Tradicionalni italijanski recept za pastu karbonara, uz ovaj jednostavan trik biće kremasta kao nikad
- Ključ za autentičnu karbonaru je da se jaja i sir sjedine sa toplom testeninom van vatre, uz malo vode od kuvanja, kako sos ne bi postao kajgana.
- U receptu se koriste jaja, žumanca, parmezan, špageti i slanina, a testenina se prvo kuva, dok se slanina prži do hrskavosti.
- Nakon kratkog hlađenja tiganja, smesa od jaja se brzo umeša u testeninu i dobija se gust, svilenkast sos.
Tradicionalna italijanska karbonara jedno je od najpopularnijih jela od testenine, ali mnogima zadaje muke jer se jaja lako pretvore u kajganu. Uz ovaj jednostavan postupak, svaki put ćete dobiti besprekorno svilenkast i kremast sos. Ključ je u spajanju umućenih jaja i sira sa toplom testeninom van direktne vatre, uz dodatak malo vode u kojoj se kuvala testenina.
Sastojci za četiri porcije:
- 2 jajeta
- 3 žumanca
- 1 šolja rendanog parmezana (125 g)
- 1 kašičica soli (dodatno za kuvanje)
- 1 kašičica crnog bibera
- 450 g špageta
- 110 g slanine
Brza i jednostavna priprema u nekoliko koraka
Prvo u posudi žicom za mućenje dobro pomešajte jaja, žumanca, parmezan, so i biber. U velikom loncu skuvajte špagete u posoljenoj vodi dok ne omekšaju. Pre nego što ih procedite, obavezno sačuvajte pola šolje vode od kuvanja.
Dok se testenina kuva, u tiganju pržite iseckanu slaninu oko 8 minuta dok ne postane hrskava, pa je izvadite na papirni ubrus. U tiganj sa preostalom masnoćom od slanine ubacite oceđenu testeninu i mešajte je jedan minut na vatri da se dobro prožme.
Sklonite tiganj sa vatre i pustite da se kratko prohladi oko jedan minut. U smesu od jaja sipajte dve kašike sačuvane vruće vode i promešajte, a zatim sve prelijte preko testenine brzim pokretima. Postepeno dodajte još malo vode od kuvanja dok ne dobijete gust, kremast sos. Na kraju umešajte hrskavu slaninu i poslužite odmah uz dodatak sveže mlevenog bibera.
(Kurir.rs/Tportal)
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