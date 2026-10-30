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Jedna naizgled bezazlena greška tokom pečenja može da dovede do pucanja vatrosltalne činije, pa čak i do povreda. Evo na šta posebno treba obratiti pažnju.

Iako je vatrostalno staklo napravljeno da izdrži visoke temperature, ono nije potpuno otporno na nagle temperaturne promene. Upravo zbog toga nikada ne bi trebalo sipati hladnu vodu ili drugu hladnu tečnost u posudu koja je već vrela.

Ova pojava naziva se temperaturni šok. Kada se zagrejano staklo naglo ohladi, pojedini njegovi delovi skupljaju se brže od drugih, što može izazvati pucanje ili potpuno lomljenje posude.

vatrostalna činija, pečenje, rerna
Foto: Olga Zarytska / Alamy / Profimedia

Kako da sprečite pucanje vatrostalne posude?
Ako tokom pečenja primetite da se meso ili krompir suše, umesto hladne vode dodajte toplu tečnost. Još bolje je da potrebnu količinu vode ili bujona sipate pre stavljanja posude u rernu.

Takođe, vrelu posudu nikada ne spuštajte direktno na hladnu ili mokru površinu. Koristite odgovarajući podmetač za vrelo posuđe.

Pre upotrebe proverite da li na staklu postoje pukotine ili oštećenja, jer takve posude nisu bezbedne za pečenje.

Važno je i da posudu iz frižidera ili zamrzivača ne stavljate direktno u zagrejanu rernu, osim ako proizvođač izričito navodi da je takva upotreba dozvoljena.

Pridržavanjem ovih jednostavnih pravila smanjujete rizik od pucanja stakla i neprijatnih nezgoda u kuhinji.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

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 VIDEO: Čišćenje rerne pomoću limuna

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ČIŠĆENJE RERNE POMOĆU LIMUNA Kako očistiti rernu pomoću limuna Izvor: Instagram/additivefreelifestyle