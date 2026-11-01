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Hladni zimski dani u našim krajevima oduvek su bili nezamislivi bez prepoznatljivih mirisa iz domaće kuhinje, a starinski podvarak od kiselog kupusa iz rerne decenijama nosi titulu apsolutnog favorita. Reč je o pravom gastronomskom simbolu domaće tradicije, jelu raskošnog ukusa i neodoljive sočnosti koje nastaje laganim krčkanjem kupusa, odabranog mesa i pažljivo biranih začina.

podvarak Foto: Dragan Nikolic / Alamy / Profimedia

Ovaj kulinarski klasik jednako je savršen izbor za običan porodični ručak tokom radne nedelje, ali i za svečane slavske trpeze, pokazujući kako se uz malo truda od bazičnih namirnica dobija pravo malo remek-delo koje greje u hladnim danima.

Spisak potrebnih namirnica

Za pripremu ovog tradicionalnog recepta potrebno je obezbediti:

2 glavice crnog luka

200 grama suve dimljene slanine

1.3 kilograma svinjskog vrata

2 srednje glavice kiselog kupusa

2 kašike domaće masti

So i začini po ličnom ukusu Korak po korak do savršenog podvarka

Najpre sitno iseckajte crni luk i komade dimljene slanine. Svinjski vrat isecite na krupnije šnicle ili komade, dobro ih posolite i začinite po želji, pa ih ostavite sa strane do prženja.

podvarak Foto: Profimedia

Glavice kiselog kupusa očistite od tvrdog korena koji se ne koristi, a ostatak naseckajte na tanke rezance. Tako isečen kupus potopite u veći sud sa hladnom vodom kako bi se izvukao višak kiseline i soli, a potom ga dobro isperite i ocedite.

U posudi u kojoj ćete kuvati jelo rastopite dve kašike masti. Na zagrejanoj masnoći propržite začinjeno meso sa obe strane dok ne uhvati lepu koricu, a zatim ga izvadite na tanjir. U istu šerpu i preostalu masnoću ubacite seckani luk i slaninu, pa ih pržite dok luk sasvim ne omekša, a slanina ne postane hrskava i ne pusti aromu.

Nakon toga u šerpu dodajte pripremljen kupus. Dinstajte ga na umerenoj vatri uz povremeno dolivanje manjih količina vode približno sat vremena, sve dok lepo ne svene.

podvarak Foto: Profimedia

Zapecanje u rerni za potpunu sočnost

Kada je kupus dovoljno izdinstan, prebacite ga u dublji pekač ili vatrostalnu posudu. Preko kupusa rasporedite ispržene komade svinjskog vrata, pa ih blago utisnite dublje u kupus kako tokom pečenja ne bi izgubili sočnost i osušili se. Pekač poklopite ili prekrijte folijom i stavite u rernu zagrejanu na 200 stepeni, gde se jelo peče tačno sat vremena dok se svi ukusi savršeno ne sjedine.

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