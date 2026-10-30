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„Trag“ predstavlja snažnu modnu priču o ženi koja ne pristaje na nametnute obrasce, već sopstvenim stilom ispisuje pravila – navela je Suzana.

Kroz savremene krojeve odela i kaputa, dizajnerka istražuje odnos između ženstvenosti, samopouzdanja i individualnosti. Precizne linije, upečatljive siluete i pažljivo osmišljeni detalji stvaraju estetiku u kojoj se prepliću elegancija i odvažnost.

Suzana Perić Foto: Marko Milivojević

Posebnu dimenziju kolekciji daju neočekivane kombinacije sa sofisticiranim vešom brenda „Lisca“, koji predstavlja spoj luksuza i savremenog dizajna, upotpunjen raskošnom čipkom. Ove kombinacije otkrivaju senzualnost kao prirodan izraz ženske snage.

Igra između strogih krojeva i nežnih, intimnih detalja od čipke simbolično oslikava slojevitost savremene žene. Komadi veša, vidljivi ispod sakoa i kaputa, nisu skriveni, već postaju ravnopravan deo stajlinga i naglašavaju samopouzdanje žene koja se ne plaši da pokaže svoju ženstvenost.

Marina Tošić Foto: Marko Milivojević

Suzana Perić ovoga puta ne nameće ideal ženstvenosti, već slavi njena različita lica, karaktere i senzibilitete.

Jer istinski stil nije samo ono što nosimo, već i trag koji ostavljamo za sobom.

Upravo zato, reviju Suzane Perić otvorila je mlada muzička zvezda Marina Tošić, koja će, zahvaljujući svojoj lepoti, gracioznosti i prelepom, nežnom glasu, tek ostaviti trag na ovim prostorima.

1/5 Vidi galeriju Revija Suzane Perić Foto: Marko Milivojević

Marina je na engleskom jeziku izvela pesmu i oduševila prisutne u publici, a pored nje, na modnoj pisti zablistale su i voditeljka Biljana Obradović, kao i Suzanina naslednica Tifani Perić.

(Kurir.rs/Pink)

VIDEO: Suzana Perić