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Kupus salata deluje kao jedno od najjednostavnijih jela – malo kupusa, nekoliko začina i gotova je. Ipak, upravo u tim sitnicama krije se razlika između prosečne salate i one koja savršeno prati pečenje, gulaš ili neki drugi omiljeni specijalitet.

Poznati beogradski kuvar Filip Ćirić, kojeg je publika upoznala i kao sudiju u kulinarskom šouu „Masteršef“, otkrio je jednostavan trik koji može potpuno da promeni ukus kupus salate.

Kako kaže, nije svejedno kojim redom dodajete so, ulje i kiselinu.

Prema Ćirićevom savetu, kupus bi najpre trebalo posoliti, zatim dodati ulje, a tek na kraju sirće ili limunov sok.

Razlog je vrlo jednostavan. So mora da dođe direktno do kupusa kako bi ga ravnomerno začinila. Ako se prvo dodaju ulje i kiselina, so će uglavnom ostati u tečnosti, odnosno u dresingu, pa kupus neće biti dovoljno slan.

S druge strane, ako se prvo doda kiselina, ona može previše da prodre u listove kupusa i da preuzme čitav ukus salate.

Zato ulje dolazi kao drugi korak – ono pomaže da se kiselina kasnije ravnomernije rasporedi i ublaži njen intenzitet.

Ćirić upozorava da ni izbor samih sastojaka nije nevažan. Za ovu salatu ne preporučuje jaka ulja, poput hladno ceđenog maslinovog ulja ili ulja dobijenih od različitih orašastih plodova jer imaju intenzivan ukus koji može da nadjača svežinu kupusa.

Isto važi i za veoma jake kiseline. Ako je sirće ili drugi kiseli dodatak previše intenzivan, vrlo brzo može da postane dominantan ukus u celoj salati.

Kupus salata Foto: Profimedia

Zato je najbolje birati blaže sastojke koji će naglasiti ukus kupusa, a ne ga potpuno prekriti.

Postoji još jedna sitnica koja može napraviti veliku razliku – dobro mešanje nakon svakog dodatka.

Umesto da sve sastojke odjednom sipate preko kupusa, potrebno je salatu dobro promešati nakon svakog koraka. Tako se so, ulje i kiselina ravnomerno raspoređuju i svaki zalogaj dobija pravi odnos ukusa.

(Kurir.rs/Najžena)

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