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Tradicionalna italijanska karbonara jedno je od najpopularnijih jela od testenine, ali mnogima zadaje muke jer se jaja lako pretvore u kajganu. Uz ovaj jednostavan postupak, svaki put ćete dobiti besprekorno svilenkast i kremast sos. Ključ je u spajanju umućenih jaja i sira sa toplom testeninom van direktne vatre, uz dodatak malo vode u kojoj se kuvala testenina.

Pasta karbonara
Tradicionalni italijanski recept za pastu karbonara Foto: Narinnate Mekkajorn / Alamy / Profimedia

Sastojci za četiri porcije:

  • 2 jajeta
  • 3 žumanca
  • 1 šolja rendanog parmezana (125 g)
  • 1 kašičica soli (dodatno za kuvanje)
  • 1 kašičica crnog bibera
  • 450 g špageta
  • 110 g slanine

Brza i jednostavna priprema u nekoliko koraka

Prvo u posudi žicom za mućenje dobro pomešajte jaja, žumanca, parmezan, so i biber. U velikom loncu skuvajte špagete u posoljenoj vodi dok ne omekšaju. Pre nego što ih procedite, obavezno sačuvajte pola šolje vode od kuvanja.

Pasta karbonara
Tradicionalni italijanski recept za pastu karbonara Foto: Shutterstock

Dok se testenina kuva, u tiganju pržite iseckanu slaninu oko 8 minuta dok ne postane hrskava, pa je izvadite na papirni ubrus. U tiganj sa preostalom masnoćom od slanine ubacite oceđenu testeninu i mešajte je jedan minut na vatri da se dobro prožme.

Sklonite tiganj sa vatre i pustite da se kratko prohladi oko jedan minut. U smesu od jaja sipajte dve kašike sačuvane vruće vode i promešajte, a zatim sve prelijte preko testenine brzim pokretima. Postepeno dodajte još malo vode od kuvanja dok ne dobijete gust, kremast sos. Na kraju umešajte hrskavu slaninu i poslužite odmah uz dodatak sveže mlevenog bibera.

(Kurir.rs/Tportal)

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