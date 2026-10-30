Suzana Perić predstavila kolekciju "Trag": Reviju otvorila pevačica Marina Tošić, a na pisti zablistala i kreatorkina ćerka Tifani
- Suzana Perić je u Novom Sadu, na Serbian Fashion Weeku, predstavila kolekciju 'Trag' uz podršku brenda 'Lisca'.
- Kolekcija spaja stroge krojeve i detalje od čipke, kao priču o ženstvenosti, samopouzdanju i individualnosti.
- Reviju je otvorila Marina Tošić, a na pisti su se pojavile i Biljana Obradović i Tifani Perić.
„Trag“ predstavlja snažnu modnu priču o ženi koja ne pristaje na nametnute obrasce, već sopstvenim stilom ispisuje pravila – navela je Suzana.
Kroz savremene krojeve odela i kaputa, dizajnerka istražuje odnos između ženstvenosti, samopouzdanja i individualnosti. Precizne linije, upečatljive siluete i pažljivo osmišljeni detalji stvaraju estetiku u kojoj se prepliću elegancija i odvažnost.
Posebnu dimenziju kolekciji daju neočekivane kombinacije sa sofisticiranim vešom brenda „Lisca“, koji predstavlja spoj luksuza i savremenog dizajna, upotpunjen raskošnom čipkom. Ove kombinacije otkrivaju senzualnost kao prirodan izraz ženske snage.
Igra između strogih krojeva i nežnih, intimnih detalja od čipke simbolično oslikava slojevitost savremene žene. Komadi veša, vidljivi ispod sakoa i kaputa, nisu skriveni, već postaju ravnopravan deo stajlinga i naglašavaju samopouzdanje žene koja se ne plaši da pokaže svoju ženstvenost.
Suzana Perić ovoga puta ne nameće ideal ženstvenosti, već slavi njena različita lica, karaktere i senzibilitete.
Jer istinski stil nije samo ono što nosimo, već i trag koji ostavljamo za sobom.
Upravo zato, reviju Suzane Perić otvorila je mlada muzička zvezda Marina Tošić, koja će, zahvaljujući svojoj lepoti, gracioznosti i prelepom, nežnom glasu, tek ostaviti trag na ovim prostorima.
Marina je na engleskom jeziku izvela pesmu i oduševila prisutne u publici, a pored nje, na modnoj pisti zablistale su i voditeljka Biljana Obradović, kao i Suzanina naslednica Tifani Perić.
(Kurir.rs/Pink)
VIDEO: Suzana Perić