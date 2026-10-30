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Kraj oktobra i početak novembra vreme su kada omiljenom cveću treba posvetiti više pažnje. Manje sunca, niže temperature i sporije isušivanje zemlje menjaju njegove potrebe, pa nega koja je tokom leta davala odlične rezultate sada može da napravi više štete nego koristi. Dobra vest je da geranijum ne mora odmah da izgubi svu svoju lepotu čim stignu hladni dani. Uz nekoliko jednostavnih koraka možete mu pomoći da sačuva poslednje cvetove, ostane zdrav i što spremnije dočeka narednu sezonu.

Važno je samo da ne pokušavamo da ga na silu podstaknemo na cvetanje, već da mu obezbedimo uslove koji u ovom periodu zaista odgovaraju. Pre svega, premestite ga na najsvetlije mesto. Pošto su dani kraći, biljka dobija manje energije, pa može da uspori rast i prestane da formira nove pupoljke.

Geranijum Foto: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia

Ako geranijum držite u kući, postavite ga blizu prozora sa što više prirodnog svetla. Ipak, vodite računa da listovi ne dodiruju staklo i da saksija ne stoji na izrazito hladnoj podlozi. Ukoliko ga još čuvate napolju, pratite vremensku prognozu i unesite ga pre mraza.

Jedna od najčešćih grešaka u jesenjoj negi geranijuma jeste nastavak letnjeg režima zalivanja. Kada temperature padnu, zemlja se sporije suši, a cveće troši manje vode. Pre nego što posegnete za kantom za zalivanje, proverite prstima da li se gornji sloj zemlje osušio. Ako je još vlažan, sačekajte. Previše vlage dovodi do truljenja korena.

Ako geranijum i dalje aktivno raste i cveta, blaga prihrana može biti opravdana, ali samo u skladu sa potrebama biljke i uputstvom za odgovarajuće đubrivo. Kada rast uspori, prihranu treba smanjiti ili obustaviti do perioda ponovnog aktivnog rasta.

Geranijum Foto: Niwre Niwre / Panthermedia / Profimedia

Mali posao koji može mnogo da znači jeste redovno uklanjanje uvelih cvetova i požutelih ili oštećenih listova. Tako ćete biljku održavati urednom i smanjiti mogućnost da se među odumrlim delovima zadržava prekomerna vlaga. Nemojte je, međutim, drastično orezivati samo da biste je podstakli na novo cvetanje. Ostavite to za odgovarajući period, u zavisnosti od načina na koji planirate dažeŽena geranijum prezimi.

Najvažnije je da zapamtite da mu sada nisu potrebni čudesni preparati kako bi ostao lep. Neophodni su mu svetlost, pažljivo zalivanje, zaštita od hladnoće i malo strpljenja. Čak i kada prestane da cveta, to ne znači da je izgubio snagu – možda se samo priprema za period odmora, posle kojeg će vas, uz pravilnu negu, ponovo obradovati svojim raskošnim bojama.

(Kurir.rs/Žena)

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