/Instagram

Uklanjanje pet kilograma tkiva

Do početka 2026. prošla je četiri operacije uklanjanja kože, tokom kojih joj je odstranjeno približno pet kilograma tkiva. Zahvati su koštali više od 100.000 dolara, a finansirala ih je novcem koji je zaradila na društvenim mrežama.

"Operacije su promenile kvalitet mog života i način na koji se predstavljam drugim ljudima", rekla je za People.

Ipak, njena priča se tu nije završila. Početkom oktobra 2026. ponovo je privukla pažnju javnosti kada je objavila fotografije nakon operacije povezane sa lipedemom, stanjem koje uzrokuje abnormalno nagomilavanje masnog tkiva, najčešće na nogama. Desetdana nakon zahvata pokazala je rezultate na Instagramu. Iako je još uvek imala otoke i modrice, nije skrivala oduševljenje.

"Nikada u životu nisam videla svoje noge ovako glatkim“, rekla je u snimku, dok je u komentarima priznala da ima osećaj kao da je sa nje skinut teret nesigurnosti i samookrivljavanja koji je nosila celog života.

Trenutak iz bajke

U međuvremenu se promenio i njen porodični život. Suprug Zek, koji je prestao da pije alkohol, takođe je počeo da vodi računa o zdravlju i izgubio oko 41 kilogram, pa je par u novembru 2025. obnovio bračne zavete na svečanosti u Koloradu, okružen porodicom i prijateljima. Za Samantu je to bio posebno emotivan trenutak jer je nekoliko godina ranije strahovala da njihov brak neće opstati.

"Bilo je magično. Nikada nisam mislila da ću doživeti svoj trenutak iz bajke, ali dogodio se", rekla je za People.

Danas je kreiranje sadržaja na društvenim mrežama njen posao, a sopstveno iskustvo koristi kako bi ohrabrila druge koji se bore sa viškom kilograma.

"Možete promeniti svoj način života malim stvarima koje se s vremenom pretvore u velike promene. I možete proći kroz bilo šta i izaći sa druge strane", poručila je u istom razgovoru.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

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