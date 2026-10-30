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Influenserka Milica Polskaja (37), poreklom iz Niša, koja sa suprugom milionerom iz Kazahstana ima petoro dece, ponovo je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama, ovog puta zbog kolekcije luksuznih bundi čije cene, prema njenim rečima, mogu da dostignu i neverovatnih 200.000 dolara. Milica, koja već godinama privlači pažnju javnosti raskošnim načinom života, odlučila je da odgovori onima koji je kritikuju zbog skupocenih odevnih predmeta.

Foto: Instagram/mmm_still_limited_edition

Tokom razgovora sa pratiocima osvrnula se na negativne komentare koje dobija kada pokazuje garderobu vrednu desetine, pa čak i stotine hiljada dolara.

- Pljuvanje je krenulo kada su čuli koje su cene tih bundi. Niko nije pljuvao bunde koje koštaju 500 dolara, ali kada su videli da postoje i one od 20, 30, 100, 200 hiljada dolara, onda je krenulo pljuvanje - napisala je Milica.

Pohvalila se bundom od belog risa kupljenom u Dubaiju

Posebnu pažnju privukla je njena nova bunda od krzna belog risa, koju je, kako je ispričala, kupila u ekskluzivnoj prodavnici u Dubaiju.

Pogledajte u galeriji fotografije bundi:

1/10 Vidi galeriju Milica Polskaja pokazuje raskošnu kolekciju bundi, među kojima je i ona od krzna risa. Foto: Instagram/mmm_still_limited_edition

Reč je o dugačkom modelu sa kapuljačom, koji seže gotovo do poda, a Milica je istakla da potiče sa modne piste i da poseduje odgovarajuću dokumentaciju.

- Ovo je sa modne piste. Bunda ima pasoš, ovo je najelitnije krzno među krznima. Ona je do poda. Bunda ima kapuljaču, duga je do poda - objasnila je influenserka.

Krzno sa trbušnog dela risa spada među najskuplje materijale koji se koriste u industriji prirodnog krzna. Prepoznatljivo je po svetloj podlozi i tamnim šarama, a posebno se cene komadi sa ujednačenim izgledom.

Foto: Instagram/mmm_still_limited_edition

Ova dugačka Braschi bunda od prirodnog krzna risa sa kapuljačom košta između 33.000 i 55.000 evra kada se kupuje nova u ekskluzivnim salonima, navodi se na internetu.

Ekstremno visoka cena opravdana je time što je za model do poda potrebno i do 50 koža divljeg risa, pri čemu se koristi isključivo najskuplji, beli deo krzna sa stomaka. Svaki ovakav komad smatra se unikatnim delom visoke mode i uglavnom se izrađuje ručno i po posebnoj porudžbini.

Milica nije otkrila cenu ovog ekskluzivnog komada.

„Moj muž radi da bih ja uživala“

Milica je nedavno privukla pažnju i kada je odgovarala na pitanja o svom zaposlenju i poslovima koje obavlja njen suprug.

Na pitanje kako zarađuje, dala je odgovor koji je izazvao brojne komentare.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njen muž:

1/17 Vidi galeriju Milica Polskaja udata je za biznismena iz Kazahstana sa kojim ima petoro dece Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

- Moj muž radi, zarađuje da bih ja uživala. Ja i moja deca. To je to što radi moj muž - izjavila je influenserka.

Iako otvoreno govori o novcu koji suprug troši na porodicu, njegov identitet već godinama čuva od javnosti. Na društvenim mrežama povremeno objavljuje zajedničke fotografije, ali vodi računa da mu se lice ne vidi.

Ranije je objasnila da je takvu odluku donela zbog prirode njegovog posla.

- Doći će i taj dan kada ću pokazati svog supruga, ali za sada ne razmišljam o tome. Svi već znaju kako on izgleda, ali ja ne želim da otkrivam njegov identitet, jer se bavi ozbiljnim poslom. Moj blogerski život je pomalo neozbiljan i samim tim je najbolje za oboje ovako - objasnila je Milica.

Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

U jednom intervjuu za „Alo“ otkrila je da je njen suprug poslovni čovek koji je završio dva fakulteta, kao i da zbog profesionalnih obaveza održava kontakte sa političarima i predstavnicima vlasti.

- Moj muž je biznismen i ne mogu da pričam konkretno čime se bavi, ali ću reći da je njegov posao jako dosadan. Pomažem mu u poslu u poslednjih godinu dana i zato to kažem. Inače, moj muž je završio dva fakulteta. Ne pokazujem ga jer je Instagram mesto gde objavljujem sadržaj koji ljudi iz njegove okoline ne bi razumeli. On se sastaje sa političarima i ljudima koji su na vlasti i zato mislim da je bolje ovako - rekla je svojevremeno.

U vili ima 15 soba na jednom spratu, dva bazena i lift

Pogledajte u galeriji fotografije Milice Polskaje u kupaćem:

1/11 Vidi galeriju Milica Polskaja u kupaćem kostimu Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Luksuz u kojem Milica živi ne ogleda se samo u garderobi i nakitu. Njena porodica živi u ogromnoj vili u Kazahstanu, čije je uređenje godinama privlačilo pažnju njenih pratilaca.

Govoreći o veličini porodičnog doma, Milica je jednom prilikom priznala da ni sama nije sigurna koliko ukupno prostorija kuća ima.

- Na jednom spratu imamo oko 15 soba, 4 kupatila, garderober, ne znam da li se to računa - ispričala je.

Osim brojnih prostorija, vila ima unutrašnji i spoljašnji bazen, a influenserka je ranije otkrila da je u planu i ugradnja lifta.

Kako je objasnila, zbog veličine kuće radovi na njenom uređenju gotovo nikada ne prestaju.

U Dubai otišla da zaradi za fakultet, a upoznala budućeg muža

Iako danas živi životom koji mnogima deluje nedostižno, Milica je ranije otkrila da njen odlazak u Dubai prvobitno nije imao nikakve veze sa potragom za bogatim suprugom.

Pogledajte u galeriji kako je Milica izgledala pre operacija:

1/5 Vidi galeriju Milica Polskaja pre operacija Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Rođena je u Nišu, a tokom školovanja upisala je Pravni fakultet. Međutim, nakon što je izgubila pravo na studiranje o trošku države, odlučila je da ode u inostranstvo kako bi zaradila novac za nastavak obrazovanja.

- Ja sam neko ko je studirao pravni fakultet i neko ko je otišao u Dubai da bi zaradio za 3. i 4. godinu jer sam pala sa budžeta, a bila sam na budžetu 1. i 2. godinu - ispričala je Milica.

Naglašavala je da nije želela da roditeljima stvara dodatne troškove, zbog čega je odlučila da sama finansira školovanje.

Tokom boravka u Dubaiju radila je kao manekenka, a potom i kao menadžerka u jednom klubu. Upravo tamo upoznala je muškarca za kojeg se kasnije udala.

Kako je otkrila, u tom periodu uopšte nije planirala brak, ali se njen život promenio nakon susreta sa budućim suprugom.

Danas imaju petoro dece i žive u Kazahstanu, dok Milica često putuje u Dubai, gde kupuje luksuznu garderobu i provodi vreme sa porodicom.

Video: Milica Polskaja odgovara na škakljiva pitanja