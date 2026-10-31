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Mnogi od nas doživljavaju kupatilo kao jedno od najčistijih mesta u domu, to je prostor gde se tuširamo, umivamo, peremo zube, održavamo sanitarije čistim... Međutim, stručnjaci upozoravaju da se u ovom prostoru krije mnogo predmeta koji su često prava i veoma opasna legla bakterija i nečistoća, što može ozbiljno ugroziti naše zdravlje.

Topla i vlažna sredina je, naime, savršeno okruženje za razvoj mikroorganizama, posebno ako kupatilo nema prozor i stalni dotok svežeg vazduha.

Ako ih ne održavamo i ne menjamo redovno, ovi predmeti mogu izazvati kožne infekcije, respiratorne probleme, pa čak i stomačne tegobe. Stručnjaci savetuju da obavezno obratimo pažnju na ovih pet ključnih stvari u kupatilu koje treba redovno čistiti, dezinfikovati ili zameniti.

Donosimo 5 najvažnijih:

1. Stare četkice za zube

Četkica za zube Foto: Shutterstock

Četkica za zube je jedan od najčešće korišćenih predmeta u kupatilu, ali i jedan od najkontaminiranijih. Na vlaknima se lako zadržavaju bakterije i ostaci paste, a ako je držimo blizu WC šolje, postoji velika verovatnoća da na nju dospeju i mikrokapljice koje se šire prilikom puštanja vode.

Stručnjaci savetuju da četkicu dobro isperemo i osušimo u uspravnom položaju, i da je redovno menjamo – barem svaka tri meseca, ili ranije ako je pohabana. Ako ste imali infekciju u ustima ili grlu, odmah zamenite četkicu.

2. Sunđeri za tuširanje

Iako su odlični za piling tela, sunđeri brzo postaju leglo bakterija i buđi, zahvaljujući vlažnoj sredini i ostacima kože. Stručnjaci preporučuju da sunđer za tuširanje nakon svake upotrebe dobro isperemo i osušimo na provetrenom mestu, a najmanje jednom nedeljno operemo vrućom vodom ili rastvorom vode i sirćeta. Sunđer bi trebalo menjati svakih 1-2 meseca, a ako počne čudno da miriše ili postane sluzav – odmah.

Sunđer za kupanje Foto: Profimedia

3. Peškiri

Peškiri upijaju vodu, mrtve ćelije kože i bakterije – naročito ako se ne osuše potpuno između korišćenja. Stručnjaci savetuju da ih peremo nakon svaka 3-4 korišćenja na temperaturi od najmanje 60°C i potpuno osušimo pre ponovne upotrebe.

4. Podne prostirke

Prostirke u kupatilu često ostaju vlažne satima, što dovodi do nakupljanja buđi, posebno na onima sa gumenom podlogom. Perite ih barem jednom nedeljno na vrućem programu i dobro ih osušite pre nego što ih vratite na pod. Ako se pojavi buđ ili neprijatan miris, ne oklevajte – odmah ih bacite.

5. Stari toaletni pribor i kozmetika

Otvorene boce i tube kozmetičkih proizvoda brzo skupljaju bakterije, a u toplom i zagušljivom prostoru taj proces se ubrzava. Redovno proveravajte rok trajanja kozmetike, posebno proizvoda koji imaju rok kraći od godinu dana. Takođe, držite poklopce zatvorenim i čuvajte kozmetiku na suvom i hladnom mestu.

Čak i naizgled čisto kupatilo može skrivati brojne higijenske opasnosti. Redovno održavanje, zamena ličnih predmeta i dobra ventilacija su ključ za zdravlje.

(Kurir.rs/Blic)

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