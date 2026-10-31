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Već s kraja septembra kreće razmišljanje o prirpemi slavske trpeze, pa domaćice tragaju za ukusnim specijalitetima kojima će obradovati ukućane i goste.

Mnogima, predjelo je omiljeni deo posluženja, pa se one trude da upravo ono bude bogato, šarenoliko i, što je najbitnije, ukusno.

Kuglice napravljene od najlepših sastojaka ne samo da su dekorativne, već su i odličan dodatak uz suvo meso, kuvana jaja ili pite i projice. Upravo zato ih mnogi obožavaju, a kako bismo vam ove godine olakšali njihovu pripremu donosimo vam jednu smesu od koje možeta napraviti 5 različitih vrsta kuglica.

Osnovna smesa za svih pet vrsta

Sastojci:

500 g krem sira

200 g rendanog kačkavalja

100 g sitno mlevenih slanih krekera

2 kašike kisele pavlake, po potrebi

malo bibera

Sve sjedini u kompaktnu smesu. Ako je previše mekana, dodaj još malo mlevenih krekera. Ostavi je u frižideru oko 30 minuta, pa podeli na pet jednakih delova.

Ideje za 5 različitih ukusa

Slane kuglice idealno su predjelo za svaku svečanu trpezu Foto: Zoonar/Yana Gayvoronskaya, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

1. Kuglice sa orasima

U osnovnu smesu dodaj 40 g sitno seckanih oraha. Oblikujze kuglice i uvaljajte ih u još malo mlevenih oraha.

2. Zelene kuglice sa peršunom

Dodajte kašiku sitno seckanog peršuna, a gotove kuglice uvaljajte u još peršuna. Za intenzivniji ukus možeš dodati malo belog luka u prahu.

3. Crvene kuglice sa paprikom

U smesu umešaj pola kašičice slatke mlevene paprike, a spolja ih uvaljaj u kombinaciju paprike i malo mlevenih krekera.

4. Kuglice sa susamom

U smesu dodaj kašiku prepečenog susama, a zatim svaku kuglicu uvaljaj u susam pomešan sa nekoliko crnih semenki susama, ako ih imaš.

5. Svečane kuglice sa brusnicama

U smesu umešaj 30 g sitno seckanih suvih brusnica, a spolja ih uvaljaj u sitno seckane pistaće ili kombinaciju brusnica i oraha.

Kako da ih poslužite da izgledaju svečano?

Napravite kuglice približno jednake veličine, otprilike kao manji orah. Rasporedite ih u krugove po bojama ili ih složite u redove na velikoj dasci. Između njih možete dodati grančice peršuna, nekoliko oraha i čeri paradajz.ž

Od ove količine dobićete približno 35–45 manjih kuglica, u zavisnosti od veličine. Možete ih napraviti dan ranije i čuvati pokrivene u frižideru.

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