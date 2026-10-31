Mladi kupus je nutritivno bogata namirnica koja jača imunitet, podržava varenje i zdravlje kostiju, uz niz antioksidativnih i antiinflamatornih svojstava

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Verovatno nema kuhinje u Srbiji u kojoj se trenutno ne secka kupus za salatu, podvarak ili sarmu, i gotovo bez izuzetka jedan potez nožem biva presudan - onaj kojim koren leti pravo u smeće. Decenijama unazad navikli smo da ovo zadebljalo stablo tretiramo kao otpad samo zato što je tvrđe od listova. Međutim, reč je o nutritivno bogatom, blago slatkastom delu povrća koji teksturom podseća na kelerabu ili rotkvicu, a kulinarski stručnjaci i iskusni kuvari sve češće ga koriste kao bazu za potpuno nova jela - od hrskavih priloga do zimske zimnice.

Kako da pravilno očistite stablo kupusa

Pre bilo kakve pripreme, važno je napraviti razliku između spoljašnjeg i unutrašnjeg dela korena. Donji, ravni kraj koji je bio u zemlji ili u transportu često je prljav, suv i drvenast, pa njega treba plitko odseći i baciti.

Ostatak stabla ogulite običnim nožićem ili ljuštilicom za krompir, skidajući samo tvrdi spoljašnji sloj vlakana. Ispod njega ostaje čisto, belo i sočno srce kupusa, spremno za rendanje ili seckanje. Za bezbedniji rad, postavite ga na dasku ravnom stranom nadole, presecite napola, pa tek onda usitnjavajte.

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Moćan trik za gušće i punije čorbe

Umesto da ga kuvate zajedno sa mekim listovima, koren kupusa tretirajte kao korenasto povrće - poput paškanata, celera ili šargarepe. Isecite ga na sitnije kockice i ubacite na samom početku kuvanja, odmah uz luk i krompir, jer mu je potrebno nešto više vremena da termički omekša. Savršen je za posna variva, supe sa sočivom, pasuljem ili leblebijama. Ako volite potaže i guste krem supe, kuvajte koren sa krompirom i prazilukom, a zatim sve zajedno izblendirajte u svilenkastu, zasitnu masu.

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Brzi vok i prženje na jakoj vatri

Za svega pet minuta u tiganju, ovo odbačeno povrće može postati kompletan prilog uz ručak. Trik je u sečenju na tanke listiće ili žilijen trake. Zagrejte malo ulja, ubacite koren i propržite ga na jakoj vatri tek toliko da uhvati zlatnu boju, ali da zadrži unutrašnju hrskavost. Pred sam kraj dodajte seckani beli luk, so, biber i nekoliko kapi limuna.

Ako ste raspoloženi za azijske arome, ubacite đumbir, soja sos i susamovo ulje, pa sve pomešajte sa kuvanim pirinčem ili nudlama.

Hrskavi dodatak svežim salatama

Unutrašnjost korena je znatno sočnija i slađa od samih listova, zbog čega je idealna kada se jede sirova. Najlakše ga je izrendati na krupno rende, poput šargarepe, i pomešati sa klasičnom kupus salatom, čime dobijate potpuno drugačiju, bogatiju teksturu. Odlično funkcioniše i u osvežavajućoj kombinaciji sa kiselom jabukom, malo limunovog soka, dresingom od jogurta i kašičicom senfa. Ako pravite domaći kolslo, nasecite koren na tanke štapiće - zahvaljujući svojoj čvrstini, on neće uvenuti i pustiti vodu ni satima nakon što salatu prelijete dresingom.

Odlična baza za posne ćufte

Zbog svoje strukture, izrendani koren kupusa savršeno vezuje smese za povrtne fašire i ćufte. Nakon rendanja, posolite ga i ostavite desetak minuta u činiji, pa rukama dobro procedite tečnost koju pusti kako pljeskavice ne bi bile gnjecave. Pomešajte ga sa rendanom šargarepom, seckanim lukom, jajetom, prezlama i začinima po želji. Kada formirate loptice, možete ih ispeći u rerni na papiru ili kratko ispržiti na malo ulja. Rezultat su spolja hrskave, a iznutra sočne ćufte koje se fantastično slažu sa sosom od belog luka.

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Hrskava zimnica u tegli ili buretu

Koren kupusa je godinama nepravedno zapostavljen sastojak domaće turšije. Domaćini koji kisele kupus na veliko jednostavno ga ubace između celih glavica u kaci, gde upija raso i poprima izuzetnu aromu.

Ako ne stavljate bure, možete ga ukiseliti u tegli: očišćene komade poslažite uz zrna bibera, lovor, ren i mirođiju, pa prelijte ohlađenom prokuvanom vodom u kojoj ste rastvorili 30 grama morske soli po litru tečnosti. Pritisnut mrežicom na hladnom mestu, ukiseljeni koren ostaje tvrd i osvežavajući mesecima, savršen kao prilog uz jača zimska pečenja.

Domaći kupus ribanac pripremljen za kiseljenje Foto: Sabina Eivazova / Alamy / Profimedia

Karamelizacija u rerni menja mu ukus

Pečenje u rerni izvlači prirodne šećere iz stabla kupusa i daje mu potpuno neočekivanu aromu nalik pečenom karfiolu ili pečenom kestenu. Nasecite ga na deblje štapiće, prelijte maslinovim uljem, posolite, dodajte alevu papriku i poređajte na papir za pečenje. Na 200 stepeni dovoljno mu je dvadesetak minuta - kada ivice potamne, a viljuška prolazi kroz sredinu bez otpora, jelo je gotovo. Po vađenju iz rerne dovoljno je posuti ga sa malo parmezana ili svežeg peršuna.

Znakovi koji govore da je kanta ipak jedino rešenje

Iako ga u većini slučajeva vredi sačuvati, postoje situacije kada kompromisa nema. Ako je koren na dodir mekan, gnjecav, ima neprijatan, kiselkast miris ili su se na njemu pojavile tamne fleke i plesan, bacite ga bez razmišljanja – u tim okolnostima skidanje spoljašnjeg sloja ne pomaže jer su spore prodrle u unutrašnjost.

Takođe, kod izrazito starog kupusa stablo ponekad postane potpuno drvenasto i puno tvrdih niti koje se ne mogu sažvakati ni nakon sat vremena kuvanja, pa takve primerke slobodno preskočite.

Kuris.rs

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